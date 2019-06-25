«Раздался глухой взрыв. Алеша так и погиб с песней на устах»

Я с раннего детства слушал рассказы родных людей о суровых буднях военного лихолетья. В народе говорят: человек жив, пока живет память о нем. Но с каждым годом участников ВОВ становится все меньше, рассказы из первых уст мы можем слышать все реже.

Мой отец, Томашевский Дмитрий Зигфридович, и дедушка по материнской линии, Кухаронок Степан Викентьевич, участники ВОВ. Отец был призван на срочную воинскую службу в 1939 году - в артиллерийский полк, который находился около Бреста. 22 июня в 4 часа утра их казармы начала бомбить фашистская авиация. Вскоре пришлось вступить в первый бой с захватчиком. Отцу и еще нескольким солдатам во главе с капитаном было поручено сопровождать семьи комсостава в эвакуацию до Гомеля. В свою часть им уже возвратиться не удалось. В составе 117-го артполка резерва главного командования отец участвовал в боях под Витебском, в Смоленской области, под Москвой. Его серьезно ранили в обе ноги, голову и плечо на восточной окраине г. Ярцева, когда он корректировал огонь артиллерии. Папа находился на наблюдательном пункте, оборудованном на чердаке Дома культуры, когда рядом разорвался снаряд. Всех раненых загрузили в санитарный эшелон, который ехал до Вязьмы. А там их встретил разгромленный гитлеровцами вокзал.

«Кто может хоть немного передвигаться, идите на восток», - приказал начальник эшелона. К счастью, кости обеих ног у папы повреждены не были. И он пошел. Брел с помощью палок, в течение 5 суток, ступая босыми ногами по октябрьскому льду. На 6-й день его подобрала санитарная машина. По пути следования люди из деревень давали еду, но в дом пускать боялись, так как враг шел по пятам. Приходилось ночевать в скирдах соломы, в хозпостройках на отшибе.

В течение пяти месяцев отец находился в госпитале в городе Кзыл-Орда. Когда выписался, участвовал в Сталинградской битве, Косунь-Гевченской группировке, прошел через Будапешт, Вену, где и закончил боевой путь. Имеет два боевых ордена, медаль «За отвагу» и многие другие медали на гимнастерке. Демобилизовался в 1947 году.

В 1951-м, когда не хватало офицерских кадров, был призван еще на три года в Зябровку, что около Гомеля. Работал председателем колхоза и сельского исполнительного комитета, возглавлял профсоюзный комитет совхоза "Янушковичи" Логойского района. Скончался 28 февраля 1994 года.

Человек, о котором рассказывал отец, не имел в Белоруссии ни своего дома, ни возлюбленной, но он любил эту страну и очень хотел участвовать в ее освобождении, а потом остаться жить. Шли тяжелые бои под Сталинградом. Артиллерийский полк вел оборону деревни Воропиново. На передовой наблюдательного пункта отцу позвонил командир батареи, поинтересовался, что нового. В заключение сказал, что на помощь высылает бойца из пополнения - настоящего разведчика. Вокруг рвались снаряды, и отец начал беспокоиться за судьбу будущего помощника. В этот момент в землянку неожиданно зашел стройный и очень красивый боец. «Товарищ старший сержант, бывший матрос Алексей Дегтярев прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы», - то ли в шутку, то ли всерьез доложил он. После краткого знакомства он спросил: «Вы из Белоруссии будете?» Когда отец подтвердил его предположение, Алексей очень обрадовался, будто встретил своего земляка. Он сам оказался с Дальнего Востока, а в Белоруссии жил его отец, Семен Митрофанович, который потом уехал на заработки в Америку. Обратно отец возвращался через Дальний Восток, во Владивостоке остался жить. Но с Белоруссией он связей не терял. Переписывался с близкими соотечественниками, выписывал белорусские газеты и журналы. Любовь к стране он передал и своим детям. Когда Алексей призывался в армию, отец сказал: «Может, будешь служить на моей родине, тогда выбирай место для проживания. Мы к тебе переедем».

Отец с Алексеем Дегтяревым вскоре подружились. Уважал он его, как и другие бойцы, за веселый характер, смелость, находчивость и аккуратность. Он даже на передовой находил время, чтобы подшить подворотничок, почистить сапоги. Но больше всего ценили Алексея за то, что на него можно было положиться в тяжелую минуту боя. Он не раз рисковал жизнью, чтобы спасти своих товарищей.

В сентябре 1943 года дивизия форсировала Днепр. На севере Кременчуга, вблизи деревни Песочный Хутор, пехотным подразделениям удалось захватить плацдарм на правом берегу реки. Но на следующее утро враг предпринял попытки вернуть потерянную территорию. В одном месте оборона была прорвана. Сложилась реальная угроза для командного пункта батальона и наблюдательного пункта. Комбат приказал ликвидировать прорыв. Вести бойцов в атаку вызвался Дегтярев. Смелыми решительными действиями он неожиданно атаковал противника с фланга, тем самым восстановив линию обороны. Через несколько дней, когда подошли основные силы, был отдан приказ о наступлении. Настроение у всех было приподнятое. Выйдя из окопа, Дегтярев запел песню:

«Все васильки, васильки,

Много мелькало их в поле.

Помню, у самой реки

Мы собирали для Оли,

Оля любила…»

В это мгновение около окопа раздался глухой взрыв. Все бойцы, которые стояли, упали на землю. Вставать начали, когда развеялся дым. Не поднялся только Алеша. Из виска у него сочилась кровь. Все молча, как по команде, сняли каски, склонившись над боевым товарищем. У многих на глазах появились слезы.

Когда окончился бой, тело Алексея положили на палатку и перенесли ближе к деревне Песчаный Хутор. Похоронили его в красивой местности. На скорую руку сделали деревянный обелиск, на нем надпись: «Дегтярев Алексей Семенович, 1920 г. р., погиб 3.11.47 г.». Вот так в 23 года ушел из жизни прекрасный человек. Быть может, где-нибудь проживают его родственники и не знают о последних минутах его жизни.

С уважением, Томашевский Виктор.

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