2019-06-26T21:40:53+03:00
Общество
КП Беларусь

«Породистую собаку можно купить дешево, но на нее должны быть документы»

Житель Ганцевичей купился на объявление о покупке чихуахуаза низкую цену - и перечислил деньги за несуществующего щенка
Оксана БРОВАЧ
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Мужчина остался без денег и без щенка. Фото: pixaby.comМужчина остался без денег и без щенка. Фото: pixaby.com
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- Мужчина увидел объявление в интернете о продаже 7-месячного щенка чихуахуа. Списался с продавцом, тот передал реквизиты банковского счета, на который необходимо перевести аванс. Житель райцентра выполнил требования. После этого объявление пропало, а оставленный продавцом телефон для связи перестал отвечать, - рассказывает официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Несостоявшийся хозяин чихуахуа пришел с заявлением в РОВД. Оказалось, щенок - несуществующий. Объявление подала 27-летняя жительница Солигорского района и сопроводила его фото песика из интернета. В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В милиции не раскрывают, сколько потратил на щенка мужчина из Ганцевичей, но говорят, что сумма была символической. По объявлениям в интернете щенков чихуахуа продают за 100, 150, 200 рублей и выше. Но можно найти себе друга и за 50 рублей.

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Могут ли породистую собаку продавать за копейки?

- Цена на щенка породистой собаки может быть разной. Часто заводчикам приходится продавать недорого хороших собак. Их же кормить надо, а это дополнительные траты. Чтобы не нарваться на мошенника, лучше отдать предпочтение собаке из питомника от проверенного заводчика, с которым можно пообщаться на выставке, например, - советует Александра Леваневская-Перевозчикова, инструктор Брестского областного кинологического клуба «Аргус». - Если собака не из питомника, то все равно можно узнать клички родителей щенка и в каком клубе состоит заводчик. А потом найти телефон клуба и уточнить, была ли такая вязка, данные владельца. Покупая собаку без родословной, есть риск получить больное животное. Да и такая собака не считается породистой, просто относится к фенотипу породы. Таких собак часто отдают очень дешево, а потом новый владелец их бесконечно лечит. Но, повторюсь, можно купить и хорошую собаку дешево - важно, чтобы на нее были документы.

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