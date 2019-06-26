Пляжный футбол: голы вратаря, кварцовый песок, лопнувшая от жары кожа

Как и ожидалось, турнир по пляжному футболу вызвал большой интерес публики. Если на самых первый матч в 14.00 хватало свободных мест, то ближе к вечеру их почти не было. Арена на СОК «Олимпийский» вмещает 1300 зрителей, на трибуны можно было проходить с пивом. В общем, хлеба и зрелищ хватало: все динамично, голов много, часто игроки эффектно бьют в падении через себя (прием называют «ножницы» или «бисиклета»), во время матча играет музыка, в паузах на песке танцуют эффектные девушки.

В паузах на пляжном футболе выступают танцовщицы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Hot girls.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Португалия - Швейцария.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бисиклета в действии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пляжном футболе игроки техничны во всем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пляжном футболе много стыков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К песку в глазах игроки привыкли.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На скамейке тоже много эмоций.Фото: Святослав ЗОРКИЙ