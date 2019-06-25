Генпрокуратура не нашла правонарушений в действиях милиции при массовом задержании цыган

Напомним, в мае страну потрясло сообщение о гибели сотрудника ГАИ под Могилевом. Изначально рассматривалась версия о похищении и убийстве милиционера неизвестными цыганами на черной «Волге». По всей Беларуси прошла волна задержаний цыган. По словам представителей цыганской диаспоры, милиция врывалась в дома, многих задерживали на улице и доставляли в отделения милиции.

В начале июня генпрокурор Александр Конюк рассказал журналистам, что создана рабочая группа, в нее входят прокуроры, которая проверит законность действий сотрудников милиции.

И сегодня на пресс-конференции зам генерального прокурора Алексей Стук рассказал, чем закончилась проверка:

- У сотрудников милиции были полные основания массово проверять - как в оперативной работе говорят, отрабатывать - цыганские диаспоры. Потому что вы все знаете, какую эсэмэску отправил покойный Потапович (сотрудник ГАИ. - Ред.). Поэтому, естественно, милиция добросовестно отрабатывала, причем не только в Могилевской области.

Установлены определенные нарушения процессуально-исполнительного законодательства - при составлении административных протоколов. На них обращено внимание. Они устранены.

Но правонарушений со стороны работников милиции не установлено. Направлено представление министру внутренних дел.

Стук отметил, что ни одного заявления от лиц цыганской национальности не поступило.