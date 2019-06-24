Власовец притворился командиром, но не учел, что отец его знает

Будучи еще старшеклассником, с подачи школьного учителя я законспектировал рассказ моего отца, Томашевского Дмитрия, о том, за что его наградили орденом Славы III степени.

Шел 1944 год. 48-я стрелковая дивизия находилась на территории Румынии. Советские войска замкнули группировку войск противника в районе Яссы - Кишинев. В плен было взято много солдат и офицеров, однако многие части продолжали сопротивление, стремясь выйти из окружения. А гитлеровцы в это время применяли новую тактику. Днем они сидели в лесу или кукурузе, а ночью нападали на наши маленькие подразделения, уничтожали их и уходили на запад. Группами по 100 - 200 человек, которыми командовал старший офицер (майор или полковник), гитлеровцы прорывались из окружения. И моему отцу с товарищами пришлось сражаться с такой группой. Было это так.

Ночью папа с воинами управления в количестве 8 человек охранял огневые позиции. Они разместились в вырытых наспех окопах на краю кукурузного поля. Ночь подходила к концу, вокруг было тихо. Вдруг отец услышал шорох, зашевелились кукурузные стебли. «Стой, кто идет?» - крикнул отец. На удивление, услышал ответ на русском языке. «Командир второй роты 204-го полка». Это тот самый полк, который поддерживал артиллеристов. Командира роты отец знал. «Ваша фамилия?» - спросил отец. В ответ услышал отборный мат. Отец понял, что это фашисты, и отдал приказ открыть огонь.

Минуту противник молчал, потом открыл по окопу автоматный огонь. Полетели гранаты. Было видно, что долго не продержаться, и отец направил связиста Бушановского вызвать помощь. Однако телефон молчал. Связист бросился бежать, чтобы сообщить, и в ту же секунду был тяжело ранен. Гитлеровцы видели, что перед ними большая группа советских воинов, и с еще большей наглостью стали окружать окоп. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не пришел на помощь взвод пехоты со станковым пулеметом. Было взято в плен 75 фашистов, 6 человек было убито, 3 ранено. Среди раненых оказался тот, который представлялся командиром роты 204-го полка. Это был власовец. Через несколько дней Румыния вышла из войны против Советского Союза, а отца наградили орденом Славы III степени.

С уважением, Томашевский Виктор.

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