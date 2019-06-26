Европейские игры. Пятый день: три золота белорусов

Во вторник белорусы выиграли три золота.

В прыжках на батуте Анна Гончарова и Мария Махаринская стали первыми в синхронных прыжках.

Олимпийский чемпион Владислав Гончаров подтвердил свой уровень в индивидуальных – золото.

Владислав Гончаров с золотой медалью. Фото: noc.by

Чемпион мира по велоспорту Василий Кириенко стал первым в индивидуальной гонке с раздельным стартом. 28 июня у Василия день рождения. Хороший подарок.

- Я совсем не устал после этой гонки, - сказал Василий Кириенко. - Она достаточно скоротечна. Хотя, с возрастом, становится все сложнее соревноваться именно в таких гонках. На короткой дистанции не столь важна твоя выносливость, на первый план выходят сила и скорость. В длинных гонках все наоборот. С возрастом ты развиваешь свою выносливость, а вот сила и скорость с течением времени лишь покидают тебя. День рождения? Я бы предпочел провести его со своей семьей. Надеюсь, что они гордятся мной.

Василий Кириенко выиграл золото в велоспорте. Фото: noc.by

Сегодня в 20.00 на стар выйдут наши легко атлеты в полуфинальном матче.

В 19.40 Али Шабанов поборется за золото турнира по вольной борьбе в весовой категория до 86 кг. С 10.00 до 16.40 заезды у гребцов.

Полное расписание тут.