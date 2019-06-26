МВД предложило амнистию по наркотической статье, но решение за парламентом и президентом

Координатор программ по инфекционным заболеваниям странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков отметил, что наркотическая зависимость - это заболевание, которое возникает у людей, которые имеют психико-биологическую предрасположенность.

- Цель ВОЗ в том, чтобы каждый человек, страдающий этой зависимостью, мог получать полное лечение. Оно должно быть доступным и привлекательным. Краеугольный камень - конфиденциальность обращения. Нас беспокоит, что постановление Совета министров №1192 от 2014 года обязывает медучреждения отправлять в территориальные органы МВД выписки меддокументов людей, состоящих на наркологическом учете, - сказал Граньков. Он отметил, что это обстоятельство может стать препятствием для наркозависимого, чтобы обратиться за медпомощью.

- Например, в Эстонии еще на этапе задержания человека, который употребляет наркотики, предлагаются варианты: либо он идет в медучреждение, где ему будут оказывать комплекс услуг, либо идет через систему правосудия. На этапе вынесения приговора человек в некоторых странах может принимать участие в программе лечения для досрочного освобождения. Приговор может быть отложен или приостановлен, пока подсудимый участвует в лечении под судебным надзором. Таким образом, есть ряд примеров, когда это можно изменить, - рассказал Вячеслав Граньков.

Геннадий Казакевич, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД, ответил так:

- Пришли к пониманию, что о степени успешности нашей работы говорит уровень наркоугрозы в стране в целом. А это целый комплекс показателей. С момента изменения законодательства в 2014 году количество передозировок в нашей стране уменьшилось в 4 раза, а среди несовершеннолетних - в 22. Это абсолютно объективный медицинский показатель, который никак не связан с какой-то уголовной статистикой. Количество передозировок со смертельным исходом на сто тысяч населения в нашей стране - 0,3. В той же Эстонии, на которую ссылался коллега, - 10,3, а в США - 16,1. Это официальная медицинская статистика.

Но проблем еще много.

- Уровень наркоугрозы в стране по-прежнему сохраняется. Количество наркотиков, которое мы изымаем, год от года увеличивается. Наша страна рассматривается не только как рынок сбыта, но и как страна транзита и производства. И мы констатируем, что латентность наркомании как социального явления чрезвычайно высока, - сказал Геннадий Казакевич.

Он добавил, что в МВД направили усилия на выявление сбытчиков. В этом году изъято около полтонны запрещенных веществ: 270 кг наркотиков и 229,5 кг психотропов. За пять месяцев в Беларуси ликвидированы 15 каналов поставок наркотиков. Ежегодно в стране констатируется снижение количества наркопреступлений - на 9 - 10%. К концу года планируется создание центра на базе РНПЦ психического здоровья для реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Реабилитация в этом центре может быть альтернативой лишению свободы для наркопотребителей.

Казакевич также рассказал, что внесенный в парламент законопроект об амнистии может коснуться осужденных по ч. 2 и ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса. То есть людей, которые отбывают наказание за незаконные с целью сбыта изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку либо незаконный сбыт наркотиков.

- Он может распространиться на лиц, которые были осуждены по ч. 2 и 3 ст. 328 УК. Это снижение для несовершеннолетних на два года, а для совершеннолетних по этим частям - на один год лишения свободы, - сказал глава наркоконтроля МВД. Он отметил, что это касается того, что сейчас указано в законопроекте, окончательное решение - за парламентом и главой государства.