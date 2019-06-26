2019-06-26T17:13:33+03:00
Экономика
КП Беларусь

Глава Минфина Максим Ермолович: Мы готовились заместить российский кредит другими источниками

Министр финансов рассказал о поисках альтернатив российским деньгам из-за того, что соседи увязали выделение крупного кредита с интеграцией
Ирина КОЗЛИК
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Министр финансов рассказал, сколько денег мы должны вернуть.Министр финансов рассказал, сколько денег мы должны вернуть.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В апреле правительство РФ согласовало выделение официальному Минску госкредита на 600 млн долларов для рефинансирования текущей внешней задолженности Беларуси по ранее привлеченным в России кредитам.

- Министр финансов (России. - Ред.) Антон Силуанов неоднократно говорил, что когда мы выйдем на общий механизм интеграции, то будем решать вопрос кредитного взаимодействия в более широком формате, а не только в рамках этого кредита (на 630 млн долларов. - Ред.), но в целом по всему графику платежей в пользу правительства РФ, - рассказал журналистам в парламенте министр финансов Максим Ермолович. - Нам было понятно, что вопросы кредитного сотрудничества будут увязаны с большой повесткой двусторонних отношений, и поэтому мы готовились заместить российский кредит другими источниками.

По словам министра, еще с прошлого года проводилась работа по поиску новых кредитов.

- В апреле мы вышли на подписание рамочного соглашения с Банком развития Китая и пересмотрели свои планы выхода на внутренний рынок с облигациями, номинированными в иностранной валюте, - объяснил глава Минфина. До конца года правительство собирается привлечь от БРК кредит в 500 млн долларов. - Что касается 630 млн долларов от РФ, если разрешится ситуация с российским кредитом, он, конечно, более привлекателен, чем суверенные еврооблигации.

По словам министра, если решится вопрос с интеграцией и Беларусь привлечет 630 млн долларов в виде российского кредита, его ресурсы пойдут на погашение обязательств в будущем.

- Этот год обеспечен источниками в полном объеме, - заверил Ермолович. - Даже есть некий задел. (…) Если будет российский кредит, направим его на погашение своих обязательств в 2020 - 2021 годах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Государственный долг Беларуси - 45,4 млрд рублей

О том, сколько в общем наша страна должна вернуть денег, министр рассказал в Овальном зале, представляя отчет об исполнении бюджета за 2018 год.

- В 2018 году за счет средств бюджета своевременно и в полном объеме исполнены платежи по погашению и обслуживанию госдолга на общую сумму 7,9 млрд рублей. В релях рефинансирования части долга осуществлены заимствования на общую сумму в 1,3 млрд долларов США, - рассказал депутатам парламента министр финансов. - На 1 января 2019 года государственный долг составил 45,4 млрд рублей. И увеличился за 2018-й на 3,2 млрд. рублей, что главным образом связано с переоценкой курса белорусского рубля. Если оценивать долларовый эквивалент госдолга, то за прошлый год он снизился на 0,4 млрд долларов США.

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