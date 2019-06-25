2019-06-25T15:26:42+03:00
Минск
КП Беларусь

Зачем в Минске накануне Европейских игр пронумеровали столбы?

Желтые таблички с черными номерами можно увидеть вдоль автомобильных дорог
Евгений ПРОКОФЬЕВ
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Нумерация столбов существенно упрощает рабочим ремонт электросети для трамвая и троллейбуса. Фото: Евгений ПРОКОФЬЕВ.Нумерация столбов существенно упрощает рабочим ремонт электросети для трамвая и троллейбуса. Фото: Евгений ПРОКОФЬЕВ.
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Столбы пронумерованы, как дома: по одной стороне четные, по другой нечетные.

Зачем Минску такое нововведение? Неужели это как-то способствует организации игр?

- Нумерация столбов существенно упрощает рабочим ремонт электросети для трамвая и троллейбуса, - объяснили нам в «Минсктрансе». - Пронумеровали столбы, держащие контактную сеть, к которой подключен транспорт. Ранее, заметив поломку, водитель троллейбуса или трамвая должен был сориентироваться и понять точный адрес, где он находится. Чтобы починить неисправный столб, электромонтажникам сначала нужно было найти его среди столбов, находящихся по адресу поломки. Теперь же у городских служб не будет возникать проблем с поиском нерабочих опор. Значит, аварии на троллейбусной и трамвайной сети будут быстрее устранять.

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