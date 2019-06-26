Предприятия «Белнефтехима» приостановили социальные программы из-за убытков от грязной нефти

Из-за российской нефти, загрязненной хлоридами, белорусские нефтеперерабатывающие предприятия понесли большие убытки, заявила зампредседателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина в интервью "Вестнику Белнефтехима".

- Во II квартале 2019 года у организаций отрасли возникла крайне сложная финансовая ситуация в связи с поставкой в Беларусь некачественной российской нефти. Отдельным организациям пришлось пересмотреть производственные планы и снизить загрузку, привлечь дополнительные кредитные ресурсы, частично приостановить социальные программы, - рассказала она.

Точную сумму убытков пока не назвали, она, по предварительным оценкам, составляет около 100 млн долларов. Вопрос о компенсации концерну еще предстоит решить вместе с российскими партнерами. А вот последствия российского налогового маневра (то есть изменения условий поставки нефти), который начался в 2019 году и закончится в 2024-м, рассчитали наперед. Напомним, вывозная пошлина на нефть в России, которую не уплачивает Беларусь при импорте, снизится с 30 до 0%, одновременно будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых.

- Если говорить про текущий год, то за пять месяцев потери от налогового маневра для экономики республики составили около 130 млн долларов. В 2024 году цена на нефть увеличится относительно 2018-го на 127,7 доллара за тонну (при котировке 70 долларов за баррель). К этому моменту (завершению налогового маневра. – Ред.) белорусские НПЗ ничем не будут отличаться от других континентальных НПЗ как по технической оснащенности, так и по цене на нефть, значит, они должны строить свою работу на общемировых подходах, - отметила Светлана Гурина.

Сейчас предприятия уже готовятся к работе в условиях после завершения налогового маневра. Даже продумывают вопрос по обеспечению топливом сельхозорганизаций.

- В 2019 году на НПЗ выполняются 150 мероприятий по оптимизации затрат на производство. За январь - апрель текущего года эффект от комплекса реализуемых мер составил 41 млн рублей. Эта работа будет продолжаться ежегодно, - говорит зампредседателя.

В концерне отметили, что резкое повышение розничных цен на топливо больно ударило бы по кошелькам потребителей. Поэтому пока цену индексируют раз в неделю в зависимости от изменения стоимости нефти, курса доллара и налоговой нагрузки. В основном, конечно, повышают на привычную уже копейку. Но, например, недавно (впервые за 8 лет!) бензин подешевел.

- В текущем году цена на топливо не только повышается, но и снижается. Подходы к установлению цен на топливо могут в перспективе претерпеть изменения, в том числе не исключаю возможности перехода на формулу индексации цены, но концерн в любом случае продолжит придерживаться политики сдерживания цен на топливо и поэтапного их изменения, - отметила Светлана Гурина.

КСТАТИ

Дорожный сбор в стоимость топлива решили не включать?

Вопрос об уплате дорожного сбора снова застопорился. Напомним, власти сейчас ищут вариант, каким образом его уплачивать. Например, платить отдельным взносом раз в год (или чаще) или включить в стоимость топлива. Но последний вариант посчитали несправедливой мерой.

- Включение дорожного сбора в стоимость топлива будет отражаться на категориях населения, которые получают среднюю зарплату и ниже, и пенсионерах - они будут нести более высокую нагрузку в конечном итоге. Этого допустить нельзя, - сказал 24 июня министр финансов Максим Ермолович, пишет БелаПАН.

Он добавил, что включение дорожного сбора в стоимость топлива приведет к увеличению стоимости не только бензина, но и других товаров и услуг.

- Коммерческий сектор включит стоимость топлива в стоимость товаров, которые наши граждане приобретают. Соответственно, те, кто зарабатывают меньше, получат самый негативный эффект от этого. Пенсионер, который едет на дачу, заплатит на заправке за топливо меньше, но ему придется потом заплатить больше за другие товары, - подчеркнул Ермолович.