Европейские игры. В четвертый день белорусы выиграли четыре медали

Вчера белорусские спортсмены выиграли четыре медали. Две из них – в баскетболе 3x3.

Баскетбол 3x3

Мужская сборная – бронза (матч за третье место: Беларусь – Польша 21:15)

Женская сборная – бронза (матч за третье место: Беларусь - Германия 19:15)

Прыжки на батуте

Гончарова Анна (Индивидуальные прыжки) – бронза

Дзюдо

Слуцкая Марина - бронза

Медальный зачет после второго дня.

Сегодня пройдет индивидуальная шоссейная гонка в велоспорте (13.00-16.40), где за медаль поборется наш Василий Кириенко. В предварительных заездах выйдут на старт гребцы.

В прыжках на батуте в мужчин пора финалов в индивидуальном зачете, у женщин – финал в синхронных прыжках.

Владимир Самсонов сыграет в четвертьфинале турнира по настольному теннису (17.00).

Сборная по пляжному футболу в 19.30 сыграет с Румынией.

Полное расписание тут.