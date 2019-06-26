2019-06-26T17:36:44+03:00
Европейские игры в Минске
КП Беларусь

Фото: лучшие моменты финальных поединков в соревнованиях смешанных команд в дзюдо

Российские дзюдоисты выиграли золото II Европейских игр
Павел МАРТИНЧИК
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Соревнования смешанных команд в дзюдо.Соревнования смешанных команд в дзюдо.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В соревнованиях смешанных команд в дзюдо на II Европейских играх золото выиграла Россия, серебро – Португалия, бронзу – Франция и Австрия. У Беларуси пятое место. На турнире по дзюдо в активе белорусов лишь одна награда - золото Марины Слуцкой.

Золото выиграла сборная России. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Золото выиграла сборная России.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Соревнованиях смешанных команд в дзюдо. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Соревнованиях смешанных команд в дзюдо.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Марина Слуцкая снова на высоте. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Марина Слуцкая снова на высоте.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Соревнования по дзюдо. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Соревнования по дзюдо.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Соревнования по дздо. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Соревнования по дздо.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Португалии стала серебряным призером по дзюдо. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Португалии стала серебряным призером по дзюдо.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для мотивации главное - подобрать нужные слова. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для мотивации главное - подобрать нужные слова.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Португалии стала серебряным призером по дзюдо. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Португалии стала серебряным призером по дзюдо.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В соревнованиях смешанных команд в дзюдо на II Европейских играх золото выиграла Россия. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В соревнованиях смешанных команд в дзюдо на II Европейских играх золото выиграла Россия.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Золото - Россия, серебро – Португалия, бронзу – Франция и Австрия. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Золото - Россия, серебро – Португалия, бронзу – Франция и Австрия.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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