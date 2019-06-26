Не отслужил в армии - запретят выезд за границу: кого и как коснутся изменения закона об отсрочках

Депутат Анна Канопацкая выложила в своем Телеграм-канале проект закона «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства». По словам Канопацкой, документ внесен в парламент в срочном порядке.

Сегодня же депутаты будут голосовать за его принятие. Перед заседанием парламентариев журналисты расспросили депутата Игоря Мартынова о нововведениях, которые ждут призывников.

- Всем, кто заканчивает в этом году средние учебные заведения, будет предоставлена отсрочка для поступления в среднеспециальные и высшие учебные заведения для получения профессий. Поэтому никто никого отсрочек не лишает. Да, в дальнейшем для получения (последующего второго. - Ред.) образования необходимо прослужить в Вооруженных силах. Но опять же никого не лишают права получения этого образования. Человек может поступить в учебное заведение: на время, пока он служит, взять академический отпуск, вернуться и продолжать обучение в учебном заведении, - рассказал депутат Игорь Мартынов. - Гражданин может быть не принят на госслужбу либо в другие силовые структуры, если он не проходил службу в Вооруженных силах и не имел на это законных оснований. Это основные изменения, которые вносятся законопроектом.

- Те, кто старше 27 лет и не служил в армии без законных на то оснований, могут остаться на госслужбе?

- На тех, кто сейчас находится на госслужбе и не служил в Вооруженных силах, не будет распространяться этот законопроект.

- Как будет вручаться повестка?

- В повестке должен расписаться гражданин, и корешок повестки останется в военном комиссариате. Тогда считается, что повестка вручена надлежащим образом.

Если гражданин надлежащим образом уведомлен о явке в военный комиссариат, но он туда не прибыл, то тогда военный комиссариат имеет полное право наложить запрет на его выезд за границу. В законопроекте предусматривается в течение недельного срока обжалование, если гражданин не согласен с решением военного комиссариата.

По словам Мартынова, повестки вручают сотрудники военного комиссариата.

- А как гражданин узнает, что ему запрещен выезд за границу в течение недельного срока?

- Он должен быть уведомлен об этом, получив решение военного комиссариата призывной комиссии о том, что на него наложен запрет. Но решение должно быть вручено на руки лично. Запрет не будет действовать до того момента, пока он лично не получит это решение. Если решение не обжаловано, то тогда да, будет действовать запрет.

- Допустим, человек не идет в армию. И до 27 лет он считается невыездным за границу. После 27 лет запрет на выезд снимается?

- Если он до 27 лет скрывался, пытался уклониться от мероприятия призыва, то после достижения 27 лет он будет поставлен на учет военнообязанных в военном комиссариате и запрет с него снимется. Но при получении военного билета будет внесена отметка, что он не служил в армии по тем или иным причинам.

Депутат Мартынов на примере рассказал, каким образом молодые люди пройдут службу в армии:

- Закончил молодой человек в этом году школу. И он имеет полное право поступать в любое учебное заведение. На время обучения ему предоставляется отсрочка. Получил он высшее образование, после чего решил поступить на вторую степень либо получить второе высшее. Он поступает, сдает успешно испытание, зачисляется. Приходит 1 сентября на учебу, учится, но его призывают в Вооруженные силы. Дальше он право на отсрочку теряет. Но он не теряет права на учебу. Он идет в Вооруженные силы, в течение года служит. На время службы берет академический отпуск. Отслужил, возвращается и дальше продолжает свою учебу.

- А смысл прерывать обучение? Зачем это надо? - уточняют журналисты.

- Смысл в том, что, получив второе образование, ему исполняется 27 лет и он не служит в Вооруженных силах.

- А если это талантливый ученый?

- У нас есть служба в резерве для этого. Поэтому все талантливые ребята, которые подают надежды, работают над диссертациями, они будут призываться на службу в резерве по ходатайствам соответствующих учебных заведений. И никто не будет их отрывать от того, чтобы они могли писать свои диссертации, работать над какими-то исследованиями, научными работами.

- Депутаты видят проблему, что армия не привлекательна для людей?

- А кто вам такое сказал? Я такого не знаю.

- Вчера собрали за пару часов 10 тысяч подписей против закона.

- Ну и что такое 10 тысяч подписей для 9,5 миллионов населения? (...) По моей информации, более 40% граждан, которые желают проходить службу. У нас по статистике на 2010-й год молодых парней в стране было 410 тысяч. На 2019-й год их стало 202 тысячи. После 2023 года у нас возрастает уровень населения мальчиков.