Папа оказался в Ленинграде и пережил все ужасы блокады

Мой папа, Соловьев Василий Васильевич, родился в 1921 году в Краснодарском крае - центре казачества. Там живут стойкие духом люди. Он рос в небогатой многодетной семье, поэтому к голоду был привычен. Папа был 11-м ребенком в семье, а его мать умерла в этих родах. Младенец был бы обречен, но его старшая сестра к тому времени была уже замужем и кормила своего грудничка. Она-то и спасла младшего братика.

После окончания 7 классов школы Василий Соловьев работал в совхозе, а потом ушел в армию, в которой прослужил до 1959 года. Войну прошел от первого до последнего дня в рядах морской пехоты. Известие о ней встретил в Кронштадте во время прохождения срочной военной службы. Отцу довелось пережить весь ужас блокады Ленинграда до самого ее снятия. Сначала он был пулеметчиком, потом окончил ускоренные курсы младших командиров в Ленинграде и был назначен командиром взвода автоматчиков.

После снятия блокады Ленинграда отец воевал на Первом Украинском фронте. Неоднократно был ранен и контужен, а самое тяжелое ранение получил уже на территории Германии в феврале 1945 года. По излечении был направлен для дальнейшей службы в г. Волковыск, где и встретил свою судьбу - мою маму.

Мама, Зинаида Игнатьевна, уроженка Волковыска, во время войны была в эвакуации в Новосибирске, где работала на военном заводе, за что была награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ».

Папа награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды и многими медалями, в том числе «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и другими.

Несмотря на то, что отцу довелось пережить, о войне он специально никогда не рассказывал.

Будь проклята война, в которой гибнут люди, ведь все рождены для жизни, счастья и радости на земле! Вечная память и слава всем защитникам своего Отечества и низкий им поклон!

С уважением, Павлючук Валентина Васильевна.

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