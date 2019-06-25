Европейские игры. В четвертый день белорусы выиграли четыре медали
Вчера белорусские спортсмены выиграли четыре медали. Две из них – в баскетболе 3x3.
Баскетбол 3x3
Мужская сборная – бронза (матч за третье место: Беларусь – Польша 21:15)
Женская сборная – бронза (матч за третье место: Беларусь - Германия 19:15)
Прыжки на батуте
Гончарова Анна (Индивидуальные прыжки) – бронза
Дзюдо
Слуцкая Марина - бронза
Медальный зачет после второго дня.
Сегодня пройдет индивидуальная шоссейная гонка в велоспорте (13.00-16.40), где за медаль поборется наш Василий Кириенко. В предварительных заездах выйдут на старт гребцы.
В прыжках на батуте в мужчин пора финалов в индивидуальном зачете, у женщин – финал в синхронных прыжках.
Владимир Самсонов сыграет в четвертьфинале турнира по настольному теннису (17.00).
Сборная по пляжному футболу в 19.30 сыграет с Румынией.
Полное расписание тут.