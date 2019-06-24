2019-06-24T21:54:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Грузины об отдыхе белорусских туристов: Цены после конфликта с Россией пока не снижали, но подстроимся

Мы узнали, изменится ли что-то для белорусов, которые планируют отдыхать в Грузии
Ольга ИВАШЕНКО
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Мы узнали, что думают грузины о мерах, которые после недавнего грузино- российского скандала ввела Россия. Фото: Реваз ШонияМы узнали, что думают грузины о мерах, которые после недавнего грузино- российского скандала ввела Россия. Фото: Реваз Шония
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События 19 июня в Грузии стали поводом для массовых протестов. В тот день в Тбилиси российский депутат Сергей Гаврилов открыл Межпарламентскую ассамблею православия, заняв при этом кресло председателя грузинского парламента, чем вызвал громкий протест со стороны правящих, оппозиционных партий и простых грузин. Депутаты партий заблокировали трибуну и потребовали ухода Гаврилова из зала. Перед зданием парламента собралась толпа протестующих, которые требовали отставки глав силовых ведомств, главы парламента и назначения внеочередных выборов, в столкновениях пострадали 240 человек.

События 19 июня в Грузии стали поводом для массовых протестов.

События 19 июня в Грузии стали поводом для массовых протестов.

Перед зданием парламента собралась толпа протестующих, которые требовали отставки глав силовых ведомств, главы парламента и назначения внеочередных выборов.

Перед зданием парламента собралась толпа протестующих, которые требовали отставки глав силовых ведомств, главы парламента и назначения внеочередных выборов.

В столкновениях пострадали 240 человек.

В столкновениях пострадали 240 человек.

Россия приняла ответные меры, сообщив, что начиная с 8 июля авиасообщение между Россией и Грузией будет прекращено. И хотя посещать Грузию россиянам не запрещают, но официально предупреждают: пребывание в Грузии русскоговорящих туристов может быть опасным.

Для тысяч туристов политический скандал перечеркнул планы на отпуск. Для россиян Грузия, как и для белорусов, - одно из самых популярных и любимых туристических направлений. Но российские турагентства уже обзванивают клиентов и сообщают о невозможности отдыха. Стоит ли белорусам тоже отказываться от поездок в Грузию, не опасно ли сейчас там отдыхать?

Для тысяч туристов политический скандал перечеркнул планы на отпуск. Фото: Реваз Шония

Для тысяч туристов политический скандал перечеркнул планы на отпуск. Фото: Реваз Шония

Турфирмы: «Белорусы заволновались, но от отдыха в Грузии не отказываются»

- После сообщений о протестах и отмене авиасообщения между Грузией и Россией многие наши туристы, запланировавшие отпуск в Грузии, стали звонить и узнавать, не опасно ли там теперь отдыхать, - рассказывает Анна Сложеникина, директор частного предприятия «Анита BY», которое специализируется в том числе на организации и продаже туристических туров в Грузию. - Мы предлагаем им посмотреть видеоролики, которые наши сопровождающие и экскурсоводы присылают из Грузии. Все экскурсии идут по плану, в Тбилиси никаких угроз для туристов нет. Все настроены позитивно, в том числе и наши партнеры в Грузии. Они, как и раньше, душевно встречают наших туристов. Никакой агрессии по отношению к белорусам, которые говорят на русском, тоже нет. Грузия - православная постсоветская страна, и многие местные жители там тоже говорят по-русски.

- Кто-нибудь из туристов после недавнего конфликта отказался от тура в Грузию?

- Пока что был только один такой случай. Если учесть, что за сезон только от нашей фирмы в Грузию летают отдыхать порядка 3000 человек, это капля в море.

- Российские туристы после 8 июля летать в Грузию перестанут. Возможно, к вам уже обращаются клиенты из России, которые хотят попасть в Грузию через Минск?

- Пока что таких запросов у нас не было.

- Планируете ли менять ценовую политику, возможно, удешевлять туры? Ведь после конфликта России с Турцией цены на отдых начали снижаться…

- Пока что мы планируем сохранить ценовой диапазон на путевки, который предлагали до конфликта. К примеру, 10-дневный отдых в Грузии с прямым перелетом из Минска и трехразовым питанием в июле-августе обойдется примерно в 600 долларов на человека. Автобусный тур - 350 - 400 долларов с человека.

Для белорусов Грузия - одно из самых популярных туристических направлений. Фото: Реваз Шония

Для белорусов Грузия - одно из самых популярных туристических направлений. Фото: Реваз Шония

«Белавиа»: «Число рейсов увеличивать не планируем»

В пресс-службе белорусского авиаперевозчика нам рассказали, что всплеска на прямые рейсы из Минска в Грузию из-за того, что Россия прекращает авиасообщение с Грузией, за последнюю неделю они не отметили. Речи об увеличении числа прямых рейсов из Минска в Грузию в ближайшее время также не идет.

- Наблюдается только сезонная активность туристов. Грузия для белорусов - весьма популярное направление в последнее время, - отметили в «Белавиа».

Мы проверили, как обстоят дела с билетами на ближайшие недели из Минска в столицу Грузии. Оказалось, найти прямые рейсы «Белавиа» до Тбилиси уже практически невозможно. До 8 июля перевозчики еще предлагают рейсы с пересадками в Москве ценой примерно 170 долларов в одну сторону. Дальше - хуже. Примерно с 15 июля самые быстрые рейсы - 9-часовые в разных странах. На прямой рейс Минск - Тбилиси можно рассчитывать разве что к концу июля. Но и он недешевый - 346 рублей до Тбилиси и 485 рублей до Батуми, и это только в одну сторону.

Белорусские туристы от туров в Грузию не отказываются и чувствуют себя там в безопасности. Фото: Реваз Шония

Белорусские туристы от туров в Грузию не отказываются и чувствуют себя там в безопасности. Фото: Реваз Шония

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Мы гостеприимный народ и не смешиваем людей с политикой!»

- Русскоговорящих туристов в Грузии у нас никогда не принижали! Не было и нет у нас такого, чтобы грузин подошел к русскоговорящему туристу и сказал: давай, убирайся отсюда, - говорит владелец семейного турбизнеса из Батуми Гоча Горгиладзе.

- Но были разговоры, что после конфликта в некоторых грузинских ресторанах и отелях появились таблички: «Русских не обслуживаем». Неужели правда?

- Спросите сегодня любого русскоговорящего туриста в Грузии, как он себя чувствует. Уверен, большинство скажет, что у нас они ощущают себя абсолютно безопасно. Мы гостеприимный народ и не смешиваем людей с политикой. Мы за народную дипломатию.

- Как вы сами относитесь к произошедшему конфликту?

- То, что наши люди могут высказать свое мнение и выйти на митинг, - для нас проявление демократии. Да, нам не нравится позиция Гаврилова, который неоднократно заявлял, что грузины должны смириться с самостоятельности Южной Осетии и Абхазии. Но еще раз хочу подчеркнуть: выступления против политики не имеют никакого отношения к туристам - ни к русским, ни к белорусским.

- Как повели себя туристы из России после конфликта?

- В последние годы большая часть наших туристов - именно из России. Сразу после этого события 90% наших гостей отменили бронь в наших апартаментах. Рассказывали, что им звонят из авиакомпаний и сообщают об отмене рейсов. Но я знаю и таких туристов, которые при любой ситуации в Грузию все равно приедут. Через Беларусь, Армению, на машине.

- Что будете теперь делать?

- Конечно, мы завязаны на российских туристах. Но мы все это переживем… Помните, как в 2006 году Россия ввела запрет на импорт грузинского вина? Тогда мы стали стали делать его еще лучше и продавать в Европу, Америку и Китай. Думаю, теперь нам стоит сделать хорошую рекламу Грузии для стран Европы и Китая.

- А будете ли снижать цены, если туристов окажется немного?

- Пока не снижали, но, думаю, подстроимся. В принципе, и сейчас однокомнатные апартаменты у моря стоят 30-40 долларов в сутки – это недорого для летнего сезона в Батуми.

Теперь России и Грузии вновь придется налаживать мосты.

Теперь России и Грузии вновь придется налаживать мосты.

- Я сам бываю на митингах, борюсь за независимость своего народа, демократию, но я ни в коем случае не выступаю против русского языка, культуры и тем более против русского народа, - добавляет гид-экскурсовод из Тбилиси Реваз Шония. - Я много и часто провожу экскурсии для русскоговорящих туристов, в том числе и из Беларуси. И с ними мы всегда находим общий язык, а потом еще долгие годы дружим.

- Отношение к русскоговорящим туристам в Тбилиси после конфликта ухудшилось?

- Нет, и если бы я такое заметил, сам бы встал на сторону туриста. Я за мультикультурность и уверен, как минимум 90% моего окружения сделали бы так же.

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