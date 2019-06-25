Зачем в Минске накануне Европейских игр пронумеровали столбы?

Парад на День Независимости в Минске 3 июля 2019-го: россияне прилетят на самом тяжелом боевом самолете в мире

После двухлетнего перерыва парад на День Независимости в Минске 3 июля 2019 года снова пройдет с участием российских «символов холодной войны» [фото]