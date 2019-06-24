Как в Минске испекли 100-килограммовый сырник

Пижамный завтрак в кругу соседей – так началось утро субботы у жителей Новой Боровой. 22 июня в самом дружном районе Минска развернул pop-up кафе бренд Danone: всех, кто смог выйти из дома в 10 утра, угощали полезными завтраками: йогуртами, горячими напитками и кусочками сырника. Для этого шеф-повар минского кафе Feelini приготовили самую большую в Беларуси 100-килограммовую творожную запеканку. Завтрак был не только образовательным и полезным, но и дружеским и непринужденным.

Субботний семейный завтрак в Новой Боровой прошел с размахом: на Центральной площади Кедрового квартала собралось несколько сотен человек, а настроение гостям поднимал Илья Кононов, знаменитый белорусский телеведущий, еще один житель этого района. Многие пришли «в домашнем», а именно в любимых пижамах. Гости мероприятия провели доброе утро выходного дня в компании соседей за баночкой йогурта, которому в этом году исполняется 100 лет. На соседском завтраке Александр Бугаец – белорусский повар и участник кулинарного телепроекта «Адская кухня» – провел мастер-класс по приготовлению ягодного соуса для творожной запеканки на основе натурального греческого йогурта от Danone, а повара кафе Feelini вместе с гостями мероприятия сделали самый большой в Беларуси сырник. Изначально планировалось, что получится лакомство весом 60 килограмм, но вышло немного больше: 100 килограмм творожной запеканки раздавали участникам завтрака.

Гости звонили и торопили соседей, которые не успели дойти, дети устраивали танцевальные батлы со взрослыми. Жильцы района признались: это было самое доброе утро за три года, пока они живут в Новой Боровой.

Новая Боровая – показательный пример сплоченного двора. По этой причине начать новую акцию «Доброе утро, сосед!» Danone захотел именно здесь. В честь своего 100-летнего юбилея бренд решил найти самых дружных белорусских соседей и за это их похвалить, устроив для них совместный, полезный завтрак. Хотите, чтобы в ваш двор приехала служба доставки полезных завтраков от бренда Danone? Для этого нужно до 28 июня ответить на несколько вопросов в анкете и написать в ней небольшую историю вашей дружбы с соседями. Результаты конкурса и адрес первого двора, куда отправится служба доставки полезных завтраков, объявят 1 июля в Instagram-профиле @danone_belarus.

Danone готов ехать по всей Беларуси. Минская область, Витебская, Гродненская, Гомельская, Могилевская, Брестская – не имеет значение. Служба доставки полезных завтраков приедет во двор к авторам шести лучших историй о соседской дружбе. Для всех желающих будет разбито мини-кафе во французском стиле, где помимо йогурта собираются угощать какао и другими горячими напитками. Всем, кто захочет прийти, организаторы советуют захватить чашку, кружку и ложку: одноразовой посуды и стаканов не будет – решили от всего отказаться ради экологии.

На соседских завтраках Danone накормит самых дружелюбных соседей страны «Греческим» и термостатным йогуртами и расскажет интересные факты из истории бренда.

Например, знаете ли вы, что первые кисломолочные продукты бренда Danone продавался только в аптеках? Или то, что термостатный йогурт изготавливают по особой технологии? При ней в готовую потребительскую упаковку заливают молоко, кладут закваску и помещают в термостатную камеру, где продукт созревает в течение семи часов.

А еще баночка этого йогурта полностью повторяет дизайн упаковки йогуртов, с которых начиналась история бренда Danone. «Греческий» же – первый йогурт, произведенный в Беларуси, за всю 100-летнюю историю бренда. Кисломолочные продукты Danone отлично впишутся в утренний рацион всей семьи.