Четверо сыновей не вернулись с фронта…

75 лет прошло с тех пор, как Беларусь освободили от немецко-фашистских захватчиков. Давно уже рассеялось по лесам и полям эхо выстрелов и взрывов. На местах фронтовых землянок и окопов шумят леса под мирным небом. Красуются на солнце цветами и колосьями луга и поля. Но отголоски той войны и теперь не смолкают в душах людей.

В далеком 1910 году в деревне Долгий Лог Марковского сельсовета в многодетной семье родился мой дед, Леонид Антонович Баран. У него было три сестры и четыре брата. На большом участке земли держали хозяйство. Однако в мирную жизнь вмешалась война. Мой дед и его трое братьев пошли на фронт. И все четверо не вернулись с поля боя. Самый младший заболел и умер во время фашистской оккупации.

Из воспоминаний моей бабушки Нины я помню, что дед ушел на фронт в первые дни войны. После освобождения Беларуси от фашистских оккупантов он приезжал домой в краткосрочный отпуск. Позже родился мой отец. Бабушка очень радовалась такому счастью, но дед так и не узнал, что у него есть сын.

До конца своих дней бабушка оставалась вдовой погибшего воина. В деревне говорили, что она похоронила себя в тот день, когда в дом пришло известие о гибели мужа. Стойко справлялась со всеми трудностями, ложившимися на ее женские плечи. Вырастила детей, помогала воспитывать трех внучек, дождалась правнука. Среди жителей деревни бабушка Нина пользовалась уважением, и даже сейчас, когда ее нет рядом с нами, все с теплотой о ней вспоминают.

В моем детстве, когда бабушку приглашали в Марково на митинг, посвященный празднику Великой Победы и Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, она всегда брала меня с собой. Мы с интересом слушали воспоминания бывших фронтовиков и партизан. Ветераны войны приходили и в нашу школу. Они рассказывали, как воевали за нашу мирную жизнь. В такие минуты мне было немного грустно от того, что я не видела своего деда и не знаю точно, где он похоронен и где покоятся его братья. Скупые строки в местном архиве говорили, что Владимир погиб и захоронен в Польше, Андрей пропал без вести на территории Польши, а Борис и дед похоронены на территории Российской Федерации. И я решила, что обязательно разыщу точное место их захоронения.

В 2015 году я начала поиск информации о своем дедушке. Из карточки, которую мне предоставили в военном комиссариате, узнала, что “красноармеец, стрелок 343-го СП Леонид Баран был ранен в боях за освобождение Родины и попал в эвакогоспиталь №1185, где умер от полученных ран...”. Чтобы получить более подробную информацию, мне посоветовали обратиться на сайт “Память народа”. И вот наконец все прояснилось. В соответствии с документальными источниками, которые мне удалось разыскать, 343-й стрелковый полк был сформирован в 1941 году. В его составе дедушка участвовал в Висло-Одерской операции по освобождению Польши и был тяжело ранен. Его отправили в госпиталь, который позже эвакуировали в город Вологду. Там в братской могиле он и похоронен.

Я обратилась в администрацию Вологды с просьбой разрешить мне посетить братскую могилу, где похоронен мой дед Леонид Антонович Баран, и получила вот такое письмо:

“Мемориал воинских захоронений на Введенском кладбище находится в черте города и открыт для посещений круглый год. В городе Вологде уделяется большое внимание сохранению памяти о бойцах, отдавших жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 5 мая 2017 года в 11.00 на Введенском кладбище состоится традиционный торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Приглашаем Вас посетить данное мероприятие и отдать долг памяти своему деду, Баран Леониду Антоновичу. И. о. заместителя мэра города Вологды по социальным вопросам Н. А. Дьяков”.

Получить такое приглашение для меня было огромной радостью и волнением. Сдержать слезы было невозможно. Когда я прибыла в Вологду, то узнала, что в городе во время Великой Отечественной войны располагалось несколько госпиталей. Каждый год жители города собираются, чтобы почтить память погибших. После митинга, на котором были руководство города, губернатор области, ветераны Великой Отечественной войны и много других гостей, я с волнением направилась к братской могиле, где похоронен мой дедушка. Нашла плиту и прочитала фамилию очень дорогого для меня человека, которого знала и видела только на единственной фотографии. Возложила цветы и оставила горсть земли, на которой он родился, вырос, трудился и которую оборонял от врага. Горсть земли, на которую он не вернулся…

Долго я ходила по кладбищу. Было такое ощущение, будто дедушка не хотел расставаться. Его ведь так долго никто не навещал…

А на следующий день пошел дождь. Я подумала, что это слезы моего деда, который оставался здесь навсегда.

9 мая 2017 года после акции “Беларусь помнит” мы с семьей посетили кладбище, где похоронены мой отец и бабушка Нина. Там я высыпала землю, привезенную из Вологды, на которой нашел последнее пристанище дедушка, Баран Леонид Антонович.

Я ежегодно участвую в мероприятиях, посвященных Великой Победе и освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. С того момента, когда я своими глазами увидела имя деда на братской могиле, меня не покидает ощущение, что он рядом с нами.

Светлана Баран.

Мы ждем ваши письма на электронный адрес: pobeda@phkp.by и на почтовый адрес: 220005 Минск, а/я 192, с пометкой «Награда моего деда».

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