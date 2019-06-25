Стобалльников на ЦТ по белорусскому стало больше, а абитуриенты в соцсетях говорят: «Впервые так хорошо сдал, ничего не зная»

Для многих абитуриентов централизованное тестирование уже позади. Осталось сдать его тем, кто выбрал географию и историю - Беларуси или всемирную. Ну и всем - ждать результатов. Пока что известны только баллы по языкам - белорусскому и русскому. В ближайшие дни должны появиться итоги по обществоведению и математике.

На тесты по белорусскому языку в этом году зарегистрировались 22 тысячи абитуриентов. Тут никто не нарушил правил, никого не выгнали, но четыре человека не смогли дописать тест по состоянию здоровья. 11 июня, когда писали ЦТ, было очень жарко. Скорее всего, эти четыре абитуриента смогут пересдать тестирование в резервный день.

Стобалльников по белорусскому в этом году оказалось аж в два раза больше, чем в прошлом. Максимальный балл получили 42 абитуриента, хотя в прошлом году больше вчерашних школьников писали тест по белорусскому. Средний балл по этому предмету - 51,41. Средний балл по русскому почти такой же - 52,34, а стобалльников - 36. В прошлом году максимальный балл набрали 54 человека, а средний балл был 37,67.

В этом году баллы считали по-новому. Если в прошлые годы абитуриенты получали определенный балл в зависимости от количества выполненных заданий, то сейчас цифр больше. Есть максимальный первичный балл - в каждом предмете свой. По белорусскому, например, это 80. Это значит, если абитуриент решает все задания, он получает первичный балл 80. Потом этот балл после ряда математических действий превращается в тестовый итоговый. Так, например, первичные 65 превращаются в итоговые 78.

- Первичные баллы отражают не знания, а рейтинг в данном тесте, - объяснял причину изменения системы подсчета директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк. - Вы поменяете тест, измените сложность заданий - и получите другие значения. В любом учебнике по измерению знаний сказано, что нельзя останавливаться на первичных баллах.

Но некоторые педагоги отрицательно восприняли эти изменения. Основная претензия к новой системе подсчета ЦТ в том, что результаты двоечников будут выше и у них будет больше возможности соревноваться с хорошо подготовленными абитуриентами.

- После 70 - 75 баллов старая и новая методика дают одинаковые результаты, - отвечал на претензии Юрий Миксюк. - Поэтому переживать этим абитуриентам не стоит.

Пока что рано делать выводы о том, как изменятся результаты ЦТ с новой системой подсчета, но в группах в социальных сетях некоторые абитуриенты признаются, что баллы в этом году получили выше.

- Впервые так хорошо сдал, ничего не зная, - пишет абитуриент, который набрал 41 балл. - Обычно от 8 до 15.

Или еще один пример.

- Интересно наблюдать за тем, когда первичный балл 28, тебе дают 41 балл за тест (хотя грубо говоря, 28:80=35), тебе докидывают 6 баллов, а когда 67 - дают 80 баллов (хотя 67:80=84), отнимая 4 балла.

Наверняка РИКЗ прокомментирует такие впечатления абитуриентов после завершения ЦТ.