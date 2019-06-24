Дед не любил рассказывать о войне, но о ней говорят его награды

Дедушки, Михаила Дмитриевича Лешанкова, уже нет в живых. В этом году ему исполнилось бы 92. Деда призвали в армию в 1944-м, было ему 17 лет. Находился в карантине в Козельске Калужской области. На фронт отправили на восток. После победы над Японией продолжил службу в городе Порт-Артур. Прослужил мой дедушка 7 лет, до 1951 года.

Мне было 6 лет, когда Михаил Лешанков ушел из жизни. Он не очень любил говорить о войне. Несколько эпизодов рассказывал, но я тогда был мал. Зато награды говорят за Михаила Дмитриевича: медаль «За победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота», орден Отечественной войны II степени. Сохранилось удостоверение (серия А №908567) Лешанкова Михаила Дмитриевича.

Внук Анатолий Аркадьевич Ханаженко (40 лет).

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