2019-06-26T12:36:14+03:00
Общество
КП Беларусь

СК о гибели экс-гитариста «Песняров»: Купался в водохранилище Дрозды, но так и не вышел из воды

Сергей ТРЕФИЛОВ
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Аркадий Ивановский был известным в Минске музыкантом. Фото: Страница Аркадия Ивановского в ВконтактеАркадий Ивановский был известным в Минске музыкантом. Фото: Страница Аркадия Ивановского в Вконтакте
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Новость о смерти музыканта появилась на форуме поклонников ансамбля pesnyary.com. Там же уточнялось со ссылкой на его бывших коллег по ансамблю, что Аркадий Ивановский утонул.

Трагедия случилась, вероятно, 24 июня утром. Тогда, как сообщает Минский районный отдел Следственного комитета, в экстренные службы поступило сообщение. Очевидец передавал, что неизвестный мужчина купался в водохранилище «Дрозды», а спустя продолжительное время так и не вышел из воды. Вещи человека находились на берегу.

Работники ОСВОД извлекли из воды тело Ивановского без признаков жизни. На месте происшествия оперативники обнаружили документы, ключи от автомобиля, на котором приехал погибший, его личные вещи. Чтобы установить точную причину смерти, назначалась судебно-медицинская экспертиза. Доследственные проверочные мероприятия продолжаются, говорят в СК.

Прощание с Аркадием Ивановским прошло вчера в ритуальном зале на минской улице Ольшевского, 12. В соцсетях о музыканте пишут теплые слова его коллеги и ученики.

Аркадий Ивановский (слева) работал в "Песнярах" с 1996 года. Фото: Страница Аркадия Ивановского в Вконтакте

Аркадий Ивановский (слева) работал в "Песнярах" с 1996 года. Фото: Страница Аркадия Ивановского в Вконтакте

Аркадий Ивановский - известный минский музыкант. Он работал в различных филармониях и коллективах. В частности, в ВИА «Тоника» под управлением Виктора Вуячича, ансамбле песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, оркестре Михаила Финберга. В «Песняры» пришел в 1996-м. Во время раскола ансамбля в 1998-м Аркадий Ивановский остался в коллективе Владимира Мулявина, работал с его новым составом. Много лет Аркадий Ивановский был старшим преподавателем в Институте современных знаний имени Широкова на кафедре художественного творчества и продюсерства. Также он сотрудничал с различными музыкальными коллективами.

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