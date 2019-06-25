Священника Бурыкина обвиняют в насильственных действиях в отношении малолетнего

В отношении скандально известного священника Константина Бурыкина возбудили новое уголовное дело. Если его вина будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

- Расследуется уголовное дело по части 3 статьи 167 УК РБ (Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего). Проводятся необходимые следственные действия, - рассказала "Комсомолке" официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Напомним, в 2017 году "батюшку со свастикой" Константина Бурыкина приговорили к трем годам колонии усиленного режима. Тогда Бурыкина обвинили в незаконном хранении огнестрельного оружия. В суде он рассказал, как дружил с РНЕ (Незарегистрированная ультраправая националистическая организация. - Ред.) По его словам, он проводил там духовные беседы, обряды - крещение, венчание. И на одной из таких встреч ему вручили пистолеты. Кроме того, у батюшки из Гатово нашли нацистскую литературу и светильник в форме свастики.

А этой весной стало известно, что Бурыкин стал фигурантом еще одного уголовного дела. Его обвиняют в присвоении средств Белорусской федерации пауэрлифтинга, где он был заместителем председателя. Как сообщало МВД, с 2014-го по 2016-й год руководитель, пользуясь правом распоряжаться деньгами организации, выделяемыми на командировки спортсменов, часть средств потратил на свои нужды. Общий ущерб составил порядка 17,5 тысяч рублей.

В прошлом году родные Бурыкина жаловались, что в колонии к священнику относятся предвзято. Мужчина рассказывал близким, что он работал в минус 20.

Прихожане храма, где служил Бурыкин: «Собираем деньги для семьи батюшки!»