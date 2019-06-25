И это Минск? В городе появились люди, которые желают хорошего дня

Пожалуй, те, кто на неделе Европейских игр в Минске решался выбираться из своих офисов на обед под знойным июньским солнцем, были удивлены. В скверике на углу столичных улиц Маркса и Ленина стояли девушка и юноша в форме команды игр. В мегафон они желали по-русски и по-английски доброго дня и хорошего настроения. Прохожие притормаживали, удивлялись и шли по своим маршрутам. Пару минут - и снова то же объявление.

Конечно, наш город стал так «задыхаться от нежности», что приходится ее расплескивать, неспроста. Понятно, что ничего не было бы без Европейских игр и прогнозируемых на них туристов. И принцип, озвученный в фильме «Вокзал для двоих», никто не отменял: «Приезжающих в отличие от проезжающих обслуживаем по высшему разряду». Понятно и то, что шедшая от стадиона «Динамо» небольшая и нестройная чередка, судя по внешнему виду, неожиданных даже для себя самих болельщиков и не собиралась идти на другое состязание, куда их агитировали в тот самый мегафон пойти вежливые парень и девушка.

Но, черт возьми, как же просто, оказывается, сказать что-то по-человечески понятное и приятное в Минске. Когда это не «во исполнение», не «во избежание» и не под угрозой штрафа. И не так, как в пресловутой sms горисполкома «Убедительно просим убрать снег у машино-мест и во дворах». А нужны для этого всего лишь юноша, девушка, мегафон и... указиловка сверху. Правда, в кои-то веки не о том, чтобы где-то урезать и ограничить. Наоборот. Ведь могли и директивно направлять туристов и болельщиков. Или свистками да флажками указывать направление, как в знаменитом гэге «Лицедеев». Вполне по-мински вышло бы.

Да, никаких приветствий не было бы (даже той самой указиловки) без Европейских игр. А это всего лишь с 21-го по 30-е. И когда они завершатся, минской нежности и пожеланиям хорошего дня наверняка придет конец. Так давайте хотя бы помечтаем, что ли, как хотя бы в праздники у города прорежется голос на такие скромные проявления genius loci - духа места. Нет, не так, чтобы кавер-бенд наяривал в самую жарищу на полупустой площади и не ароматы шашлыка по 4 рубля за 100 граммов разносились по центру столицы, а чтобы для настроения и сопричастности.

Правда, есть у нас и другая крайность - показывать, как все хорошо, перед гостями, а самим обходиться малым. Ну, или за нас ответственные лица решают, что лучше вот так, без эмоций. А потом все читают отзывы о самом чистом и самом хмуром городе Европы. Так что тем, кто принимает решения, - привет, доброго дня и хорошего настроения!

P.S. А еще неплохо было бы фонтанчики организовать, которые из земли бьют. Или арочку водную поставить, чтобы все могли охладиться в жару. В странах - участницах Европейских игр такое сплошь и рядом. И места выделяют на самых больших площадях. Кстати, тогда и в фонтаны залазят поменьше.