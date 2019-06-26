«Мне 33, а мама до сих пор отчитывает меня за плохие обеды и за невоспитанного мужа!»

- Родители развелись, когда я была в младших классах. С отцом общаться мама практически не давала, и все сошло на нет… Зато с мамой мы всегда были неразлучны: ездили на море, ходили гулять и в кино по вечерам. И я вечно была в роли «страшной подружки». Сейчас вспоминаю свое детство и не могу припомнить хоть один момент, когда мама сказала бы, что я красивая. Зато фраз вроде «Ну куда тебе с такой фигурой белый сарафан?!» или «Не с твоей внешностью быть разборчивой с мужчинами» наберется на целую исповедь.

С 24 лет я живу в другом городе, у меня своя семья: муж и дочь. Мама живет с моим младшим братом. Мы часто созваниваемся, обмениваемся новостями. Правда, наши беседы частенько перерастают в перепалку. Если я рассказываю о неудачах, то слышу: «А чего ты хотела с такими генами?» (Это камень в сторону отца.) Если делюсь успехами: «Вот что значит мое воспитание!» Понятия моих заслуг для мамы не существует.

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Зато брату всегда сходили с рук и плохая учеба, и периодические загулы. Сейчас ему 28, он не женат, живет с мамой, не работает месяцами. Я же занимаю руководящую должность в крупной компании, получаю неплохую зарплату. В прошлом году сделала в родительской квартире ремонт за свой счет, постоянно привожу подарки, деньги. Все это воспринимается как должное, даже банальное «спасибо» или «молодец» я от нее слышу редко.

Время от времени я срываюсь. Какой бы ужин я ни приготовила, мама все равно останется недовольна: «Картошка порезана слишком крупно, чтоб больше я этого не видела!», «Голубцы бледные, неприятно есть», «Макароны, как всегда, недоварены»… Недавно мама приехала к нам на дачу, и понеслось: «не так поливаешь», «не так помидоры высадила, не выживут», «почему твой муж разбросал одежду», «какие нелепые платья ты купила дочке» и так далее. Я разозлилась и уехала, оставив ее там, так она потом недели две со мной не разговаривала.

Фото: pixabay.com

Как донести до мамы, с которой разговора не получается, что такое общение ненормально?

Алина, г. Минск

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Не надейтесь: мама не трансформируется чудесным образом »

- Уважаемая Алина! История, к сожалению, непростая, потому что вы хотите получить от мамы то, чего она вам, вероятнее всего, никогда не даст. Это признание, - комментирует ситуацию психолог, кандидат психологических наук Наталья Олифирович. - Признание, что вы - красивая, успешная, целеустремленная, трудолюбивая. Но мама этого не может сделать. Возможно, на вас смещается часть злости и обиды, направленной на вашего отца. Он - полностью обесцененный, исключенный из семьи человек. Мама единолично приняла решение вычеркнуть его из жизни, несмотря на ваше желание с ним общаться. Похоже, она всегда знает, что и как правильно.

Мама для самой себя - истина в последней инстанции. И ее вряд ли изменишь. Но Вы все еще надеетесь, что мама чудесным образом трансформируется, что вы до нее достучитесь, что она увидит, какая вы на самом деле, и признает все ваши заслуги. Конечно, вы можете еще несколько раз попробовать: поговорить, рассказать о том, как нуждаетесь в ее похвале, в том, чтобы она заметила, сколько всего вы сделали и чего добились. Просто заранее решите, сколько раз вы готовы попробовать. Пятьдесят? Пятьсот? Определите для себя цифру. Посчитайте затраченное время, силы, чувства, ресурсы.Можно написать маме письмо или несколько писем. Можно еще несколько раз хлопнуть дверью и уехать в обиде. А можно подумать о себе с гордостью и уважением. И задать вопрос: почему я все еще нуждаюсь в мамином признании, хотя она ясно продемонстрировала свою позицию.

«Папина» часть в вас - это конкурент, с которым воюет мама, и она никогда не признает, что вы хорошая. Поэтому логичный выход из ситуации - согласиться с тем, что у вас такая мама, и перестать ждать от нее похвалы. Заметьте: она уже дала вам все, что нужно для жизни. Вы уже продемонстрировали свою успешность. Для чего тратить столько сил на бесполезный, бессмысленный и, главное, безнадежный проект - завоевание маминой любви? Да и что она вам даст? Лучше мысленно сказать ей: «Спасибо за все!» - и начать получать любовь, уважение, гордость, признание там, где вам их дают - на работе, в своей семье, у близких людей.

Присваивайте их восхищение, похвалу, тепло и говорите себе: «Я достойная. Я умная. Я красивая. Я успешная». Со временем придет понимание того, что все, в чем вы нуждаетесь, можно получать из многих источников. Поэтому перестаньте пытаться добывать воду из пересохшего колодца - просто идите к реке.