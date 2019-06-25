Зарплаты айтишников падают, зато в сфере телекоммуникаций стали получать почти как в шахтах

Белстат сообщил, что номинальная начисленная средняя зарплата (то есть до вычета налогов) белорусов в мае составила 1071,6 рубля. Получается, зарплата превышает тысячу рублей уже третий месяц подряд. Хотя при этом по сравнению с апрелем средняя зарплата немного снизилась: в апреле составила 1073,7 рубля, а в марте - 1056,9 рубля. Одна из причин падения зарплат - большие майские выходные, которые многие совместили с отгулами, чтобы отдохнуть подольше.

Больше всех в Беларуси зарабатывают минчане - в среднем 1472 рубля (минус 70 рублей за месяц). Выходит почти в полтора раза больше, чем в целом по республике. Затем идет Минская область (1102 рубля) и Гомельская (968,4 рубля). На последнем месте - Могилевская область с зарплатой 884,1 рубля.

Профессии-рекордсмены по уровню зарплат все те же. На первом месте айтишники, которые получают в среднем чуть больше 4,1 тысячи рублей. Хотя их заработки продолжают падать: по сравнению с апрелем их средняя зарплата упала больше чем на 700 рублей (было 4881,1 рубля), а по сравнению с мартом и вовсе на тысячу (было - 5274,2 рубля).

Следом идут сотрудники авиакомпаний, которые, напротив, стали получать почти на тысячу рублей больше, чем месяцем ранее. На третьем месте - страховщики с зарплатой почти 2,6 тысячи. Что примечательно, в мае в лидерах впервые оказались те, кто работает в сфере телекоммуникаций (это связь, передача данных по различным каналам), их зарплаты чуть не дотянули до шахтерских. Возможно, это связано с подготовкой к Европейским играм - на постановку церемоний, съемки и спецэффекты было потрачено немало средств.

А теперь о грустном. Самые низкие зарплаты (582,2 рубля) в мае были в сфере наведения красоты, хотя за месяц и вышла прибавка в 26 рублей (не исключено, что благодаря выпускным).

На втором и третьем местах с конца - библиотекари, музейные работники (590,4 рубля) и соцработники (603,3 рубля). Их заработок все равно почти в два раза ниже, чем средняя зарплата в Беларуси. Если сравнить с лидерами, то программист за месяц получает столько же, сколько парикмахер - за 7 месяцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Где получают самые большие зарплаты…

IT и информационное обслуживание - 4119,1

Воздушный транспорт - 3528,8

Вспомогательные финансовые услуги и страхование - 2554

Горнодобывающая промышленность - 1865,9

Телекоммуникации 1719,1

…а где - самые маленькие

Рыболовство и рыбоводство - 640,7

Творческая деятельность и развлечения - 630,7

Соцуслуги - 603,3

Библиотеки, архивы и музеи - 590,4

Парикмахерские и салоны красоты - 582,2

ПОДРОБНОСТИ

Какие зарплаты в столице и областях?

Минск - 1472 руб.

Минская область - 1102 руб.

Гомельская область - 968,4 руб.

Гродненская область - 926,2 руб.

Брестская область - 918,8 руб.

Витебская область - 908,3 руб.

Могилевская область - 884,1 руб.