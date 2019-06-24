«Свой комсомольский билет мама спрятала под печкой, чтобы не сгорел вместе с хатой»

Моя мама, Михайлова (Климович) Зинаида Григорьевна, родилась 30 сентября 1919 года в селе Пойменово Свободинского района Курской области. Из-за голода в России ее родители переехали в Украину, в Сумскую область, хутор Веселый Краснопольского района.

Когда началась война, мама училась на третьем курсе филологического факультета Харьковского университета. Всех студентов и преподавателей, прибывших в университет к 1 сентября, отправили рыть окопы. Потом учебу отменили, всех отпустили. Мама вернулась домой. Немцы наступали и в октябре оккупировали Сумскую область.

Мама была комсомолкой. Она спрятала свой комсомольский билет - закопала его под печкой. Думала, если хата сгорит, печка останется и билет сохранится. В августе 1943 года советские войска освободили район и хутор от фашистов. Всю молодежь вызвали в военкомат. Командир спросил:

- Комсомольцы есть? Шаг вперед!

Вышли вперед комсомольцы.

- Комсомольский билет?

- Сжег…

- Сжег…

- Сжег…

Только у моей мамы был в руках комсомольский билет.

- Как сохранила?

Мама ответила. Командир пожал ей руку и сказал:

- Пойдешь с нами!

Так началась ее фронтовая жизнь. Маму мобилизовали 1 сентября 1943-го Краснопольским РВК. Звание - рядовой, должность - санитарка 160-го полевого подвижного госпиталя 3-го Украинского фронта.

Госпиталь двигался сразу за фронтом. Всех раненых доставляли туда. Первая медицинская помощь, сортировка, отправка в тыл. Работали день и ночь. Спать приходилось 2 - 3 часа в сутки, а иногда и несколько суток пролетали без сна.

Мама была ответственная, добросовестная, безотказная в работе. Она стирала белье и бинты, убирала, стерилизовала материалы и инструменты, ухаживала за ранеными. Медсестры не справлялись, поэтому делала инъекции, работала в аптеке.

Так как мама грамотно, красиво и быстро писала, начальник госпиталя поручил ей записывать ход операций под диктовку хирурга. Мама вспоминала: «Сделают 10 - 15 операций, скажет: «Зина, давай писать» - и диктует без остановки. Он говорил, что по этим записям будут изучать хирургию». По поручению начальника штаба мама оформляла штабные документа, была редактором госпитальной стенгазеты «Боевой листок». Последний номер этой газеты забрала с собой, когда окончилась война и расформировали часть. Сейчас он хранится в музее СШ №1 г. Комсомольское Донецкой области, где мама после окончания учебы работала учительницей украинского языка и литературы до самой пенсии.

Победу мама встретила в Венгрии. Демобилизовалась 1 сентября 1945 г. Зинаида Михайлова всегда пользовалась большим уважением в городе, коллективе, у учеников и их родителей. 17 лет была депутатом городского совета, председателем опекунского совета, постоянно помогала людям в трудных жизненных ситуациях. За самоотверженный труд во время войны и в мирной жизни имеет награды:

- орден Отечественной войны II степени;

- медаль «За боевые заслуги»;

- значок «Отличник санитарной службы»;

- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»;

- медаль «Ветеран труда»

- юбилейные медали: «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»; «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»; «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»; «60 лет Вооруженных Сил СССР»; «70 лет Вооруженных Сил СССР».

Мы, дети и внуки, гордимся нашей мамой и благодарны всем участникам войны, живым и погибшим, за то, что спасли нашу страну и мир от порабощения фашистами.

Спасибо вам за Победу!

Переселяк Лариса Александровна, г. Барановичи.

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