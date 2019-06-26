Это стоит попробовать: сливочный белорусский сыр своим вкусом покорил личного повара королевы Великобритании

Продукция ОАО «Туровский молочный комбинат» приняла участие в международном дегустационном конкурсе, который ежегодно проводится под эгидой International Taste Institute в Брюсселе.

Мягкие сыры Bonfesto и CooKing завоевали престижные награды «Премия Superior Taste Award с 1 Золотой звездой». Превосходные вкусы сливочно-творожного сыра Cremolle Bonfesto и сливочного сыра Cream Cheese CooKing высоко оценили 200 членов жюри, в том числе 100 знаменитых шеф-поваров из известных ресторанов со всех частей света, а среди них - обладатели мишленовских звезд и даже личные повара президента Франции и королевы Великобритании. Церемония награждения состоялась 24 июня 2019 года.

Смогли покорить безупречным качеством профессиональное европейское жюри туровские сыры, которые ориентированы не только на розничный сегмент (сливочно-творожный сыр Cremolle Bonfesto), но также реализуются собственно для сегмента HoReCa (сливочный сыр Cream Cheese CooKing), где к продукции профессионалы предъявляют особенно высокие требования.

Примечательно, что наряду с соотечественниками в категории «Молочные продукты» в число обладателей наград вошли продукты из 20 стран, таких как Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Польша, Литва, Беларусь, Румыния, Азербайджан, Турция, Греция, Кипр, Япония, Китай, Корея, Перу, Бахрейн.

Члены жюри.

Цель по успешному участию в конкурсе Superior Taste Award предприятие поставило себе еще в 2018 году, когда ввело в эксплуатацию вторую производственную очередь. Предприятие планомерными шагами двигалось к достижению высокой награды, инвестируя значительные средства в самое современное европейское оборудование, внедряя и улучшая рецептуру сыров, совершенствуя и адаптируя качественные характеристики продукции.

Участие в международных конкурсах сегодня является важнейшей частью общей политики предприятия в области качества. Как крупное экспортно-ориентированное предприятие, ОАО «Туровский молочный комбинат» последовательно расширяет программу достижения необходимых для развития бизнеса сертификатов качества и получения значимых наград. Ранее комбинат неоднократно становился обладателем многочисленных почетных наград российских конкурсов и правительства Российской Федерации, есть в портфолио и награда конкурса инновационных продуктов SIAL Innovation в Шанхае. В начале 2019 года вся продукция комбината была повторно сертифицирована по стандарту халяль.

Этот сыр стоит попробовать!

Успех сливочно-творожного сыра Cremolle Bonfesto и сливочного сыра Cream Cheese CooKing на международном уровне абсолютно закономерный, поскольку отражает и воплощает результаты упорного труда команды настоящих энтузиастов своего дела. Ввод в эксплуатацию второй производственной очереди существенно расширил производственно-технологические возможности, втрое увеличил мощности предприятия, что позволило освоить выпуск принципиально новой продукции, улучшить качественные характеристики мягких сыров и достичь желаемого эталонного уровня качества, присущего сегодня продукции самых авторитетных международных брендов. Общие инвестиции во вторую очередь с учетом оборотного капитала составили около 35 млн евро. Все это позволяет сегодня Туровскому молочному комбинату уверенно конкурировать на мировом рынке с самыми успешными брендами мягких и полутвердых сыров.

Коллектив предприятия не без оснований рассчитывал завоевать награды престижного международного конкурса, звезды которого приравниваются к мишленовским. Положительные оценки от торговых партнеров и крупных клиентов, динамичный рост продаж давали основания ожидать получения заветных звезд и от взыскательных шефов в Брюсселе. Так и произошло: получили награды по каждому продукту.

– Очень приятно добавить в портфолио международных наград престижную премию, свидетельствующую об отличных вкусовых свойствах и высоком качестве нашей новой продукции, производство которой осуществляется на линии, запущенной в эксплуатацию только в прошлом году. Для нас это первый опыт участия в европейском конкурсе продуктов, и очень приятно, что он сразу стал успешным, - прокомментировала Наталья Черник, заместитель директора по развитию и маркетингу. - Было волнительно предстать перед взыскательными экспертами, тем более в конкурсе были заявлены продукты с разных континентов, получившие признание во многих странах. Наше предприятие осуществляет поставки на рынки 14 стран, но не экспортирует продукцию на европейские рынки: вектор экспортных усилий направлен на Восток - сейчас мы активно развиваем продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако результаты конкурса Superior Taste Award признают крупные клиенты сегмента HoReCa и ритейлеры по всему миру. Совершенствуя рецептуры сыров, выпускаемых на новом современном оборудовании по европейским технологиям, мы ориентируемся на эталонное качество продуктов - лидеров мирового рынка. Беспристрастные оценки авторитетного жюри еще раз подтвердили высокие результаты, достигнутые командой нашего предприятия.

Наталья Черник, заместитель директора по развитию и маркетингу, с гордостью принимала награду.

- В этом году мы познакомились с новой продукцией еще одного белорусского производителя и были приятно удивлены органолептическими и качественными характеристиками сыра. Туровский молочный комбинат впервые принимает участие в профессиональной оценке и сертификации вкуса продуктов питания Superior Taste Award и уже получил престижную международную награду по всей продукции, которая была заявлена на конкурс, - поделился своим мнением о наградах Туровского комбината управляющий директор компании International Taste Institute Эрик де Спулбер.

Мягкий сыр Cream Cheese CooKing на протяжении года широко используют знаменитые шеф-повара Беларуси и России, они оценили стабильно высокое качество сливочного сыра задолго до завоевания Золотой звезды конкурса Superior Taste Award. Неудивительно, что профессионалы высокого класса вне зависимости от географии местонахождения их заведений в оценках и мнениях сходятся.

Антон Каленик, главный шеф-повар Minsk Marriot Hotel, член Международной ассоциации World Master Chefs’ Society, отметил успех белорусского производителя сыров:

- В сети Minsk Marriot Hotel 11 кафе, ресторанов, все они находятся в моем подчинении. Нередко гостями нашего отеля становятся персоны уровня президентов и глав различных стран, и готовить для них очень ответственно. В связи с этим качество исходных продуктов - это базовая составляющая нашей кухни, потому что отличных блюд не получить из невкусных ингредиентов. Ранее мы закупали импортные сыры, но сейчас берем белорусские от Туровского комбината. Во-первых, качество сыров Туровского молочного комбината не уступает иностранным аналогам, да и цена радует. Во-вторых, мы поддерживаем отечественного производителя. Обычно мы используем Cream Cheese для приготовления десертов, и наши гости всегда оставляют восторженные отзывы о таких блюдах.

Артур Овчинников, бренд-шеф профессионального направления Novikov School, обладатель золотой медали Bocuse d'Or Russia 2015 года, имеет свое мнение о награде туровских сыров на дегустационном конкурсе в Брюселле: - Мы обучаем поваров и помогаем постоянно повышать квалификацию, поэтому очень важны все составляющие процесса обучения, в том числе и качество ингредиентов, на которых мы работаем в школе. Бренд CooKing зарекомендовал себя как качественный, стабильный и универсальный продукт, поэтому он занимает место в числе наших партнеров-поставщиков. Особенно хотелось отметить проработанный вкус, постоянные качественные характеристики и универсальность сливочного сыра Cream Cheese CooKing. Поздравляем коллег с наградой!

- Ключевой особенностью концепции бренда «Тануки» является особое внимание к качеству ингредиентов и технологиям изготовления блюд. Поэтому поставщики продукции у нас проходят самый тщательный многоступенчатый отбор. Например, для приготовления суши и роллов используем только кремчиз бренда CooKing. Cream Cheese CooKing сочетает в себе множество характеристик, которые удовлетворяют наши потребности: сыр натуральный, хорошо держит форму в холодных и горячих блюдах, качество продукции стабильно высокое. Не стоит забывать и об отличном сливочном вкусе сыра, ведь от его органолептических свойств зависит и качество наших суши и роллов, а мы дорожим своей репутацией на рынке, - прокомментировал успех туровского сыра на международной арене бренд-шеф ресторанов «Тануки» в Москве Чакрян Олег.

По итогам 2018 года ОАО «Туровский молочный комбинат» увеличил объемы реализации продукции на 48% по сравнению с предыдущим периодом. Высокий результат был обусловлен успешным стартом новых продуктов, усилением бренда CooKing на рынках Беларуси, России и Казахстана. Задачи на 2019 год еще более амбициозные, и в фокусе - динамично растущие рынки крупнейших мировых импортеров сыров - Китая и Японии.

Информация о конкурсе

International Taste Institute проводит сертификацию продукции на ежегодной основе начиная с 2005 года. За это время было оценено и продегустировано свыше 15 000 продуктов питания и напитков со всего мира. Жюри премии состоит из авторитетных экспертов, знаменитых шеф-поваров и сомелье, а методология оценки вкусовых характеристик продуктов очень строгая - в среднем около 40% поданных на конкурс продуктов не получают наград. Все эти составляющие позволили конкурсу Superior Taste Award получить мировое признание в качестве самой независимой сертификации. Только продукты, набравшие более 70% баллов по оценке профессионального жюри, получают награду премии Superior Taste Award.

Церемония награждения состоялась 24 июня 2019 года.

Информация о предприятии

ОАО «Туровский молочный комбинат» - современное высокотехнологичное предприятие по производству полутвердых и мягких сыров по итальянским и европейским технологиям. Предприятие было введено в эксплуатацию в 2013 году. Более 80% выпускаемой продукции поступает на внешние рынки. Производственные мощности рассчитаны на производство 30 тыс. тонн сыров в год.