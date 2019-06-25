2019-06-25T15:02:08+03:00
Общество
КП Беларусь

«Планируете ли заводить детей?» Что у белорусов спросят во время переписи населения

Анкету из 49 вопросов можно будет заполнить в интернете, на дому или на стационарном участке
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
С 4 по 30 октября пройдет третья в истории независимой Беларуси перепись населенияС 4 по 30 октября пройдет третья в истории независимой Беларуси перепись населенияФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

С 4 по 30 октября пройдет третья в истории независимой Беларуси перепись населения. Каждый может выбрать один из трех способов заполнения анкеты: через интернет, либо на дому.

Новинка - перепись через интернет. Разработан сайт, где можно заполнить анкету онлайн - считай, не вставая с дивана. Ссылка на сайт будет размещена на страницах разных госорганов, Белстата, обещают сделать смс-рассылку. Как отмечают в Белстате, пробная перепись в 2017 году в Молодечно показала, что 25% населения готовы пройти ее в интернете. Заполнить анкету онлайн можно будет с 4 по 18 октября.

Помимо этого можно переписаться на стационарных участках - они будут работать без выходных с 4 по 30 октября.

К тем, кто не заполнит анкету в интернете и не дойдет до стационарного участка, домой придет переписчик - устный опрос будут проводить с 21 по 30 октября.

Кстати, переписные листы будут заполняться на планшетах, чтобы процедура проходила быстрее. Ускорить процесс можно, назвав переписчику свой идентификационный номер – и около 20% вопросов будет заполнено автоматически, например, фамилия, имя, отчество, пол, гражданство и др. После заполнения анкеты все данные поступают на сервер Белстата и сразу удаляются из планшета. После этого переписчик доступа к вашей анкете не имеет.

В Белстате предупреждают: чтобы не столкнуться с мошенниками, помните, что у переписчика должны быть удостоверение, сумка с логотипом и планшет. Если есть сомнения, можно позвонить на горячую линию Белстата или колл-центр, уточнить, точно ли к вам пришел переписчик.

Совершеннолетние могут за себя и своих членов семьи заполнить анкету в Интернете. Или же ответить устно при опросе.

Всего в анкете будет 49 вопросов, на прошлой переписи было 37. К традиционным прибавятся новые - например, планируете ли вы уехать из Беларуси? А у женщин в возрасте от 18 до 49 лет спросят, планируют ли заводить детей. В нынешней анкете не будет некоторых вопросов из прошлой - например, о знании иностранных языков.

Ожидается, что полностью обработать данные специалисты смогут примерно за полтора года.

КСТАТИ

Последняя перепись населения проходила в 2009 году: тогда численность населения составила 9 503 807 человек, из них более 4 млн 420 тыс. – мужчины, 5 млн 83 тыс. – женщины.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
"В Австрии платят пособие 180 евро до совершеннолетия ребенка, но в садиках нет кроватей и свежеприготовленной еды"
О плюсах и минусах жизни в Вене, европейской медицине и про то, к чему пришлось привыкать в Австрии - скрипачка Юлия Лебеденко рассказала «Комсомолке»
«Гнался за ним на машине по улицам»: продавец фруктов из Азербайджана вернул иркутянину потерянный 1 миллион российских рублей
Шамхал Гезалов заметил, как мужчина выронил деньги, подобрал и помчался в погоню на машине по городским улицам, чтобы отдать [фото, аудио]
В минском аэропорту 10 000 иностранцев угостят васильковым мороженым
Этим летом в Беларуси иностранных гостей будут встречать васильковым мороженым. В Национальном аэропорту во время прилета международных рейсов туристы смогут попробовать самый белорусский пломбир
Новости 24