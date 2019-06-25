Генпрокуратура о насилии Бурыкина над ребенком: «Его дочь дает показания»

- 6 июня возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 УК, потому что она (дочь Бурыкина. - Ред.) была малолетней. События были с 2012 по 2016, по-моему, год. А дочь 1999 года рождения (сейчас девушке 20 лет. - Ред.), - рассказал журналистам заместитель генерального прокурора Алексей Стук.

- Дочь Бурыкина давала показания, что в отношении нее совершены противоправные действия? - уточнила «Комсомолка».

- Сейчас да. А как бы это еще было установлено? Она боялась. Он достаточно деспотичный человек.

Напомним, сегодня появилась информация, что в отношении скандально известного священника Константина Бурыкина возбудили новое уголовное дело. Если его вина будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

- Расследуется уголовное дело по части 3 статьи 167 УК РБ (насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего). Проводятся необходимые следственные действия, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

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