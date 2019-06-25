Парад на День Независимости в Минске 3 июля 2019-го: россияне прилетят на самом тяжелом боевом самолете в мире

В этом года дата круглая - 75 лет со дня освобождения Минска. Парад на День Независимости Республики Беларусь пройдет 3 июля 2019 в Минске. День Независимости Республики Беларусь отмечают с 1996 года. Второй раз в жизни парад пройдет вечером - начало в 21.00 (раньше такое было только в 2014 году на 9 Мая). Кроме нескольких тысяч военнослужащих в параде будет задействовано 300 единиц боевой техники, после полетит авиация. Завершит парад традиционный плац-концерт роты почетного караула. Впервые отдельной «коробкой» пройдут женщины из МВД - их отбирали по всей стране. Как и раньше, в параде пройдет «коробка» российских военных - 300 человек из Кантемировской танковой дивизии.

Белорусские новинки: модернизированные «Буки» и «Осы», а еще - броневик «Защитник»

Список участвующей техники белорусской армии пока не озвучили. Эксперты предполагают, что впервые на параде в Минске проедут модернизированный «Бук-МБ3К», модернизированные «Ураганы » и «Осы» на базе МАЗов, бронированные автомобили «Защитник», «Витим», а также броневик, выполненный на так называемой универсальной боевой платформе.

Модернизированный «Бук-МБ3К» на шасси МЗКТ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот авиация белорусских ВВС новинками не порадует: минчане увидят в небе все те же учебно-боевые самолеты Л-39 и Як-130, вертолеты Ми-8МТВ5, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26.

Модернизированный «Ураган» на базе МАЗа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Огромный бронированный автомобиль-монстр с названием «Защитник», вероятно. впервые покажут на параде на День Независимости.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новый трехосный броневик «Витим» весит 11 тонн и предназначен для перевозки военных грузов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Броневик, выполненный на универсальной боевой платформе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Снова российская техника и дальняя стратегическая авиация

В последние годы в моду вошло приглашать на парады в Минск российских военных. Причем не только на 9 Мая, но и на 3 июля. Например, с 2011 года во всех наших парадах участвуют российские десантники. А с 2012-го приезжает и российская техника. В том году это были зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» - сейчас такие воюют в Сирии. В 2014 году - комплексы «Искандер» и С-400 «Триумф», а еще «такси для вежливых людей» - бронеавтомобили «Тигр». В 2015 году россияне показали в Минске свои дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 и стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. В 2016 и 2017 года над Минском тоже летали российские ВВС: боевые вертолеты Ка-52, фронтовые бомбардировщики Су-34 и истребители Су-30 и Су-27.

В прошлом году традиция прервалась: никакой российской техники на День Независимости Беларуси не было, ограничились только самолетами и вертолетами. Но в этот раз традицию, видимо, решили восстановить. В небе снова появятся Ка-52, Су-30, Су-34, «гроза европейских авианосцев» бомбардировщик Ту-22М3 и «символ холодной войны» - бомбардировщик Ту-95МС российских ВВС.

«Гроза европейских авианосцев» бомбардировщик Ту-22М3. Фото сайта iz.ru.

«Cимвол холодной войны» - бомбардировщик Ту-95МС. Фото сайта topwar.ru.

Новинка этого парада - появление в небе над Минском сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 - он тоже принадлежит российским военным. Это самый крупный, самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет, самый тяжелый боевой самолет в мире. Он имеет наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Это также самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении. Среди летчиков самолет получил прозвище «Белый лебедь». Такие самолеты сейчас есть только у российской армии, их выпустили всего 27 штук. В летной годности сегодня сохранилось всего 16 штук. Все они базируются в городе Энгельс - это в Саратовской области. Пустой самолет весит 110 тонн, на борт он способен взять 45 тонн бомб. Такие самолеты успели применить в боях - их используют в Сирии.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Фото сайта topwar.ru.

Российская новинка - модернизированный БТР-82А. Беларусь хотела купить такие, но не нашлось денег

По проспекту Машерова проедут российские комплексы оперативно-тактических ракет «Искандер» - такие участвовали в минском параде в 2014 году. «Искандер» - это оперативно-тактический ракетный комплекс. В России на вооружении он состоит с 2007 года. Кроме России четыре таких комплекса есть у Армении, еще один - в Алжире. «Искандер» уничтожает системы противовоздушной и противоракетной обороны противника, военную технику, командные пункты, аэродромы, склады и так далее. Официально ракеты летят на 500 километров (это юридическое ограничение). Американские эксперты считают, что на самом деле ракеты могут лететь на несколько тысяч километров. А потенциально - еще и нести ядерные боеголовки. Каждая ракета весит 3,8 тонны, ее длина - 7 метров. Кстати, комплексы построены на шасси производства Минского завода колесных тягачей.

«Искандер» - это оперативно-тактический ракетный комплекс. В России на вооружении он состоит с 2007 года. Фото: wikipedia.org.

Новинка от российских военных - модернизированные бронетранспортеры БТР-82А. Это глубокая модификация легендарного бронетранспортера БТР-80. У новой машины повышены живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации. У БТР-82А предусмотрены противоосколочная защита в виде спецнакладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер. БТР способен перевозить до семи человек десанта, еще три человека - экипаж. Обновленную машину впервые показали в Москве в 2015 году. Сейчас такие есть не только в России, но и в Казахстане и Сирии. Такие же машины были замечены на востоке Украины на стороне самопровозглашенных республик.

БТР-82А. Фото: wikipedia.org.

Интересно, что такие же машины могли появиться и у белорусской армии - еще в 2015 году мы заказали 32 штуки. Цена каждой машины - 900 тысяч долларов. Однако бронетранспортеры до сих пор не поставлены - говорят, из-за проблем с оплатой заказа.

ЕСТЬ ВОПРОС

Сколько стоит провести парад на День Независимости?

Вопрос стоимости парада поднимается каждый раз. Но точную цифру никогда не озвучивали. В 2011 году стоимость парада назвали в колбасе: начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны полковник Владимир Макаров тогда сказал, что на эту сумму можно купить каждому жителю страны по 10 граммов самой дешевой колбасы. Спустя четыре года он озвучил новую информацию, которая позволила «Комсомолке» посчитать более точную стоимость.

- На год военному ведомству выделяется определенная сумма средств, в рамках которой и осуществляются все мероприятия. Эти средства в последние годы не превышают 1% ВВП. Что касается стоимости парада - на него затрачивается менее 0,2% тех средств, которые выделяются военному ведомству. Вне зависимости от наличия парада, военнослужащие все равно бы занимались боевой подготовкой, техника бы использовалась для учебно-боевой деятельности, питание, перевозка и все остальное, - рассказал Владимир Матвеевич журналистам.

В 2018 году ВВП нашей страны составил 60 миллиардов долларов. Это значит, что на нужды военного ведомства в прошлом году выделили примерно 600 миллионов долларов (1% от ВВП). Значит, стоимость парада составляет примерно 1,2 миллиона долларов (0,2% от средств, выделяемых на военные нужды).

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