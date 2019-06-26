«Бросил карьеру, переехал в деревню и открыл улиточную ферму»

- Еще 4 года назад по общепринятым меркам у меня все было, как говорится, в шоколаде: стабильная работа в Минске, дом, семья. Будучи инженером-механиком по образованию, дорос до руководителя филиала коммерческого предприятия… А потом оказался здесь - улыбается Владимир. С нашим героем встречаемся в деревне Долгиново Кореличского района, где несколько лет назад зародилась улиточная ферма «РАТОВ». Владимир вместе с женой Викторией живет здесь же.

Ферма, кстати, безотходная. Выхлоп можно получить даже от экскрементов и панцирей. Экскременты - на подкормку для рыбы, панцири - на костную муку и элементы декора. Фото из личного архива героя публикации.

Моллюски хоть и не шумные, но очень прожорливые. Комбикорм, овощи и трава таят на глазах. Фото из личного архива героя публикации.

- Что же могло случиться в жизни молодого мужчины, чтобы он променял успешную жизнь на белорусскую деревню?

- Жизнь у меня была такая: с раннего утра до десяти вечера разрывается телефон, ты бесконечно в переговорах. Карьера в гору, но в душе - пустота. Понял: проживая такую жизнь, сам себе не принадлежу. Деньги вроде зарабатываю, а у самого ничего нет: все заработанное уходит на съемную квартиру, топливо, коммуналку, про питание и развлечения вообще молчу. Когда в очередной раз понял, что устал, вырвался на неделю в деревню, здесь у моих родителей был домик.

Улиточная ферма - это 6 больших длинных вольеровФото: Святослав ЗОРКИЙ

Построить улиточную ферму удалось за несколько лет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Неужели сразу понял, что жизнь в деревне - это твое?

- Еще до этой поездки я пытался найти себя и свое место в жизни - наверное, когда-то это происходит с каждым… Поездка зацепила меня так, что я уволился с работы, купил участок и переехал в деревню. Понял: не то что жить, как раньше - даже питаться, как раньше, больше не хочу. Стал искать замену мясу и вспомнил про улиточные фермы, которые когда-то видел в Европе. Решил поехать поучиться на улиточные фермы во Францию и Испанию. А когда вернулся, взял местных, белорусских виноградных улиток, сделал для них вольерчик - и пошло-поехало. Обычно их не разводят: сложно приручить… А мне было интересно. Возился с ними - и они начали размножаться! А потом я научился готовить улиток. Когда приезжали друзья, угощал их своими моллюсками, всем нравилось. Я понял, что иду правильным путем.

За улитками Владимир ездил даже во Францию и Испанию, там же обучался у улитководов. Фото: личный архив героя публикации.

Владимир показывает нам свой первый вольер с улитками: сейчас он просто экспонат, пустует. Тут же в траве замечаем улитку.

- Это Helix Рomatia - виноградная улитка, - говорит Владимир со знанием дела. - Между прочим, у нее от 36 до 42 тысяч зубов! А еще улитка - это чистый белок. Если взять 100-граммовый кусок шашлыка, то белка в нем меньше, чем в одной улитке. Впечатляет, да?

Эти улитки готовятся уехать в ресторан.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ферма - это 6 больших и длинных вольеров, у каждого - своя роль в технологии разведения улиток.

- Чтобы научиться их выращивать, понадобилось 4 года проб и ошибок, - вспоминает Владимир.- Зато сегодня у меня есть авторская методика разведения улиток.

«Белорусских улиток расхваливают даже иностранные туристы»

Технологический процесс расписан по месяцам - сезон начинается в апреле, заканчивается в октябре.

- В начале сезона улиток - тысяча-полторы. Они зимуют в специальном помещении при определенной температуре, влажности, воздухообмене. Весной переношу их в вольеры. Улитки просыпаются, отъедаются, набираются сил и размножаются. За сезон могут сделать до трех яйцекладок.

Технологический процесс расписан по месяцам. Фото из личного архива героя публикации.

В начале сезона улиток на ферме - полторы-две тысячи. Фото из личного архива героя публикации.

За сезон улитки могут сделать несколько яйцекладок. Фото: личный архив героя публикации

Оказалось, улитки - существа прожорливые: комбикорм и овощи тают на глазах! Владимир подводит нас к каждому вольеру:

- Вот это племенное стадо, здесь самые крупные улитки. По каждой можно определить, выросла она или еще формируется. Если губа (край панциря. - Ред.) завернута, значит, выросла. Например, этой улитке - пятый год, а в среднем улитки на ферме живут 3 - 4 года… А вот этот вольер - родильный дом. Можно даже определить, какая улитка беременна: когда спит, она более выпуклая. Днем улитки спят, ночью - активничают. Вот это - Helix Aspersa Muller, серая садовая улитка. Это - итальянская Helix Aspersa Maxima. Их чаще всего можно встретить в странах Средиземноморья, но я сейчас адаптирую этот вид к нашим климатическим условиям.

Владимир признается: за время, которое он живет в деревне, для него изменилось буквально все. От рациона до взглядов на жизньФото: Святослав ЗОРКИЙ

На ферме улитки живут несколько лет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В соседнем вольере улиток столько, что впадаешь в легкий ступор - сплошная живая ползущая масса!

- Эти скоро в ресторан поедут. Они активны, потому что сейчас идет промывка, - поясняет Владимир.

Помимо супруги Виктории, на улиточной ферме есть помощник, который помогает справляться с работой.

Работы на ферме хватает круглый год.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А работы - непочатый край. Нужно покормить, полить, почистить вольеры… Ферма, кстати, безотходная - экскременты улиток можно использовать как подкормку для рыбалки. Панцири сейчас собираю для наших местных сельских школ, чтобы дети могли их использовать на уроках труда для поделок. Еще панцири можно на костную муку молоть - это чистый кальций, такую муку добавляют в корм животным. Кроме того, улитки выделяют муцин - вещество, которое применяют в косметологии для регенерации клеток кожи. Так что перспектив у бизнеса много.

Чобы посмотреть на улиточную ферму, туристы приезжают не только из Беларуси, но и из-за рубежа. Фото из личного архива героя публикации.

Чтобы научиться выращивать улиток, понадобилось 4 года. Фото из личного архива героя публикации.

- Заниматься пять лет только развитием улиточной фермы - дело затратное…

- У меня была кое-какая финансовая подушка, правда, со временем она закончилась. Стал жить очень скромно - ел то, что выращивал, одежду не покупал, на моря не ездил. Но четко понимал, что иду в правильном направлении. Выращивать какую-то живность, развивать бизнес на перспективу - мне это вообще свойственно. Я еще в 8-м классе кроликов выращивал, до 300 голов было. Продавал крольчатину… Но улитки мне больше нравятся - спокойные, не шумят.

В одной улитке белка больше, чем в 100-граммовом куске шашлыка. Фото: личный архив героя публикации

- Зимой ферма не работает?

- Зимой мы тоже работаем, но в более свободном режиме. Когда не занимаюсь улитками, готовлю вольеры, делаю чертежи, нарезаю доски. В свободное время езжу на фестивали, медитирую. Это именно та жизнь, которая приносит мне удовольствие.

Улитки еще и муцин выделяют - полезное косметическое средство.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Что для тебя изменилось за последние четыре года?

- Буквально все: образ жизни, культура питания - тяжелую пищу и мясо уже давно не ем, мое - это моллюски и рыба. А еще изменилась внешность - похудел на 30 кг! Раньше шнурки с трудом завязывал, теперь чувствую себя легко. Энергии много, планов тоже: хочу здесь все модернизировать, затеял стройку - гамаки будут висеть, появится батут для детей, а еще барную стойку сделаю, где можно будет попробовать улиток под разными соусами, рядом - террариум со всеми видами наших улиток. Из своих яблок буду делать сидр, учусь выращивать спаржу, которой тоже планирую заниматься. Знаете, когда к нам стали приезжать туристы на экскурсии, гулять по ферме, пробовать наших улиток под французское вино - я понял, что и жизненные ценности для меня сейчас поменялись. Мне больше не нужно все и сразу, я живу здесь и сейчас, получая удовольствие от каждого дня.

Моллюсков из белорусской глубинки уже подают в ресторанах, расхваливают на фестивалях и интернет-сайтах. Фото из личного архива героя публикации.

СЧИТАЛКА «КП»

- Сколько денег понадобилось для старта? - 20 тыс. долларов (земля, дом, стройматериалы), 1,5 тыс. евро для обучения у улитководов во Франции и Испании.

- Когда вышел в ноль? - В этом году. И спрос на наших фермерских улиток растет.

- Каков доход? - Хватает, чтобы покрыть все расходы, остается на скромную жизнь.

- Каковы основные затраты? - На стройматериалы, комбикорм, оплату коммуналки, зарплаты. Налоги - 5% от доходов по упрощенной системе налогообложения. Зарегистрирован как ЧУП.

- Как удалось выйти на рынок? - Обо мне узнали из прессы, чуть позже на меня вышло консалтинговое агентство, которое работает с европейскими партнерами.

- Где и за сколько можно купить улиток? - В ресторанах, интернет-магазинах, на фестивалях. Продаются порциями по 6, 12, 24, 36 улиток. Упаковка на 2 персоны с доставкой - 17 руб., на 4 - 30 руб.