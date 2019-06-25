Зарплаты айтишников падают, зато в сфере телекоммуникаций стали получать почти как в шахтах
Белстат сообщил, что номинальная начисленная средняя зарплата (то есть до вычета налогов) белорусов в мае составила 1071,6 рубля. Получается, зарплата превышает тысячу рублей уже третий месяц подряд. Хотя при этом по сравнению с апрелем средняя зарплата немного снизилась: в апреле составила 1073,7 рубля, а в марте - 1056,9 рубля. Одна из причин падения зарплат - большие майские выходные, которые многие совместили с отгулами, чтобы отдохнуть подольше.
Больше всех в Беларуси зарабатывают минчане - в среднем 1472 рубля (минус 70 рублей за месяц). Выходит почти в полтора раза больше, чем в целом по республике. Затем идет Минская область (1102 рубля) и Гомельская (968,4 рубля). На последнем месте - Могилевская область с зарплатой 884,1 рубля.
Профессии-рекордсмены по уровню зарплат все те же. На первом месте айтишники, которые получают в среднем чуть больше 4,1 тысячи рублей. Хотя их заработки продолжают падать: по сравнению с апрелем их средняя зарплата упала больше чем на 700 рублей (было 4881,1 рубля), а по сравнению с мартом и вовсе на тысячу (было - 5274,2 рубля).
Следом идут сотрудники авиакомпаний, которые, напротив, стали получать почти на тысячу рублей больше, чем месяцем ранее. На третьем месте - страховщики с зарплатой почти 2,6 тысячи. Что примечательно, в мае в лидерах впервые оказались те, кто работает в сфере телекоммуникаций (это связь, передача данных по различным каналам), их зарплаты чуть не дотянули до шахтерских. Возможно, это связано с подготовкой к Европейским играм - на постановку церемоний, съемки и спецэффекты было потрачено немало средств.
А теперь о грустном. Самые низкие зарплаты (582,2 рубля) в мае были в сфере наведения красоты, хотя за месяц и вышла прибавка в 26 рублей (не исключено, что благодаря выпускным).
На втором и третьем местах с конца - библиотекари, музейные работники (590,4 рубля) и соцработники (603,3 рубля). Их заработок все равно почти в два раза ниже, чем средняя зарплата в Беларуси. Если сравнить с лидерами, то программист за месяц получает столько же, сколько парикмахер - за 7 месяцев.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Где получают самые большие зарплаты…
IT и информационное обслуживание - 4119,1
Воздушный транспорт - 3528,8
Вспомогательные финансовые услуги и страхование - 2554
Горнодобывающая промышленность - 1865,9
Телекоммуникации 1719,1
…а где - самые маленькие
Рыболовство и рыбоводство - 640,7
Творческая деятельность и развлечения - 630,7
Соцуслуги - 603,3
Библиотеки, архивы и музеи - 590,4
Парикмахерские и салоны красоты - 582,2
ПОДРОБНОСТИ
Какие зарплаты в столице и областях?
Минск - 1472 руб.
Минская область - 1102 руб.
Гомельская область - 968,4 руб.
Гродненская область - 926,2 руб.
Брестская область - 918,8 руб.
Витебская область - 908,3 руб.
Могилевская область - 884,1 руб.