2019-06-26T11:15:19+03:00
Недвижимость
КП Беларусь

«Авангард Недвижимость» - участник номинации «Лучшее агентство недвижимости»

В конце мая «Комсомолка» запустила большой проект, чтобы определить лучшие компании в сфере строительства. Около 300 организаций соревнуются за звание лучшей в разных номинациях
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Квартиру или дом вы покупаете не каждый день, поэтому советуем внимательно выбирать агентство недвижимости, чтобы успешно решить вашу задачу.

Почему «Авангард Недвижимость»?

1. Работает опытная команда юристов, риелторов и агентов по недвижимости.

2. Используем более 20 каналов привлечения покупателей.

3. Привлекаем для съемок фотографа интерьеров.

4. Создаем видео- и виртуальные туры.

5. Делаем персональный сайт для каждого объекта.

Агентство №1 по отзывам клиентов на портале otzyvy.by.

Компания постоянно работает над тем, чтобы клиенты были довольны результатом.

62% клиентов рекомендуют агентство своим знакомым.

«Авангард Недвижимость» поможет продать, обменять или купить недвижимость выгодно и безопасно!

Подробнее об агентстве: avangard-n.by

Проголосовать за компанию можно в номинации «Лучшее агентство недвижимости».

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