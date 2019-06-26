Родился в рубашке: артиллерист пережил блокаду и войну без единой царапины

Мой дедушка, Исаак Петрович Галко, родился еще в позапрошлом веке, в 1893 году, в деревне Чемерисы, недалеко от Брагина. Он прошел всю Первую мировую войну и участвовал в знаменитом «Брусиловском прорыве». Из многодетной семьи (четверо сыновей и дочь) дедушки на фронтах Великой Отечественной войны сражались два его старших сына, а мои дяди: Андрей, родившийся в октябре 1913 года, и Петр, 1921 года рождения.

С той войны вернулся только дядя Андрей. Он был артиллеристом в блокадном Ленинграде. О войне вспоминал мало. Слышал только его рассказ о взрывающихся рядом с ним снарядах и минах, от которых получали ранения и погибали бойцы его отделения, а сам он ни разу за всю войну не получил даже царапины.

После войны тетя Лиза и мой отец Иван независимо друг от друга направили запросы о судьбе своего брата Петра в архив Министерства обороны СССР, расположенный в Подольске. Оттуда пришел ответ, что старший лейтенант Галка (такой была фамилия нашей семьи до Великой Отечественной войны) Петр Исаакович пропал без вести в октябре 1942 года.

Когда стали доступны подлинные документы, в электронном банке «Подвиг народа в Великой Отечественной войне» и на портале «Память народа» мне удалось узнать о бесстрашии моих дядей в годы этой страшной войны.

Я узнал, что дядя Андрей был призван в Красную армию в 1940 году. На полях Великой Отечественной войны он с первых дней был артиллерийским разведчиком-наблюдателем. В наградном листе медали «За боевые заслуги», к которой был представлен 24 августа 1943 года старший сержант Андрей Исаакович Галко, командир отделения разведки 1-й батареи 1081-го артиллерийского полка 191-го Краснознаменной стрелковой дивизии, отмечено его умение разведчика-наблюдателя добывать ценные сведения командованию по расположению огненных точек противника. В боях под деревней Мясной Бор он пять раз ходил в разведку, проползая под градом пуль и осколков. В результате его разведданных была подавлена минометная батарея противника, разбито 7 дзотов с пулеметами и уничтожено 37-миллиметровое орудие, стоящее на прямой наводке. Враг понес значительные потери в живой силе. Затем в боях по прорыву блокады Ленинграда, находясь в боевых порядках пехоты, быстро и точно засекал огненные точки противника, вызвал огонь своей батареи и отразил со своим отделением контратаку взвода противника, нанеся потери врагу - 7 человек убито и до 10 ранено, что позволило пехоте занять вражескую траншею и два блиндажа.

Удалось узнать некоторые подробности о судьбе моего дяди Петра. Он с 18 января 1942 года находился в запасной части и обучался в Симферопольском пехотном училище. После окончания этого училища лейтенант Петр Исаакович Галка был заместителем командира роты ПТР 404-го стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии и пропал без вести 6 октября 1942 года под Малгобеком (тогда Чечено-Ингушская АССР). Ознакомившись с исторической литературой о событиях этого времени на Северном Кавказе, можно предположить, что мой дядя с противотанковым ружьем противостоял танкам дивизии СС «Викинг», которые хотели захватить Грозненский нефтяной район. Ход и исход Моздок-Малгобекской оборонительной операции Красной армии сорвал эти планы фашистов. При мощной поддержке артиллерии (до 45 батарей) и с воздуха после ожесточенных уличных боев 5 - 7 октября 1942 года части дивизии СС «Викинг» и 111-й пехотной дивизии овладели руинами Малгобека, которые неоднократно переходили из рук в руки. Но оперативного успеха на этом участке фронта противник достигнуть не смог и вынужден был перейти к обороне.

До сих пор под Малгобеком находят и перезахоранивают останки бойцов Красной армии, отдавших свои жизни в борьбе за Победу над фашизмом. Мы будем их помнить и делать все, что в наших силах, чтобы всегда было мирное небо над головой!

С уважением, Галко Валерий Иванович (59 лет), историк.

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