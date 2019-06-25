«Вам надо только знать, где лежит ключ от вашей машины и где она припаркована»

Каждый четвертый автомобиль, приобретенный в лизинг в 2018 году, был оформлен в группе компаний «Активлизинг». В реальных цифрах это 2751 легковой автомобиль. Поэтому «Активлизинг» стал за минувший год компанией №1 по общей стоимости и количеству легковых автомобилей, переданных в лизинг.

А с чего начинается такой успех? С большого капитала или все-таки с идеи? Как удержаться и заявить о себе, если вокруг десятки конкурентов? Когда мы поговорили об этом с генеральным директором и основателем «Активлизинг» Виктором КОБЯКОМ, я поняла, что следующий свой автомобиль хочу купить именно здесь. Это то, о чем мечтает любой покупатель, а женщины в особенности - ты просто выбираешь машину, тебе вручают ключи от нее, и большинство дальнейших хлопот по ее обслуживанию (не считая заправки и мойки) тебя могут не коснуться. Клиентоориентированный сервис, автопарк, насчитывающий 5000 автомобилей, и довольные клиенты - это «Активлизинг» сегодня. По сравнению с 2003 годом, когда компания образовалась, это совсем другая история.

- Компанию я со своим знакомым зарегистрировал в Бресте, где тогда жил. Мы арендовали комнатку в 8 квадратных метров в полуаварийном здании и даже не представляли, насколько сложным окажется этот бизнес, который рассматривался как легкий инвестиционный инструмент, - вспоминает Виктор Александрович. - В то время в Бресте было аномально много лизинговых компаний, больших и маленьких. И мы своего первого клиента ждали девять месяцев, а потом еще три месяца оформляли сделку. Мы тогда только начинали, поэтому очень долго согласовывали условия с поставщиком, банком. Но в итоге клиент получил ту машину, которую хотел (это был грузовичок), а мы - ценный опыт. Потом были другие сделки, которые заложили ДНК компании - если подходить серьезно ко всем процессам и мелочам, не гнаться за быстрыми деньгами, фокусировать внимание на комфорте клиентов, мечта может превратиться в серьезный проект. И если все делать правильно, деньги приходят как награда за правильные решения. У нас так и получилось.

Генеральный директор «Активлизинг» Виктор КОБЯК.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 2007 году я стоял перед выбором - либо избавиться от небольшого бизнеса, либо сделать из него что-то стоящее. Для этого нужен был серьезный партнер, который нашелся в Эстонии. Когда эстонская компания вошла в состав учредителей, решился ряд вопросов, началось активное развитие, был открыт первый офис в Минске.

- Что стало вашим главным преимуществом? Ведь автолизинг в Беларуси продолжает развиваться и конкуренция только растет. Почему люди предпочитают обращаться именно к вам?

- Ядром нашей миссии является задача - решить все проблемы клиента, связанные с полным циклом владения автомобилем: от приобретения до расставания. В идеале нашим клиентам вообще не надо принимать решений. Им надо знать, где лежит ключ от машины и где она припаркована. Причем всегда можно ездить на новеньком автомобиле и безболезненно менять его с нами раз в три года по окончании гарантии. Продажей вашей старой машины займется наш автохаус, приняв автомобиль в зачет аванса на новый. Поменять машину можно уже через год после заключения лизингового договора. Всем нашим клиентам гарантирован отличный сервис. Вот вы как резину меняете?

- На шиномонтаже.

- А где храните ее?

- На даче.

- А вам нравится этим заниматься? Если бы вы, например, были нашим клиентом, вам бы не приходилось думать, какую резину выбрать, где ее хранить. Мы заберем этот вопрос на себя, обеспечив нашим клиентам быструю замену шин в сезон и правильные условия хранения. В стоимость лизинговых платежей при покупке определенного пакета входит в том числе и данный сервис. В нужный момент вы просто звоните нам и назначаете место встречи. Комплект колес будет доставлен на ближайший к вам шиномонтаж, где вы по записи смените шины, оставив несезонный комплект на хранение. Но пока эта услуга доступна только для жителей Минска.

- Очень удобно. А какие еще бонусы есть у клиентов?

- Мы забираем их головную боль. Например, если с вашей машиной произойдет неприятность, вы звоните нашему сотруднику и описываете ситуацию. Наш специалист решает все вопросы, общается со страховой компанией и консультирует вас. Понимаете, мы концентрируемся на сервисе и удобстве для клиентов. И это одно из главных преимуществ лизинга автомобилей с «Активлизинг». Например, банк, в котором вы взяли кредит на покупку автомобиля, не будет переживать из-за вашей машины, а мы будем.

- У вас тоже есть свои риски. От угонов никто не застрахован. Часто такое бывает?

- Редко, но бывает. У лизинговой компании есть ряд рисков: угоны, вождение в нетрезвом виде. Но такие ситуации немногочисленны, это региональная особенность.

- Вы сотрудничаете с автосалонами, страховыми компаниями. Для лизинговой компании и ее клиентов в этом есть какие-то преимущества?

- У нас партнерские отношения со многими автодилерами, в результате чего мы готовы предоставить клиенту более интересные и выгодные условия. Как так получается? Лизинговая компания для автодилеров является крупным покупателем и может получать улучшенные условия приобретения. Данные условия мы транслируем нашим клиентам, создавая программы с реальной выгодой. Оформление лизингового договора прямо в автоцентре позволяет сэкономить время клиенту (не нужно никуда ехать) и значительно сократить время сделки. Сейчас автомобиль в лизинг можно купить в течение одного дня. К тому же страхование автомобиля для наших клиентов обходится дешевле, чем если бы они оформляли КАСКО самостоятельно. И удобно то, что все можно сделать в одном месте.

- «Активлизинг» давно на рынке, и за последний год общая стоимость переданных в лизинг автомобилей выросла в два раза по сравнению с 2017 годом. Что помогло такому росту?

- Серьезная внутренняя работа над продуктами. Мы собираем обратную связь от наших клиентов, анализируем, чего им не хватает, и создаем удобные для клиентов решения. Таким образом мы разработали финансовые программы как для юридических, так и для физических лиц. В свое время мы запустили трейд-ин и зачетный лизинг. Если вы хотите обменять свой текущий автомобиль на новый, даже если он еще находится в лизинге, то этот вариант для вас. Мы сделаем все за три дня и избавим вас от стояния на Малиновке и общения с перекупами.

Для юридических лиц мы ускорили время сделки и передачи автомобиля клиенту и значительно упростили пакет необходимых документов

- Какие цели у компании на ближайшие годы?

- Наша приоритетная цель - продолжать развивать клиентский сервис, что включает в себя все возможные решения, связанные с покупкой и владением автомобилем. Наша задача - облегчить жизнь клиента, мы заберем на себя все вопросы, связанные с машиной. Следовательно, и все коммуникации с нашей компанией должны быть простыми и быстрыми. Поэтому мы сейчас активно занимаемся разработкой решений по автоматизации и внедрению новых технологий. Это позволит сделать информацию и сервисы доступными нашим клиентам на каждом этапе сотрудничества в формате 24/7. При необходимости клиент сможет оперативно запрашивать и получать все нужные данные.

Каждый день мы работаем над тем, чтобы создавать решения, позволяющие нашим клиентам, не отвлекаясь на различные мелочи, идти к достижению своей жизненной цели, - подытожил Виктор Кобяк.

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