Mastercard помогает реализовывать социальные проекты в Беларуси

Средства от платежной системы направлены этим двум известным и уважаемым фондам на конкретные полезные и нужные дела.

«Впервые семьи в полном составе выехали на отдых»

Одно из направлений, на которое выделены средства Mastercard, – это организация отдыха для детских домов семейного типа. Впервые семьи, где воспитываются от пяти до десяти детей-сирот, в полном составе выезжают на отдых в белорусские здравницы!

– Родителям-воспитателям трудно организовать совместный отдых. Для этого нужны и финансы, и соответствующий транспорт, и проработанная программа. Но благодаря благотворительному проекту Mastercard у семей появилась такая возможность. Взрослые на время забудут о домашних хлопотах, а дети найдут себе развлечения по душе, – рассказывает «Комсомолке» директор Белорусского детского фонда Александр Трухан.

Увлекательные каникулы для многих детских домов семейного типа начались уже в апреле и мае. Так, дети из разных областей страны вместе со своими родителями отправились в знаменитые белорусские здравницы. Семьи из Брестской и Гомельской областей отдохнули на берегу живописного озера Нарочь – в оздоровительном центре «Зубренок». Помимо лечебных процедур, у детей и родителей была насыщенная спортивная программа: бассейн, тренажерный зал, футбол, даже семейные эстафеты и кружки.

Дети и их родители из Минской области набрались сил в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Надежда», а из Гродненской – в санатории «Поречье». Семьи из Витебской области отправились в санатории «Лётцы», где их ждали разные приятные процедуры: от минеральных ванн до массажа. Для воспитанников детских домов Могилевской области в экотуркомплексе «Николаевские пруды» кроме оздоровительных процедур подготовили музыкальную программу, игры, квесты, походы в музеи. Ну и куда же без дискотеки и ужина у костра!

В то время как одни семьи едут на оздоровление, другие отправляются на экскурсии по стране.

– В год 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков мы проводим для ребят экскурсионные туры в места, связанные c Великой Отечественной войной. Они посещают мемориальный комплекс «Хатынь», историко-культурный комплекс «Линия Сталина», музей ВОВ. Детям также проводят обзорную экскурсию по столице, – рассказывает Александр Трухан. – Наша задача – рассказать молодому поколению о войне, напомнить, какой подвиг совершили их прадеды.

А вот для ребят и родителей-воспитателей из Минска был немного другой маршрут. Они уже съездили в Брестскую крепость, Беловежскую пущу, побывали в музее железнодорожной техники и заехали в поместье Деда Мороза. И, конечно, прогулялись по весеннему Бресту.

Планируется, что до конца года отдохнут и отправятся в путешествие по стране всего около 1000 детей-сирот.

Белорусский детский фонд, с участием которого в стране были созданы первые детские дома семейного типа, делает все, чтобы их воспитанники чувствовали себя счастливыми и росли в атмосфере любви и заботы.

– Мы поддерживаем эти семьи, – говорит Александр Трухан. – Стараемся развивать ребят духовно и творчески, расширять их кругозор, организуя экскурсии, поездки по Беларуси, знакомя их с новыми интересными местами. Конечно, без партнерской поддержки нам было бы сложно. Поэтому мы рады, что с нами сотрудничает такая крупная международная компания, как Mastercard.

В этом году Mastercard также направляет в адрес Белорусского детского фонда деньги на строительство спортивных площадок для детей и молодежи. Таким образом, компания поддерживает стремление молодых людей к здоровому образу жизни, развитию физической культуры и, конечно же, позитивному общению.

– В рамках проекта будут построены две спортивно-игровые площадки с современным покрытием. Одна из них будет находиться в Могилеве: возле двух городских школ на месте пустыря появится большой спортивный комплекс примерной площадью в тысячу «квадратов». На ней будет несколько зон для различных активностей: мини-футбольное поле с воротами, площадка стрит-воркаут и площадка с уличными тренажерами. Здесь смогут заниматься и здоровые детки, и ребята с инвалидностью. Также будет создана зона общения.

Часть денег, выделяемых компанией, направят на решение бытовых проблем в семьях. Это покупка одежды, обуви, бытовой техники, замена окон в домах.

Mastercard и ранее реализовывала благотворительные проекты совместно с Белорусским детским фондом. Так, в канун сказочного времени – Нового года и Рождества – компании удалось воплотить в реальность мечты сорока воспитанников детских домов семейного типа из городов Глубокое, Горки и Городок. Дети отправились в двухдневное путешествие в Брест и в резиденцию белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще. Все ребята впервые посетили Беловежскую пущу, где познакомились с ее лесными жителями. Поездка стала для детишек настоящим событием, которое они еще долго обсуждали и вспоминали.

«Детей нужно готовить к профессиям будущего»

Mastercard также оказывает помощь в развитии детского STEM-образования в Беларуси. Аббревиатура STEM расшифровывается как «естественные науки, технология, инженерное искусство, математика».

Александр Хомич, директор ассоциации «Образование для будущего», и Вадим Головчиц, директор Mastercard в Беларуси.

– Вместе с Mastercard мы планируем развивать направление детской соревновательной робототехники, – рассказывает директор ассоциации «Образование для будущего» Александр Хомич. – В наших планах и открытие новых STEM-центров – лабораторий на базе школы, где дети смогут готовиться к соревнованиям.

По словам Александра Хомича, робототехника помогает заинтересовать ребенка точными науками, инженерией и приводит его в технологическую профессию:

– Мы рассказываем детям, что, например, математика – это не так скучно, как они думают. А для того, чтобы собрать робота, нужно быть не только математиком, но и немного физиком, инженером, программистом. Собирая роботов, ребенок получает STEM-специальность. Что очень важно, он видит, как проблемы реального мира можно решить с помощью технологий. Так, при сборе робота-сортировщика мусора он задумывается об экологии.

Средства, переданные Mastercard, также пошли на организацию открытого минского роботурнира. В этом крупном соревновании приняли участие около тысячи детей со всей страны, а также из стран СНГ и Прибалтики.

Вадим Головчиц, директор Mastercard в Беларуси, и Александр Хомич, директор ассоциации «Образование для будущего».

– В наше время технологии развиваются гигантскими скачками и рынок труда требует новых навыков. Некоторые профессии еще пару лет назад не существовали. И, вероятнее всего, в ближайшие 10 лет появятся новые специальности. Я уверен: детей нужно готовить к профессиям будущего. И Mastercard как раз заботится о будущем поколении белорусов, – отмечает Александр.

«Оплачивая покупки, вы участвуете в благотворительности»

Mastercard и ранее принимала участие в благотворительных проектах в Беларуси. Так, компания стала партнером Белагропромбанка в выпуске благотворительной карты «Прикосновения» для помощи детям с онкологией и ограниченными возможностями, детям-сиротам. А осенью прошлого года владельцы карточек Mastercard БПС-Сбербанка, совершая покупки на сумму 100 рублей и выше, смогли поддержать одну из трех благотворительных организаций на выбор.

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