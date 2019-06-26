Тест: Как вы проведете это лето?

Ура! Лето в самом разгаре! Настроение - градусах на двадцати пяти тепла, не меньше. Ожидания - и того выше. И так хочется, чтобы все совпало! Купальник - с фигурой. Погода - с отпуском. Желания - с возможностями. Предлагаем заглянуть на несколько месяцев вперед и узнать, каким оно будет - ваше лето.

1. Вы собирались сбросить пару кило к летнему сезону. Удалось?

А. Да, горжусь собой, и отражение в зеркале радует!

Б. К следующему лету сброшу.

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2. Вы уже купили новый купальник (плавки)?

А. Да, и сейчас как раз выбираю пляж, который его (их) достоин.

Б. Сойдет и старый (старые). И вообще, загорать вредно.

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3. Вы любите холодник?

А. Да, особенно с зеленью с собственной дачи.

Б. Нет, куда больше я люблю холодец.

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4. Как вы относитесь к велосипедным прогулкам?

А. Как ко всему полезному для здоровья - двумя руками за!

Б. Велосипедисты меня раздражают.

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5. Нравится ли вам проводить выходные в деревне или на даче?

А. Конечно. Свежий воздух, зелень прямо с грядки, запах шашлыков - красота!

Б. Не люблю копаться в грядках, лучше телик посмотреть.

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6. Как долго вы можете жить без новостей?

А. Не представляю жизни без новостей, «Комсомолку» читаю круглый год.

Б. Наверное, могу долго, но не получается - соседи все равно рассказывают, о чем в газетах пишут.

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7. У вас есть список книг, которые хотелось бы прочитать?

А. Да, а благодаря вашей рубрике «Книжная полка» он постоянно растет.

Б. У меня другое хобби.

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8. Как вы думаете, можно ли сделать хороший подарок за 36,50 руб.?

А. Легко! Подписка на «Комсомолку» - чем не подарок? Еще и на шоколадку останется. Или на цветочки.

Б. Я бы предпочла (-ел) деньгами, я знаю, как их грамотно потратить (выпишу «Комсомолку» на полгода).

СДЕЛАТЬ ПОДАРОК МАМЕ

Большинство ваших ответов А

Это лето будет для вас жарким, принесет интересные знакомства и вдохновение. Вы будете творить, путешествовать, меняться, отдыхать, заниматься любимым делом, читать любимые книги и любимую «Комсомолку», и получать от всего этого много радости и удовольствия. Кстати, если вы выпишите «Комсомолку» на полгода до 27 июня 2019 г. на сайте kp.by - получите в подарок том «Росси» из коллекции «Великие Архитекторы», и ваш позитивный настрой отзовется такими же позитивными изменениями в вашей жизни!

Рис.: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Большинство ваших ответов Б

У вас сегодня просто неудачный день и плохое настроение. Завтра все будет по-другому, и вам тоже захочется прожить лето так, чтобы осенью было что вспомнить. Самое ужасное, что может произойти летом, - осознание того, что оно прошло зря. Оставайтесь с нами, и этого точно не случится. Кстати, если вы выпишите «Комсомолку» на полгода до 27 июня 2019 г. на сайте kp.by - получите в подарок том «Росси» из коллекции «Великие Архитекторы»!

Рис.: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

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