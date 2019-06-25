«Планируете ли заводить детей?» Что у белорусов спросят во время переписи населения

С 4 по 30 октября пройдет третья в истории независимой Беларуси перепись населения. Каждый может выбрать один из трех способов заполнения анкеты: через интернет, либо на дому.

Новинка - перепись через интернет. Разработан сайт, где можно заполнить анкету онлайн - считай, не вставая с дивана. Ссылка на сайт будет размещена на страницах разных госорганов, Белстата, обещают сделать смс-рассылку. Как отмечают в Белстате, пробная перепись в 2017 году в Молодечно показала, что 25% населения готовы пройти ее в интернете. Заполнить анкету онлайн можно будет с 4 по 18 октября.

Помимо этого можно переписаться на стационарных участках - они будут работать без выходных с 4 по 30 октября.

К тем, кто не заполнит анкету в интернете и не дойдет до стационарного участка, домой придет переписчик - устный опрос будут проводить с 21 по 30 октября.

Кстати, переписные листы будут заполняться на планшетах, чтобы процедура проходила быстрее. Ускорить процесс можно, назвав переписчику свой идентификационный номер – и около 20% вопросов будет заполнено автоматически, например, фамилия, имя, отчество, пол, гражданство и др. После заполнения анкеты все данные поступают на сервер Белстата и сразу удаляются из планшета. После этого переписчик доступа к вашей анкете не имеет.

В Белстате предупреждают: чтобы не столкнуться с мошенниками, помните, что у переписчика должны быть удостоверение, сумка с логотипом и планшет. Если есть сомнения, можно позвонить на горячую линию Белстата или колл-центр, уточнить, точно ли к вам пришел переписчик.

Совершеннолетние могут за себя и своих членов семьи заполнить анкету в Интернете. Или же ответить устно при опросе.

Всего в анкете будет 49 вопросов, на прошлой переписи было 37. К традиционным прибавятся новые - например, планируете ли вы уехать из Беларуси? А у женщин в возрасте от 18 до 49 лет спросят, планируют ли заводить детей. В нынешней анкете не будет некоторых вопросов из прошлой - например, о знании иностранных языков.

Ожидается, что полностью обработать данные специалисты смогут примерно за полтора года.

КСТАТИ

Последняя перепись населения проходила в 2009 году: тогда численность населения составила 9 503 807 человек, из них более 4 млн 420 тыс. – мужчины, 5 млн 83 тыс. – женщины.