На II Европейские игры потрачено 540 млн рублей

Выступая в парламенте 26 июня, министр финансов рассказал депутатам, сколько Беларусь потратила на Европейские игры.

- Сегодня вокруг расходов бюджета на проведение II Европейских игр разгорелась общественная дискуссия. Приведу конкретные цифры, прокомментирую объемы затрат. Всего на проведение игр в период с 2017 по 2019 годы израсходовано почти 540 миллионов рублей. При этом бюджетные средства составляют только половину - 266 миллионов рублей. В этих расходах есть две составляющие. Во-первых, это организационная составляющая - связанная с организацией и проведением игр. Вторая составляющая - инвестиционные расходы. Что касается инвестиционных расходов, здесь мы подошли наиболее рационально и оптимально. Инвестиционный компонент в целом составляет 380 миллионов рублей. Это 70% из общего объема финансирования. Источники этих расходов разные, включая, конечно, и бюджетные расходы. За счет бюджета проведены ремонт и модернизация спортивных объектов, возведены сооружения спортивной деревни. Все эти инфраструктурные объекты будут использоваться дальше.

- Какую доходность и эффективность от Игр и планировали? Ведь страна потратила такие немалые деньги, - уточнила депутат Анна Канопацкая.

- Есть эффект для экономики Минска. Но только по итогам II Европейских игр мы сможем оценить, насколько возросла торговля, выросло использование услуг, туристические доходы города. Когда появится статистика, мы будем точно знать, сколько заработал город, - объяснил министр. - Второй эффект, для меня более важный, - имиджевый эффект от проведения игр. Он имеет более значительное влияние на экономические показатели, чем первый. Есть еще один эффект - внешнетуристический и внешнеэкономический. Высокий уровень проведения Игр создает определенный инвестиционный эффект, открывает страну для внешних инвесторов. Такие масштабные мероприятия сильно способствуют тому, чтобы открыть страну. Это сложно оценить в деньгах, но это значительно расширяет инвестиционную привлекательность страны.

- Из 540 миллионов рублей на Игры из бюджета потратили 266 миллионов. Откуда взяли оставшиеся деньги? - уточнили у министра журналисты.

- Спонсорскую помощь оказали предприятия республики. И это кредиты Банка развития, которые привлекались бюджетными либо коммерческими организациями. Они будут возвращаться.

К слову, раньше не говорили, сколько Беларусь тратит на Игры. Осенью 2016 года Александр Лукашенко сказал, что надо потратить «где-то под 50 млн долларов». В феврале этого года выяснилось, что спонсоров нет.

- По контракту были обязательства (Европейских олимпийских комитетов) привлечь крупных международных спонсоров, но на сегодня результатами этой работы мы не можем быть удовлетворены, - сказал премьер-министр Сергей Румас на встрече с президентом ЕОК Янезом Кочиянчичем.

Напомним, Первые Европейские игры, которые прошли в Баку в 2015 году, обошлись Азербайджану в сумму больше миллиарда долларов.