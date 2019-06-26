Фото: лучшие моменты финальных поединков в соревнованиях смешанных команд в дзюдо
В соревнованиях смешанных команд в дзюдо на II Европейских играх золото выиграла Россия, серебро – Португалия, бронзу – Франция и Австрия. У Беларуси пятое место. На турнире по дзюдо в активе белорусов лишь одна награда - золото Марины Слуцкой.
Золото выиграла сборная России.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Соревнованиях смешанных команд в дзюдо.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Марина Слуцкая снова на высоте.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Соревнования по дзюдо.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Соревнования по дздо.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Португалии стала серебряным призером по дзюдо.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Для мотивации главное - подобрать нужные слова.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Португалии стала серебряным призером по дзюдо.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В соревнованиях смешанных команд в дзюдо на II Европейских играх золото выиграла Россия.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Золото - Россия, серебро – Португалия, бронзу – Франция и Австрия.Фото: Павел МАРТИНЧИК