2019-06-26T10:43:31+03:00
Европейские игры в Минске
КП Беларусь

Европейские игры. Пятый день: три золота белорусов

Сегодня медали ждем по итогам заездов гребцов [расписание]
Захар ПЛАТОНОВ
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Мария Махаринская Анна Гончарова с золотыми медалями. Фото: noc.byМария Махаринская Анна Гончарова с золотыми медалями. Фото: noc.by
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Во вторник белорусы выиграли три золота.

В прыжках на батуте Анна Гончарова и Мария Махаринская стали первыми в синхронных прыжках.

Олимпийский чемпион Владислав Гончаров подтвердил свой уровень в индивидуальных – золото.

Владислав Гончаров с золотой медалью. Фото: noc.by

Владислав Гончаров с золотой медалью. Фото: noc.by

Чемпион мира по велоспорту Василий Кириенко стал первым в индивидуальной гонке с раздельным стартом. 28 июня у Василия день рождения. Хороший подарок.

- Я совсем не устал после этой гонки, - сказал Василий Кириенко. - Она достаточно скоротечна. Хотя, с возрастом, становится все сложнее соревноваться именно в таких гонках. На короткой дистанции не столь важна твоя выносливость, на первый план выходят сила и скорость. В длинных гонках все наоборот. С возрастом ты развиваешь свою выносливость, а вот сила и скорость с течением времени лишь покидают тебя. День рождения? Я бы предпочел провести его со своей семьей. Надеюсь, что они гордятся мной.

Василий Кириенко выиграл золото в велоспорте. Фото: noc.by

Василий Кириенко выиграл золото в велоспорте. Фото: noc.by

Сегодня в 20.00 на стар выйдут наши легко атлеты в полуфинальном матче.

В 19.40 Али Шабанов поборется за золото турнира по вольной борьбе в весовой категория до 86 кг. С 10.00 до 16.40 заезды у гребцов.

Полное расписание тут.

Медальный зачет после пятого дня Европейских игр 2019 года.

Медальный зачет после пятого дня Европейских игр 2019 года.

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