«Авангард Недвижимость» - участник номинации «Лучшее агентство недвижимости»

«В пригороде Минска можно купить новую квартиру по цене от 570 долларов за квадратный метр»

Удачное ли сейчас время для покупки квартиры? Сколько квадратных метров можно купить в кредит? И как распорядиться квартирой, в которой никто не живет, - продать или сдать?