Дед использовал патефоны как ящики для взрывчатки

О войне мой дед, Нечаев Михаил Тимофеевич, не любил рассказывать. Слишком уж больно было вспоминать о погибших боевых товарищах. Он прошел две войны. Первая началась для него в 1939 году - Советско-финская война. Вторую - Великую Отечественную - мой дед встретил под Гродно, где стояла его часть. Там он был ранен и попал в плен. Дедушка не помнит, как он очутился в Минске в концлагере Масюковщина.

До войны мой дедушка, как и его брат и сестра, носил украинскую фамилию Нечай. В Масюковщине из украинцев формировали Украинский легион, и, чтобы избежать службы там, мой дед изменил фамилию Нечай на Нечаев. В этом ему помог один военнопленный художник. Из лагеря дед сбежал: положил на колючую проволоку шинель и так прополз под проволокой.

Родственники моей прабабушки Павлины Викентьевны - Комоцкие, живущие в Малявках, - перевезли деда на лодке в партизанский отряд. У моей мамы в Рыбцах в Пуховичском районе Минской области есть дача, на которой дед любил бывать. Он рассказывал, что там воевал в партизанском отряде. Дедушка говорил, как назывался партизанский отряд, но за давностью лет у меня не сохранились записи об этом.

Так как мой дед был сержантом-артиллеристом и знал подрывное дело, то возглавил партизанскую подрывную группу. На счету этой группы 28 взорванных эшелонов. Долгое время на даче деда под Молодечно хранился патефон. Дед рассказывал, что их использовали как ящики для взрывчатки. А этот патефон он сохранил как напоминание о его боевой молодости. Дед за две войны имел медали:

- "За боевые заслуги";

- "За отвагу";

- два ордена Красной Звезды.

Юбилейных медалей дед не получал, хотя военкомат несколько раз присылал ему повестки, чтобы он явился за их получением. Дедушка считал наградами только те, которые получил за боевые действия.

Чеслав Францевич Комоцкий, который переправлял деда в партизаны, жил в Малявках. Он долгое время работал бригадиром электриков на инструментально-штамповочном производстве Минского автомобильного завода. Жаль, что у меня не сохранилась моя статья "Рассказ партизана", там более подробно говорится о подпольщиках Минского радиозавода и диверсиях. Сегодня, когда из жизни уходят участники тех трагических и героических событий, важно любое воспоминание.

Сергей Семёнов.

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