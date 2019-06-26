Призывник обязан сообщить военкомату, что сменил место жительства! Министр обороны пояснил новый закон об отсрочках

В Овальном зале министр обороны Андрей Равков сказал, что законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства» предусматривает уменьшение видов отсрочек от призыва на военную службу.

- Вооруженные силы и другие войска по объективным причинам испытывают серьезные трудности в комплектовании личного состава. Это снижение количества призывных ресурсов вследствие демографической ситуации в стране, ухудшение здоровья юношей, а также большое количество отсрочек от призыва на военную службу (...), - выступил перед депутатами Андрей Равков. - Настало время поддержать предложение силовых структур, ведь это напрямую связано с обеспечением безопасности, обороноспособности страны. (...) Мы предлагаем представлять отсрочки гражданам для получения первого образования, позволяющие получить специальность или профессию, а также гражданам, обучающимся в учебном заведении за границей. При этом закрепляется принцип однократности отсрочки для получения образования. Мы также предусмотрели, что принцип однократности отсрочки не будет распространяться на обучающихся в интересах государства по направлениям госорганов.

Приведем примеры. Если после школы юноша поступил в вуз - ему дадут отсрочку. Но если он захочет в магистратуру, придется сначала отслужить. Парень, который поступил в ссуз и получил отсрочку, не сможет получить вторую для учебы в вузе.

Депутат Мартынов рассказал, как это может быть:

- Закончил молодой человек школу. Имеет право поступать в любое учебное заведение. На время обучения ему предоставляется отсрочка. Получил он высшее образование, после чего решил поступить на вторую степень либо получить второе высшее. Он поступает, зачисляется, приходит 1 сентября на учебу, учится, но его призывают в Вооруженные силы. Дальше он право на отсрочку теряет. Но он не теряет права на учебу. Он идет в Вооруженные силы, в течение года служит. На время службы берет академический отпуск. Возвращается и дальше продолжает свою учебу.

По словам Равкова, отсрочки, которые предоставлены до вступления в силу законопроекта, будут действовать.

«Как вы поднимаете престиж службы?»

- Проблемы, которые существуют в армии, вы пытаетесь решить за счет граждан призывного возраста. Я нигде не увидела тех мер, которые предпринимает Минобороны, чтобы поднять престиж службы… У меня вопрос: чем реально обосновано внесение таких дискриминационных норм? И какие меры принимаются, чтобы повысить привлекательность службы в армии? - спросила депутат Анна Канопацкая.

- Армия делает много хороших вещей - и для военной службы, и для гражданского хозяйства, выполняя очень много разных задач. (...) По поводу престижа службы. Что мы делаем для этого? Вопрос тяжелый, сложный. Потому что это связано с дополнительными финансовыми средствами. И когда мы решаем эти вопросы, порой оказываемся в одиночку, в том числе и без народных представителей. Армия - это же народ, правильно? - переспросил Равков и поинтересовался у Канопацкой, была ли она в воинских частях хоть раз.

- Я медсестра запаса.

- А вам сколько лет сейчас?

В зале раздался смех.

- За сорок. 43.

- Ну это еще призывной возраст. Можно проверить...

Депутаты зааплодировали.

- Вы сетовали на то, что даже мы, депутатский корпус, не всегда поддерживаем ваши предложения по усилению привлекательности службы... Если вы с таким же боевым напором инициируете включение срочной службы в страховой стаж, я вам обещаю свою полную поддержку. Этот вопрос давно назрел, - высказалась депутат Ольга Политико.

Также у министра спросили:

- Если человек уезжает учиться в иностранный вуз, хочет поступить в магистратуру. По закону, который примут, ему нужно будет вернуться и отслужить?

- Приехал, отслужил. Если он продолжит там обучение, мы, конечно, ничего ему не сделаем, - ответил Равков.

К слову, те, кто в этом году закончил ПТУ или среднее специальное учреждение, в случае принятия закона, уже в вуз по отсрочке учиться не пойдут.

«Приди в военный комиссариат, выполни свою обязанность призывника»

После выступления Андрей Равков объяснил, каким образом уклонистам запретят выезд за границу: если военкомат не смог найти призывника, тот становится невыездным. Сейчас, напомним, повестка считается врученной, если призывник в ней расписался, и проблемы военкомата (например, не застали дома) призывника не волнуют.

- Приди в военный комиссариат, выполни свою обязанность призывника. Оповести, что ты будешь находиться в это время там и призывать на войну нужно с этого места. Это его обязанность - призывника, - говорит министр. - Если его не нашли, не вручили ему повестку или у него место жительства сменилось и он не оповестил об этом военный комиссариат, он считается человеком, который уклоняется от мероприятий призыва. Его вносят в базу, и он имеет временные ограничения на выезд за границу.

- А как будут отслеживать уклонистов? У нас нет границы с Россией, через которую они могут куда-то уезжать, - уточнила "Комсомолка".

- У нас с Россией Союзное государство, и говорить о том, что уклонисты не будут разысканы на территории России тоже, наверное, неправильно.

Равков также рассказал, что временно ограничивать право на выезд из республики хотят и призывникам, которые не только не являются по повесткам в военкомат, но и нарушают обязанности по воинскому учету - не сообщают в военкоматы сведения об изменении места жительства или о месте своего пребывания, в связи с чем невозможно их оповещение в срок в ходе призыва.

- Ограничения будут устанавливаться только на период, пока такие граждане не получат повестки о необходимости явки в военный комиссариат.

Второе чтение законопроекта намечено на пятницу, 28 июня. Если депутаты одобрят законопроект, то через 10 дней от этого момента заработают новые правила призыва.

ПОДРОБНОСТИ

Что еще предлагают изменить силовики?

Не служил - не сможешь работать в госструктуре

В документе указано, что молодые люди, которые не отслужили в армии, не имея на то законных оснований, не смогут быть приняты на работу в МВД, органы финансовых расследований, МЧС, Следственный комитет, Госкомитет судебных экспертиз и другие государственные органы.

- В сухом остатке остаются призывники, которые скрываются за границей или в республике, принимают все меры, чтобы не получить повестку в военный комиссариат. Они приходят в военкомат, только когда им исполняется 27 лет, получают военный билет и идут работать, куда им хочется, - прокомментировал министр Андрей Равков. - Приблизительно это 4 тысячи человек на каждый призыв. Мы полагаем, что такие действия граждан несовместимы с занятием государственных должностей.

Обжаловать решение военкомата можно будет в недельный срок

Призывники, которые не согласны с решением военкоматов, пытаются обжаловать решение в вышестоящей призывной комиссии или в суде. Сейчас на раздумья, подготовку и сбор документов есть месяц.

- Месячный срок на обжалование решения призывной комиссии массово используются как механизм законного уклонения от призыва, - сказал министр обороны. - Полагаем, что недельного срока на обжалование решений призывной комиссии в суд более чем достаточно.

Контрактников освободят от распределения

Тех, кто добровольно пошел служить по контракту и отслужил не меньше срока обязательной отработки, освободят от распределения или отработки по целевому направлению.

Пока это единственное положительное изменение для некоторых потенциальных призывников. Вместо того чтобы ехать в колхоз отрабатывать распределение, можно остаться служить по контракту.

ЕСТЬ ВОПРОС

Зачем это надо?

В обосновании к проекту сказано, что в Беларуси самое большое количество «отсрочников» - не только на постсоветском пространстве, но и в странах дальнего зарубежья. После прошлогоднего весеннего призыва потребность в срочниках закрыли на 62%. При этом 45% получили отсрочки от призыва, большинство - для продолжения образования (80%). По данным силовиков, из-за ухудшения демографической ситуации и увеличения оттока молодых мужчин из страны общее количество призывников будет уменьшаться до 2025 года.