Стартовал приём заявок на участие в LIDBEER

Возможно, именно вы делаете те самые украшения или сувениры, которые западают в душу? Или знаете, как приготовить вкусности, за которыми выстроится очередь? Может, вы умеете сделать отдых активным и интересным или мечтаете покорить публику своей музыкой? Тогда не ждите удачного случая, ведь он уже перед вами! Станьте участником масштабнейшего фестиваля страны – LIDBEER. Прием заявок на участие идет в 4 категориях: «фудкорт», «малая сцена», «ремесло», «развлечения и квесты».

Фото: организаторы

Наверное, про LIDBEER наслышаны все: единственный интерактивный фестиваль, который проводит ОАО «Лидское пиво». Каждый год он бьёт рекорды по масштабности. Прошлой осенью его посетили более 130 тысяч гостей.

Фото: организаторы

Вы запросто можете стать участником фестиваля в одной из четырёх категорий. Подать свою заявку можно до 3 июля. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте lidbeer.by. Голосование пройдёт с 5 июля по 9 августа. Участники, набравшие наибольшее количество голосов, станут соорганизаторами фестиваля, а победитель в категории «малая сцена» откроет гала-концерт в следующем году.

Фото: организаторы

LIDBEER-2019 пройдет 7 сентября в Лиде – столице пивоварения. В этот раз организаторы обещают удивить активной развлекательной программой, ведь фестиваль празднует пятилетие. На юбилейном гала-концерте LIDBEER выступят группы «Yellow arc 6», «Молчат дома», «Akute», «Агонь», «Элджей», «Сплин» и «ЧАЙФ».

Зробім гучна разам!

КОГДА: 7 сентября, 10:00

ГДЕ: г. Лида

Вход на фестиваль свободный. Стоимость билетов на площадку гала-концерта — от 19 руб (первые 2 000 билетов — по 14 руб.

ИНФОЛИНИЯ: 8-801-204-20-20