Зачем в Минске накануне Европейских игр пронумеровали столбы?
Столбы пронумерованы, как дома: по одной стороне четные, по другой нечетные.
Зачем Минску такое нововведение? Неужели это как-то способствует организации игр?
- Нумерация столбов существенно упрощает рабочим ремонт электросети для трамвая и троллейбуса, - объяснили нам в «Минсктрансе». - Пронумеровали столбы, держащие контактную сеть, к которой подключен транспорт. Ранее, заметив поломку, водитель троллейбуса или трамвая должен был сориентироваться и понять точный адрес, где он находится. Чтобы починить неисправный столб, электромонтажникам сначала нужно было найти его среди столбов, находящихся по адресу поломки. Теперь же у городских служб не будет возникать проблем с поиском нерабочих опор. Значит, аварии на троллейбусной и трамвайной сети будут быстрее устранять.