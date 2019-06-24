Продукция Минского завода виноградных вин отмечена золотыми звездами в Брюсселе

Для ЗАО «Минский завод виноградных вин» объявленные результаты стали настоящим триумфом - вся представленная на конкурс алкогольная продукция белорусского производителя была отмечена «Золотыми звездами»!

Мировой сертификат вкуса - так в среде профессионалов называют золотые звезды «За превосходный вкус», которые присуждаются лучшим продуктам, участвующим в конкурсе Superior Taste Award. Это самая известная независимая сертификация в мире, ориентированная на вкус продуктов. Проводимый под эгидой International Taste Institute (Международного института вкуса) конкурс строг и беспристрастен: оценки выставляет жюри из самых известных шеф-поваров и сомелье, которые представляют 15 наиболее престижные европейские кулинарные ассоциации. Продукты оцениваются методом слепой дегустации - на вердикт жюри не может повлиять ни торговая марка, ни страна происхождения, ни дизайн упаковки продукта. Только подлинный вкус!

Награды победителям Международного конкурса Superior Taste Award 2019 были вручены 24 июня в Брюсселе.

Управляющий директор Superior Taste Award Эрик де Спулбер утверждает, что есть как минимум два аргумента, говорящих в пользу объективности конкурса в Брюсселе. «Первый – это квалификация жюри, в котором работают независимые и очень опытные эксперты, некоторые – шеф-повара мишленовских ресторанов. А если речь о сомелье , то это лучшие профессионалы в своих странах, к примеру, Италии или Испании. Второй аргумент непредвзятости – это сама техника дегустации. Эксперты даже не могут пошептаться о своих впечатлениях – все происходит в полной тишине. Более объективного подхода к оценке вкуса и качества сложно себе представить», – отметил Эрик де Спулбер.

Эрик де Спулбер, управляющий директор конкурса Superior Taste Award.

Система оценок и наград конкурса Superior Taste Award аналогична иерархии мишленовских ресторанов. Получить награду непросто, и далеко не всем производителям это под силу. Ведь уже одна золотая звезда «За превосходный вкус» выводит продукты в категорию особенных по своим вкусовым качествам, а две получают только самые исключительные из них.

Бизнес-консультант конкурса Инна Салтанова отметила, что около 40% участвовавших в конкурсе производителей в этом году получили негативные оценки и не получили сертификацию по системе Superior Taste Award. «Мы отбираем лучших из лучших, и это действительно независимое и очень сложное испытание для все производителей продуктов питания и напитков», – сказала Инна Салтанова.

Инна Салтанова, бизнес-консультант конкурса Superior Taste Award.

Дэниел Эйтон – судья международного класса (WACS), вице-президент Всемирного общества шеф-поваров (WMCS). Этот очень уважаемый в мире гурманов специалист считает, что у белорусских продуктов – совершенно особенный вкус. «Этот вкус можно было бы сравнить с тем, какие ингредиенты использовала бы мама – натуральные, экологически чистые, нет перебора с ароматизаторами. У каждого белорусского продукта такой аромат, как будто это выращено в чистом поле. Вот что дано природой – то и есть!», – не скрывает восхищения эксперт.

Дэниел Эйтон, судья международного класса (WACS), вице-президент Всемирного общества шеф-поваров (WMCS).

И вот какие результаты принес конкурс нынешнего года: по две золотые звезды «За превосходный вкус» удостоены бренды «Сваяк.Pro», «Налибоки. Gold» и «Советское шампанское выдержанное полусладкое». А крепкий продукт «Старка. Резерв» награжден премией Superior Taste Award с золотой звездой.

Получить награду конкурса Superior Taste Award непросто, и далеко не всем производителям это под силу.

Генеральный директор предприятия Иван Троцкий назвал результаты конкурса Superior Taste Award 2019 впечатляющими, но в определенной степени и предсказуемыми.

Иван Троцкий, генеральный директор Минского завода виноградных вин.

«Не ожидалось, что все четыре вида продукции, которые мы направили в Брюссель для участия в конкурсе нынешнего года, будут награждены. Тем более что три напитка получили сразу по две золотые звезды. С другой стороны, с самого основания наша компания целенаправленно шла к такому успеху. Мы совершенствовали технологии и оборудование, создавали новые линейки продукции, сертифицировали производство по самым строгим международным стандартам, повышали качество напитков, совершенствовали дизайн упаковки. У нас замкнутый цикл производства - от зерна до готовой продукции, есть собственный цех ароматных настоев. И мы твердо знаем, что достойно представляем белорусские напитки на мировых рынках», - отметил Иван Троцкий.

Эти бренды удостоены наградами конкурса SUPERIOR TASTE AWARD 2019.

По мнению руководителя предприятия, современного покупателя чем-либо удивить сложно, но привлечь его внимание все же можно - оригинальным, самобытным и, конечно же, качественным продуктом. Не случайно отмечен бренд «Старка. Резерв», который создавался по старобелорусским рецептам и пришелся по вкусу уже во многих странах мира. Важной наградой являются и две золотые звезды игристого «Советское шампанское выдержанное полусладкое» - для страны, которая не относится к зоне промышленного виноградарства, это вдвойне престижная награда. Когда эксперты мирового уровня присуждают белорусскому игристому две золотые звезды «За превосходный вкус», они награждают не просто продукт, а мастерство белорусских виноделов Минского завода виноградных вин, способных создать напиток превосходного вкуса в лучших традициях отрасли.

Жесткий контроль на каждом этапе производства обеспечивает высокое качество напитков, которое ценят не только белорусские, но и зарубежные покупатели.

«Сертификация превосходного вкуса наших крепких продуктов наряду с модными японскими или именитыми итальянскими брендами свидетельствует: наше предприятие на правильном пути. Эти награды, полученные от ведущей организации по экспертной оценке и сертификации пищевых продуктов и напитков со всего мира, являются неоспоримым доказательством высокого качества выпускаемой белорусской продукции и ее прекрасных перспектив на европейских рынках», - сказал Иван Троцкий.

Современные технологии, замкнутый цикл производства, собственный цех ароматных настоев - все это позволяет создавать белорусские крепкие напитки достойные мировых рынков.

Напомним, что это уже не первый случай, когда продукция Минского завода виноградных вин награждается сразу двумя золотыми звездами «За превосходный вкус» конкурса в Брюсселе. В 2017 году этого звания была удостоена торговая марка «Менскъ», созданная специально к 950-летию белорусской столицы. В прошлом году две золотые звезды были присвоены продукту «Сваяк. Оригинал». А всего продукция, выпускаемая предприятием, завоевала уже более 250 наград самых значимых в отрасли международных выставок, конкурсов и дегустаций. В мае, например, в США были объявлены результаты престижного конкурса Los Angeles International Spirit Competition 2019. Золотых наград этого соревнования удостоены крепкие напитки «Старка. Резерв», «Налібокі Gold. Асаблівая» и «Сваяк. Стандарт».

Продукция предприятия завоевала уже более 250 наград самых значимых в отрасли международных выставок, конкурсов и дегустаций.

К слову, за первые четыре месяца текущего года Минский завод виноградных вин отгрузил на экспорт продукции на сумму более 2,5 млн долларов США. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было отгружено продукции на сумму около 1,5 млн долларов США. Таким образом, рост экспорта для предприятия составил в денежном выражении 166%. «Развитие экспортного направления является одним из приоритетных для нашего предприятия. Мы производим конкурентный товар и успешно продвигаем его на внешних рынках. Качество ликеро-водочной продукции, уникальность ее свойств и грамотная стратегия маркетинга позволили продавать наши напитки в 24 странах мира, и мы будем продолжать расширение географии и наращивание объемов экспортных поставок», - отметил Иван Троцкий.

Продукция Минского завода виноградных вин представлена на рынках 24 стран мира.

СПРАВКА «КП»

ЗАО «Минский завод виноградных вин» основано в 2000 году. Выпускает широкий ассортимент алкогольной продукции на трех производственных заводах - в Минске, Бресте, Чашниках. Компания является лидером по производству виноградных вин в стране и входит в тройку крупнейших производителей ликеро-водочных изделий. ЗАО «Минский завод виноградных вин» на протяжении многих лет входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси.