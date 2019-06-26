2019-06-26T17:54:28+03:00
Европейские игры в Минске
КП Беларусь

Пляжный футбол: голы вратаря, кварцовый песок, лопнувшая от жары кожа

Для игроков на стадион СОК «Олимпийский» привезли 150 тонн специального песка [фото, комментарии]
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
Бисиклета - классика пляжного футбола.Бисиклета - классика пляжного футбола.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Как и ожидалось, турнир по пляжному футболу вызвал большой интерес публики. Если на самых первый матч в 14.00 хватало свободных мест, то ближе к вечеру их почти не было. Арена на СОК «Олимпийский» вмещает 1300 зрителей, на трибуны можно было проходить с пивом. В общем, хлеба и зрелищ хватало: все динамично, голов много, часто игроки эффектно бьют в падении через себя (прием называют «ножницы» или «бисиклета»), во время матча играет музыка, в паузах на песке танцуют эффектные девушки.

В паузах на пляжном футболе выступают танцовщицы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В паузах на пляжном футболе выступают танцовщицы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Hot girls. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Hot girls.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Португалия - Швейцария. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Португалия - Швейцария.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жажда. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жажда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бисиклета в действии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бисиклета в действии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пляжном футболе игроки техничны во всем. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пляжном футболе игроки техничны во всем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пляжном футболе много стыков. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пляжном футболе много стыков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К песку в глазах игроки привыкли. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К песку в глазах игроки привыкли.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На скамейке тоже много эмоций. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На скамейке тоже много эмоций.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики из Швейцарии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики из Швейцарии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
«В щелях в полу нашли кошачью кровь»
Брестские альпинисты назвали новый горный маршрут в честь 1000-летия Бреста
У минских велосипедистов есть своя полоса на проезжей части!
Оранжевый четверг в Беларуси: грозы, ливни, град
Страшная авария под Гродно: авто разорвало на части, погибла пассажирка
В Рогачевском районе ночью сгорела автолавка с продуктами
Черные риелторы держали своих жертв в рабстве: ограничивали свободу, не кормили, заставляли работать
Мужчина застрял в колодце на 7-метровой глубине
В Пинске охранник магазина четыре часа держал в подсобке 9-летнего ребенка
Подросток, который выпал из окна в Новополоцке, мог быть в состоянии токсического опьянения
Четырехлетний мальчик утонул в декоративном пруду возле дома
Китай хочет производить косметику из белорусского березового сока
В Минске в Международный день собак питомцев можно сводить в кино
Россияне с саблями и кортиком хотели въехать в Беларусь по зеленому коридору
В Новополоцке погиб подросток: он выпал из окна
В Полоцком районе выбрали лучшую девушку-березу
В Верхнедвинске пожарные спасли женщину: она едва не задохнулась в дыму
Жители Пелища нашли потерявшегося косуленка
Какие улицы перекрыты в Минске 26 июня
Мотоциклист погиб в Оршанском районе
«Девочка держалась за матрас, а мальчик начал тонуть»: дети перевернулись на матрасе на озере в Малорите
В Жлобинском районе мужчина погиб, наполняя водой надувной бассейн
«Цирк уехал, а работник исчез»: в Молодечно ищут украинца
«Мы работаем не для красивой картинки в соцсетях»: Лукашенко пожелал студентам-выпускникам работать на результат
«Позволит привнести вклад в экономику страны»: на аккумуляторном заводе под Брестом рассказали, зачем он нужен