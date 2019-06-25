2019-06-25T16:42:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Генпрокуратура не нашла правонарушений в действиях милиции при массовом задержании цыган

При этом выявлены нарушения при составлении административных протоколов
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
В Могилеве милиция проверяла частный сектор, где был найден милиционер. Фото: Надежда БУЖАН, nn.byВ Могилеве милиция проверяла частный сектор, где был найден милиционер. Фото: Надежда БУЖАН, nn.by
Изменить размер текста:

Напомним, в мае страну потрясло сообщение о гибели сотрудника ГАИ под Могилевом. Изначально рассматривалась версия о похищении и убийстве милиционера неизвестными цыганами на черной «Волге». По всей Беларуси прошла волна задержаний цыган. По словам представителей цыганской диаспоры, милиция врывалась в дома, многих задерживали на улице и доставляли в отделения милиции.

В начале июня генпрокурор Александр Конюк рассказал журналистам, что создана рабочая группа, в нее входят прокуроры, которая проверит законность действий сотрудников милиции.

И сегодня на пресс-конференции зам генерального прокурора Алексей Стук рассказал, чем закончилась проверка:

- У сотрудников милиции были полные основания массово проверять - как в оперативной работе говорят, отрабатывать - цыганские диаспоры. Потому что вы все знаете, какую эсэмэску отправил покойный Потапович (сотрудник ГАИ. - Ред.). Поэтому, естественно, милиция добросовестно отрабатывала, причем не только в Могилевской области.

Установлены определенные нарушения процессуально-исполнительного законодательства - при составлении административных протоколов. На них обращено внимание. Они устранены.

Но правонарушений со стороны работников милиции не установлено. Направлено представление министру внутренних дел.

Стук отметил, что ни одного заявления от лиц цыганской национальности не поступило.

Еще больше материалов по теме: «Гибель сотрудника ГАИ под Могилевом»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
74-летняя пенсионерка гналась за вором, который украл у нее со двора гусят и цыплят
«Потеряла равновесие на подоконнике и вывалилась вместе с москитной сеткой»: в Речице пострадала 8-летняя девочка
Белнефтехим: Экспорт нефти из Беларуси возобновится в конце июня
Генпрокуратура: "Число коррупционных преступлений снизилось"
Мужчина из Ганцевичей купил несуществующего щенка
Генпрокуратура о снижении наказания по антинаркотической статье: «Мы выступали за изменение»
В Речицком районе фура насмерть сбила женщину
Замгенпрокурора: «Втюрин сотрудничает со следствием»
Пьяный парень в Гродно выбросил мебель с 9-го этажа на чужую машину
О чем Лукашенко говорил по телефону с Путиным?
Полтонны наркотиков и психотропов изъяли в Беларуси за полгода
Погода в Беларуси 26 июня: до 32 градусов жары
В Лиде 3-летняя девочка выстрелила из пневматической винтовки в ровесника
Как изменятся правила призыва: отсрочку на учебу будут давать только один раз
Суд в Воложине приговорил маршрутчика к 6 годам колонии за смертельное ДТП
В Орше задержали бывшего «смотрящего за Республикой Беларусь»
Какие улицы перекрыты в Минске 25 июня
На ЦТ по физике зарегистрировались почти 25 тысяч человек
Тело мужчины, утонувшего на самодельной лодке, нашли в 6 километрах от места происшествия
Видеофакт. Работник СТО на BMW X5 М уходил от ГАИ на скорости 250 километров в час