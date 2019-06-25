Премьеры театрального лета: Самоубийство в райских садах, триллер от «Шляхтича Завальни» и скальпель для «Урода»

Купаловский театр 8 и 9 июля ждет на премьеру «Шляхціца Завальні, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» - инсценировки знаменитой книги писателя первой половины XIX века Яна Борщевского (пока что остались билеты за 6 рублей). Наши современники называют ее первым белорусским триллером. И не без причины: в ней хватает мистики, необъяснимых вещей, а вместе с тем и символов, которые до сих пор актуальны для Беларуси.

Театр уже обращался к этому произведению, но в формате малой сцены: в моноспектакле шляхтича-рассказчика играл народный артист СССР Геннадий Овсянников. Играет актер ту же роль и в новой версии уже на большой сцене, а во втором составе Завальню исполняет колоритный Николай Кучиц. Кроме них и Елены Сидоровой с Тамарой Мироновой в роли Мальгрэты в постановке Алены Ганум заняты в основном молодые актеры. Так, Яна (вероятно, списанного с самого Борщевского) играет Иван Кушнерук, недавно отметившийся в одной из главных ролей в «Вешальніках» режиссера Виталя Кравченко.

Кстати, готовит очередную премьеру и сам Виталь. 11 и 12 июля в Гомельском городском молодежном театре - премьерные показы сатирической комедии «Урод» немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. Постановка, сдобренная современным европейским юмором, - о философии нашего общества, где человека частенько подменяет красивая реклама, а сам он становится товаром. И конечно, бесконечно превозносится культ успеха - только попробуй ему не соответствовать, только попробуй не подстроиться под него! Все это в гомельской молодежке покажут через историю инженера-электрика Летте, который в один прекрасный день осознал, что его внешность уродлива. Но будет ли спасением пластическая хирургия? Билеты на премьеру и на показы 20 и 24 июля - 8,5 - 9 рублей.

В наследии после смерти Алены Киш - единственное фото, которое стало модным нынче трафаретом для граффити на афише спектакля, и ее "дываны-маляванкі". Фото: primitivi.art

А буквально завтра, 27 июня, - первый показ постановки «Прымітывы» на сцене пространства ОК16 о жизни, творчестве и трагедии художницы-самоучки Алены Киш. Она ходила от деревни к деревне, рисуя за небольшую плату, а порой за кусок хлеба «дываны», которыми украшали неприхотливый быт. Работы такого направления именуют примитивизмом. Излюбленными темами Алены Киш были райские сады, о которых Алена мечтала, обращения к призрачному возлюбленному, а образы - колоритные львы, лодки на озерах, невероятные птицы. Закончила жизнь Алена Киш самоубийством - бросилась в реку. После нее осталось немало «маляванак» в деревенских хатах и единственное фото…

В своей постановке по пьесе Алексея Андреева режиссер Александр Марченко ищет ответы на вопросы о жизни художницы-примитивистки и ее поисках рая. На сцене будет всего один актер - бывший купаловец Алесь Молчанов. Билеты на премьеру и на показ 23 июля стоят 20 рублей.

Тем временем в Театре белорусской драматургии вовсю репетируют премьеру трагикомедии «Сірожа» в постановке Александра Гарцуева. За два действия зрители побывают в двух эпохах - 1980 и в 2012 годах. Драматург Юлия Чернявская в своей пьесе рассказывает о судьбах своего поколения с разбежкой в три десятка лет. Она анализирует, чего ее ровесникам удалось достичь в жизни и почему порой ошибки молодости могут стать определяющими на долгие годы. Билеты на премьеру 10 и 11 июля обойдутся в 15 - 17 рублей.

Белла Масумян и Дэвид Разумов играют на малой сцене Горьковского печальную историю последних дней 10-летнего онкобольного ребенка.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Сразу две премьеры под занавес сезона показывает Музыкальный театр. 27 июня и 11 июля там премьера классического балета «Жизель». Также уже второй год подряд сезон завершает новое произведение белорусского композитора Олега Ходоско. Если в прошлом году вышли его балет «Титаник» и постановка о жизни и смерти Янки Купалы, то 5 и 20 июля 2019 года покажут знаменитую «Камедыю», прошедшую едва ли не по всем стационарным и антрепризным сценам. В Музыкальном классический сюжет о мужике, бабе, еврее и черте (известный еще по пьесе Каятана Марашевского конца XVIII века) станет, соответственно, музыкальным спектаклем. Кстати, уморительный спектакль покажут на белорусском - редкость для этого театра. Билеты на обе постановки доступны по цене от 12 до 20 рублей.

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Также совсем недавно состоялись премьеры еще нескольких любопытных спектаклей. В Гомельском молодежном показывают «Павятовага лекара» по Францу Кафке в постановке самого нашумевшего режиссера последних лет Юрки Дивакова. Стоит ловить в афишах минского пространства ОК16 показы пластического спектакля «Воздух» в постановке хореографа Ольги Лабовкиной. Кстати, обе постановки вошли в программу Belarus Open фестиваля «Теарт». А любителям размеренной и душевной театральной классики стоит заглянуть в Горьковский театр и посмотреть на великолепную Беллу Масумян в «Оскаре и Розовой Даме».