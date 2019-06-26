Как уберечься от удара током: «Феном лучше пользоваться в прихожей и не принимать душ, когда работает стиральная машина»

Несчастный случай произошел днем 22 июня в деревне Коротковичи Жлобинского района. В гости к хозяевам приехал 36-летний мужчина из Светлогорска, он помогал установить и наполнить водой надувной бассейн. В какой-то момент мужчине понадобилось отключить насос от сети, и он коснулся электрических разъемов. Гость получил удар электротоком и умер на месте.

Вместе с Семеном Новацким, исполняющим обязанности директора филиала Госэнергонадзора по Гомельской области, мы разобрали бытовые ситуации, в которых тоже есть риск получить удар током.

1. Как надо было поступить в случае с надувным бассейном?

- Если работаете на улице с электроприборами, розетка, в которую вы подключаете насос или, к примеру, удлинитель, должна быть, во-первых, полностью исправной, во-вторых, оборудована устройством защитного отключения, - говорит Семен Новацкий. - В этом случае даже если случится утечка тока, устройство сработает за доли секунд и отключит напряжение. Залезать в бассейн, когда насос еще работает, запрещено.

2. Можно ли пользоваться электрогазонокосилкой, если трава влажная?

- Косить мокрую траву можно только бензиновым триммером, использовать электрическую косу крайне нежелательно. Особенно если у вас прибор с нижним расположением двигателя: он находится в зоне попадания воды. Но в любом случае стоит прочитать инструкцию, - продолжает собеседник.

Как результат может произойти короткое замыкание. Даже если косите траву в сухую погоду, стоит проверить и удлинитель - провод не должен быть надломан или оголен.

3. Принимать душ, когда в этой же комнате работает стиральная машина, опасно?

- Если ванна или розетка, к которой подключена стиральная машина, плохо заземлена, это действительно опасно. Вода, которая течет в ванну, может попасть под напряжение, и человека поразит током. Если вы не уверены, все ли в порядке с вашими розетками, лучше вызвать электромонтера. Электропроводку к розетке в ванной тоже лучше оборудовать устройством защитного отключения.

От края ванны до стиральной машины, по словам эксперта, должно быть не меньше 0,6 м - тогда это расстояние считается безопасным, снижается риск попадания влаги на технику. В небольших ванных комнатах этим правилом часто пренебрегают, но принимать душ, когда работает стиральная машина, в таких условиях запрещено.

4. Могу ли я, лежа в ванне, пользоваться телефоном?

- Главное - в это время не заряжать телефон или планшет. Само устройство относительно безопасно, а вот подключенный к розетке телефон уже становится источником тока. Уроните его в ванну - и удар тока может стать смертельным.

Технике не место в ванной комнате еще и потому, что влажность и конденсат могут просто испортить приборы. Поэтому электробритвы, эпиляторы, телефоны и другую технику заряжать лучше в другой комнате, даже если ванну в этот момент вы не принимаете.

5. Как безопасно пользоваться феном в ванной комнате?

Не стоит сушить волосы феном или использовать другие электроприборы рядом с открытым краном или ванной, которая наполнена водой, - это тоже очень опасно, прибор можно нечаянно уронить в воду. Феном безопаснее пользоваться, к примеру, в прихожей. Если такой возможности нет, хотя бы не стойте в ванной босиком на мокром полу и не прикасайтесь к металлическим предметам (смеситель, полотенцесушитель, трубы и т. п.).