Благодаря хорошему зрению спас своих и пустил под откос вражеский поезд

Мой дедушка, Горошко Сергей Иванович, родился в 1925 году в Петрикове Гомельской области. С 15 мая 1943 года по 27 мая 1944 года был в партизанах, в отряде «За освобождение Советской Молдавии» I молдавского соединения.

Спустя 5 месяцев после того, как он стал бойцом, 22 октября 1943 года принял бой, в котором проявил мужество и доблесть. В той схватке с немецко-фашистскими захватчиками его ранили. Но за этот подвиг дед был награжден орденом «Партизану Отечественной войны I степени» по приказу Центрального штаба партизанского движения №103/н от 22 октября 1943 года.

С июня 1944 года дед был в Московской спецрадиошколе. На фронте служил в артиллерийском полку. Был командиром отделения связи. Под руководством Горошко Сергея Ивановича было сбито несколько десятков вражеских самолетов. После соединения с Красной армией воевал в действующей армии, освобождал Молдову, Украину, Эстонию, Россию. Прошел всю войну.

В ноябре 1946 года был демобилизован как годный к нестроевой.

Из воспоминаний дедушки:

«Была ночь. Пошел на железную дорогу. Было задание - заминировать. Операция «Рельсовая война». Не знали, охраняется дорога или нет. Но имел хорошее зрение. Убедил товарищей, что есть патруль, так как черная точка все время передвигалась. А если бы это был какой-то предмет, то он бы находился на одном месте. Патруль обходил полотно, двигался. Я вывел своих не на пост. Заминировали. Узнал потом, что той ночью был усиленный патруль. Но задание мы выполнили. Под откос было пущено несколько вагонов вражеского поезда».

Павел Александрович Корсук.

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