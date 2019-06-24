2019-06-24T17:48:38+03:00
Общество
КП Беларусь

А что вы думаете о сериале «Чернобыль»?

Сериал телеканала HBO «Чернобыль» возглавил рейтинг сериалов IMDb с оценкой 9,6, став лучшим сериалом мира на данный момент [вопрос дня]
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Фото: kinopoisk.ruФото: kinopoisk.ru
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Константин КАВЕРИН, радиоведущий:

- Прекрасный сериал. Точный, прежде всего - интонационно. От актерской игры я получил невероятное удовольствие, от сценария, от собственно мысли картины. А насчет оценок... Мне все равно, какой рейтинг у сериала, фильма.

Тарас ТАРНАЛИЦКИЙ, кинокритик:

- Нужно подождать, когда подтянется менее активная аудитория, и озвученный коэффициент, вполне возможно, уляжется. Но сериал заслуживает внимания, которое на него обрушилось. Авторы провели педантичную работу с фактами и источниками, чтобы в постановку аварии на ЧАЭС и устранения ее последствий поверили зрители всего мира. Сериал задал высокую планку в производстве исторической теледрамы.

Руслан СТАРИКОВСКИЙ, музыкальный продюсер:

- Первый раз не смог смотреть, через 15 минут выключил. Уж очень он атмосферный, страшный… Недавно набрался смелости и посмотрел. Это шедевр - во всех смыслах. Фильм о каждом из нас, и удивительно, что весь мир тоже оценил его - трагедию советского человека. И героем Беларуси посмертно нужно сделать Легасова. И улицы в его честь назвать.

Алена САВИЦКАЯ, терапевт:

- Душераздирающий сериал. Если бы сценарий был выдуманный, все равно смотрелся бы на одном дыхании. Но авария произошла наяву, это наша с вами история. И смотреть ее больно. Особенно меня поразило, что люди не имели права знать, что творится, - и все ради них самих. Не зря говорят: благими намерениями выложена дорога в ад. А последствия аварии - это и есть ад.

Яна БОГДАНОВА, модель:

- Я согласна, что сериал качественный, цепляет и образовывает. К примеру, меня увлекла тема урана, ядерной физики, реакций. НВО будто бы дал телесный образ слегка обезличенной к нашему времени трагедии. Применительно к искусству эпитет «лучший» неуместен. Но это обязательный к просмотру сериал.

Евгения ПАСТЕРНАК, детская писательница:

- Я не буду смотреть «Чернобыль», ладно? У меня мама - физик-ядерщик, у папы три курса физфака - мы все знали сразу. Мне объяснили, что такое период полураспада. До сих пор не покупаю некоторые продукты, хотя это уже не имеет смысла. Не ем белорусские грибы. У нас был дозиметр, и первое время мы что-то пытались мерить. Но жизнь идет, все забылось. И не хочу вспоминать.

Игорь ШЕИН, экономист:

- Мои родители жили в деревне Хойникского района и рассказывали, как проходила эвакуация. При этом мама плакала, но я не понимал почему. А когда посмотрел сериал, понял, какой глубокой раной стал Чернобыль для переселенцев.

Жанна ЧЕРНЕНКО, пенсионерка, переселенка:

- Я не умею пользоваться интернетом, поэтому не смотрела весь фильм, а только фрагмент, который показал внук. Там бабушка не хочет уезжать, чтобы не оставлять корову. Так же было с моей мамой: у нас было две коровы, и пришлось их оставить. В фильме показали правду, поэтому он и нравится многим.

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Сериал «Чернобыль» снимали с реквизитом «Беларусьфильма»: «Да там почти вся наша одежда!»

Для съемок брали мужские и женские костюмы, военную форму, шкафы и графины

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