2019-06-26T00:48:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Погиб гитарист мулявинских "Песняров"

Музыканту и преподавателю Аркадию Ивановскому было 59 лет
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Аркадий Ивановский не дожил полтора месяца до 60-летия. Фото: jazzclub.byАркадий Ивановский не дожил полтора месяца до 60-летия. Фото: jazzclub.by
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Новость появилась на форуме поклонников "Песняров" pesnyary.com. Администратор ресурса Олег Верещагин пишет: "Печальная новость пришла от Александра Попроцкого из Минска (передал Олег Аверин). Последний гитарист "Песняров" до распада Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока неизвестны".

Эта же информация появляется и в соцсетях, где коллеги-музыканты пишут свои соболезнования. Кстати, одно из последних фото, которое музыкант разместил на своей странице Вконтакте, как раз связано с его увлечением плаванием.

Случилась трагедия 24 июня. Прощание с Аркадием Ивановским состоится 26 июня с 14.00 до 15.00 в ритуальном зале на минской улице Ольшевского, 12.

Музыкант был преподавателем Института современных знаний. Фото: Страница Аркадия Ивановского в ВКонтакте

Музыкант был преподавателем Института современных знаний. Фото: Страница Аркадия Ивановского в ВКонтакте

Аркадий Ивановский - известный минский музыкант. Он родился в 6 августа 1959-го. В 1981-м окончил 4 курса Минского радиотехнического института, а в 1989-м - Минский институт культуры по специальности «Культпросветработа» как руководитель эстрадного и эстрадно-духового оркестра. Ивановский работал в различных филармониях и коллективах. В частности, в ВИА «Тоника» под управлением Виктора Вуячича, ансамбле песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, оркестре Михаила Финберга.

Ивановский пришел в "Песняры" в 1996-м, сменив на гитарном посту Виктора Молчанова. Он запомнился в исполнении гитарных соло. В частности, как и все гитаристы коллектива, исполнял свою версию инструментального вступления к "Крику птицы".

Аркадий Ивановский (слева) работал в "Песнярах" с 1996 года. Фото: Страница Аркадия Ивановского в Вконтакте

Аркадий Ивановский (слева) работал в "Песнярах" с 1996 года. Фото: Страница Аркадия Ивановского в Вконтакте

Во время раскола ансамбля в 1998-м Аркадий Ивановский был едва ли не единственным музыкантом ансамбля, не присоединившимся к "Белорусским песнярам". Он остался в коллективе Владимира Мулявина, работал с его новым составом. Недолго участвовал и в обновленном составе государственного ансамбля "Песняры" после смерти Владимира Георгиевича.

Фото с Мулявиным Аркадий Станиславович хранил в отдельной папке "ВГ" на своей странице Вконтакте. Этот снимок сделан в российском Тольятти в 1998-м.

Фото с Мулявиным Аркадий Станиславович хранил в отдельной папке "ВГ" на своей странице Вконтакте. Этот снимок сделан в российском Тольятти в 1998-м.

Много лет Аркадий Ивановский был старшим преподавателем в Институте современных знаний имени Широкова на кафедре художественного творчества и продюсерства. Музыкант, сообщает сайт института, читал курсы по прикладным музыкальным программам, компьютерной музыки и современным технологиям в ней, преподавал аранжировку и тонкости звукозаписывающего оборудования. Также он сотрудничал с различными музыкальными коллективами. В частности, Vip Jazz Андрея Славинского.

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