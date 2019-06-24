Анна Нетребко: «Однажды во время исполнения верхней ноты треснуло платье»

Анна Нетребко выступила на церемонии открытия: одну песню исполнила сольно под аккомпанемент Игоря Крутого, еще одну из альбома Romanza - в дуэте с супругом Юсифом Эйвазовым.

Церемония открытия Европейских игр 2019 в Минске: как все было

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Как сказала певица, две романтичные песни на итальянском языке идеально подходят для таких мероприятий. В 2014 году в Сочи Анна исполнила песню Олимпиады.

- Для меня это очень волнительно - петь на такой церемонии. Непривычно, что петь придется в микрофоны, нет контакта со зрителями. Но для опыта и разнообразия это интересно, - рассказала нам Анна за несколько часов до мероприятия.

- Как вам Минск?

Анна Нетребко: Мы с Юсифом и раньше бывали у вас, но времени было мало: приехали, сыграли и уехали. Но из окна автомобиля город очень красивый. Надеемся, что скоро нам удастся ближе познакомиться с Минском. У нас будет концерт 25 октября в Большом театре.

У нас есть много программ, которые мы варьируем в зависимости от страны, они уже отработаны. Мы практически не будем повторять номера, которые звучали год назад во Дворце Республики.

Юсиф Эйвазов: Будут номера из «Трубадура», «Тоски», «Турандот», «Мадам Баттерфляй» и другие. Это очень красивая программа.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов вспомнили комичные эпизоды во время выступлений.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Артистам, как и спортсменам, нужно держать себя в форме. Как вы себя готовите к концертам?

Анна Нетребко: Важно сбалансированное питание, чтобы было много витаминов, минералов. Но важно не есть много. А также необходимо иметь здоровую устойчивую психику. Чем меньше работает мозг (имеются в виду переживания – Ред.), тем больше места для резонаторов. (Улыбается.) Когда я не пою, просто восстанавливаю силы после серьезных выступлений. Бывает, что нет даже сил встать с кровати.

Юсиф Эйвазов: Главное - высыпаться. Если не выспался, голос это чувствует сразу. Нужно быть максимально спокойным, потому что, если артист перед выступлением понервничает, это моментально отразится на голосе. Что бы ни произошло, ты должен быть спокоен, хладнокровен. И спорт в этом помогает. Несколько раз в неделю хожу в тренажерный зал, подкачиваюсь.

- Правда ли, что за одно выступление можно похудеть до двух килограммов?

Юсиф Эйвазов: Да, особенно если костюм тяжелый; их приходится часто менять, тем более в летнюю пору.

Анна Нетребко: За концерт могу выпить два литра воды. Во время выступления должна быть невероятная концентрация, я бы даже сказала, что надо иметь «компьютерные мозги»: у тебя должно быть 10 датчиков, у каждого свое управление и роль.

В день больших концертов певцы практически не разговаривают - берегут связки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Что вы делаете перед выступлением?

Юсиф Эйвазов: Стараемся меньше говорить за день до выступления.

- Особенно как сейчас с нами.

Юсиф Эйвазов: Например, Марио Дель Монако в день концертов молчал и писал записки. Но я говорю о больших выступлениях. Сегодня все-таки только две песни. Вообще желательно за день до концерта не выпивать и не курить. Не сидеть с друзьями до утра. Нельзя также есть слишком соленое и переедать. До выступления можно поесть за 4-5 часа. В перерыве концерта можно съесть половину банана, чтобы не упал уровень сахара, иначе сил для голоса на четвертый акт не останется.

Анна Нетребко: До утра болтать с друзьями, может, и допустимо, но на концерте и поймете: зря я это делала. Такое тоже было. Еще целесообразно сдать анализ крови на совместимость продуктов. Плюс нехватка витамина D, B вызывает вялость, усталость.

Анна Нетребко: "Мы всегда разделяем карьеру и семью. На сцене мы партнеры, а в жизни абсолютно обычные люди"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ХОЧУ НАУЧИТЬСЯ ГОТОВИТЬ ДРАНИКИ»

- Что вас объединяет с Беларусью?

Анна Нетребко: белорусские драники! Так хочу научиться готовить драники! Несколько раз ела, но самой приготовить пока не получается. Наверное, надо готовить из белорусской картошки. Буду пробовать, изучу все рецепты, выберу лучшее. Потом опубликую в Инстаграме.

- А что включает ваш райдер?

Анна Нетребко: Главное, чтобы нас не доставали.

Юсиф Эйвазов: Мы не привередливые. Есть артисты, у которых лимон должен быть нарезан круглыми дольками по два сантиметра. Это просто понты. Есть чай, кофе и энергетический напиток, который по-настоящему бодрит. Причем не нужно его выпивать весь, достаточно несколько глотков.

Анна Нетребко: иногда приходишь на выступления, а сил нет. И тогда энергетик помогает.

Юсиф Эйвазов: Хотя, я заметил, когда приезжаешь на концерт или спектакль уставшим, разбитым, в итоге они получаются очень хорошими. И думаешь: все так шикарно прошло. А бывает приходишь, чувствуешь: сейчас всех порву. А потом это не так, то не так.

- Случались ли у вас казусы на сцене?

ААнна Нетребко: Декорации падали. У меня однажды платье треснуло во время исполнения верхней ноты в Мариинском театре. Бывает, что люди, выступающие рядом в одном спектакле, забывают слова и поют белиберду, а ты стараешься сдержаться, чтобы не рассмеяться.

Юсиф Эйвазов: Меня во время исполнения «Аиды» в Вероне забыли снять с семиметрового механического слона и увезли за кулисы. Я минут 15 орал, пока меня сняли.

- Вы гармоничная семейная пара. В чем ваш секрет?

Анна Нетребко: Мы всегда разделяем карьеру и семью. На сцене мы партнеры, а в жизни абсолютно обычные люди. Мы любим кино, столько много разных фильмов! Например, вчера посмотрели фильм про любовь «Последствия» с Кирой Найтли - всем рекомендуем.

Юсиф Эйвазов: В нас нет такого, чтобы жить ради карьеры. У нас есть много всего интересного помимо работы. Хотя мы ее любим, но не зациклены. Ведь в жизни много разного и удивительного.

Юсиф Эйвазов: "У нас нет такого, чтобы жить ради карьеры. У нас есть много всего интересного помимо работы".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Чем вас поклонники удивляли?

Анна Нетребко: Как-то ехала в поезде. И мужчина, ехавший со своей супругой и нами в вагоне, в Москве заказал цветы, чтобы их доставили на станцию Бологое, где мы останавливать. Подарил сразу три букета!

- Каковы в целом ваши ближайшие планы?

Анна Нетребко: У нас много новых ролей и партий, которые нужно выучить. Все расписано на ближайшие несколько лет, практически без остановки. Очень напряженный график. Все крупнейшие театры мира: Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, Ла Скала. Очень много концертов.

Юсиф Эйвазов: Скоро выступает в «Арене ди Вероне», которая вмещает до 14 тыс. зрителей. Выступать будем без микрофона, там хорошая акустика. 29 июня мы там покажем классическую постановку Франко Дзеффирелли «Трубадур». Это будет премьера, очень зрелищная с гигантскими фигурами из железа, кострами - что-то невероятное.

- Где лучшая акустика?

- в Метрополитен-опере: там можно говорить шепотом даже петь и все будет слышно, хотя зал вмещает около 4 тыс. зрителей.

Прощаясь с Минском, Анна и Юсиф съездили на Курган Славы, а в аэропорту купили куклу белорусских ремесленников. Выбирали между Марусей и Фросей. В итоге выбрали Фросю с леденцом-петушком.

Анна Нетребко: "Оперным певцам необходимо иметь здоровую устойчивую психику".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юсиф Эйвазов: "Несколько раз в неделю хожу в тренажерный зал, подкачиваюсь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Благодарим за помощь в организации интервью эксклюзивного представителя артистов компанию Berin Iglesias Art.