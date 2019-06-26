«Оля, выходи за меня замуж!»: В Гродно нашли сундук с письмами со всего мира для Ольги Корбут

После Олимпиады в 1972 году в Мюнхене, где 17-летняя Ольга Корбут завоевала три олимпийских золота и одно серебро, хрупкая гимнастка стала настоящей звездой. В 1973-м она уехала на гастроли в Америку и произвела там фурор. Именно с ее приездом связывают начало бума спортивной гимнастики в США. Ольгу обожали во всем мире: письма с поздравления и признаниями в любви приходили пачками. Но, как выяснилось, полсотни их точно не дошли до знаменитой гимнастки.

Письма создатель Музея быта и истории Гродно Януш Парулис обнаружил в сундуке. Фото: Руслан КУЛЕВИЧ, hrodna.life

- Знакомый принес мне сундук и предложил купить его за 30 рублей, - рассказывает создатель Музея быта и истории Гродно Януш Парулис. - Не сразу посмотрел, что внутри, а когда увидел письма для Ольги Корбут, очень удивился! В сундуке их оказалось примерно полсотни: многие потрепанные, но есть и те, которые хорошо сохранились. Письма со всего мира: из США, России, Германии, Болгарии, Англии. Большинство на английском языке.

Поклонники присылали поздравительные открытки и просили прислать в ответ автограф. В одном письме даже была оплаченная квитанция, чтобы Корбут не платила за отправку обратного письма.

Письма со всего мира: из США, России, Германии, Болгарии, Англии. Большинство на английском языке. Фото: Руслан КУЛЕВИЧ, hrodna.life

- Писали Ольге и солдаты: есть письма из Ленинграда, ГДР. Сержанты и рядовые благодарили за триумфальное выступление на Олимпиаде и просили прислать фото Ольги с автографом, - продолжает Парулис. - Одна девочка Таня из села в Ростовской области написала: «Здравствуй, грациозная Оля! Спасибо тебе за твою красоту, за гибкость и новаторство. Когда ты на помосте, уверена, что ты победишь… Быть гимнасткой - моя мечта, но у нас нет такой школы в селе…» Письма все очень душевные.

- А любовные послания от поклонников есть?

- Да, есть. Но на английском языке, поэтому улавливаю только общий смысл, - улыбается коллекционер. - Одно письмо даже на 4 листа! Думаю, Ольга не знает о существовании этих писем, но если ей будет интересно, готов поделиться. Пусть приезжает в Гродно!

Ольга Кобрут: «Вау! Как это возможно?»

На своей странице в Facebook сама Ольга Корбут поделилась статьей hrodna.life и написала:

- Я не знала об этом! Вау!!! Как это возможно? Мои письма, которые я никогда не видела с 1972 - 1976-го!!!

Поклонники присылали поздравительные открытки и просили прислать в ответ автограф. Фото: Руслан КУЛЕВИЧ, hrodna.life

- Есть несколько от меня в этой пачке. Одно - предложение о браке, - прокомментировал один из подписчиков Ольги - седовласый американец Терри Блевинс из Алабамы.

Поклонники олимпийской чемпионки предложили Корбут забрать письма. Посмотрим, прилетит ли знаменитая гимнастка в Гродно из США, где живет с 1991 года. На самом деле неудивительно, что спортсменка могла не знать о существовании писем. Многие из них были отправлены в те или иные ведомства СССР, связанные со спортом. Кстати, письма для Корбут также хранятся в Гродненском областном архиве. Они приходили на адрес Гродненского пединститута, где Ольга училась на историческом факультете.