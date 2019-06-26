Гребчихи из Полесья победили легендарных чемпионок из Венгрии

- Почему мы выиграли? Как работали, такой результат и получили. Ваши коллеги приезжали к нам на тренировку и видели, как мы пашем. Поражались и со слезами уезжали, - то ли в шутку, то ли всерьез сказала Марина Литвинчук. Но после финиша нашей байдарки-двойки на дистанции 500 метров у многих на глазах действительно были слезы - от радости. Они опередили венгерскую двойку Данута Козак - Анна Караш на целую вечность - две секунды. На последних метрах Марина и Ольга даже бросили грести - победа была уже обеспечена.

Козак - пятикратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира, у Карас также немалая коллекция медалей чемпионатов мира разных достоинств. Они действующие чемпионки мира.

- Раньше они зеленые были, по неопытности проигрывали, как на Олимпиаде-2012, а сейчас готовы на все сто и потому побеждают, - радуется тренер Геннадий Галицкий. - Так убедительно выиграть! Это наша первая победа в двойке в олимпийской программе над венгерками за всю историю! До этого мы у них только в четверке выигрывали. Недавно они с таким же преимуществом выиграли майский этап Кубка мира в Познани. Козак там не было, но был весь мир. Так что мы эту победу готовили и прорепетировали.

Литвинчук и Худенко опытные спортсменки, Марине 31 год, Ольге - 27. В их активе уже есть медали Олимпиады, но в байдарке-четверке.

- В Познани эта была наша первая серьезная гонка, первая пятисотка, ведь мы с Мариной вместе не выступали в двойке с 2013 года, - раскрывает секреты Ольга Худенко. - Так что для нас дебют состоялся. И когда мы победили в Познани, то поняли, что мы можем достойно представлять страну. Мы сразу настраивались дать бой венгерскому экипажу!

Наши чемпионки!Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

- Вы так с первых метров рванули! Что вы съели на завтрак?

- Очень вкусные блинчики в деревне. Приезжайте кушать, - смеется Ольга Худенко.

- А сегодня мы ели овсяную кашу с бананом и по два яйца вареных, - раскрыла секрет Марина Литвинчук.

Кстати, в очередной раз полесская школа гребли на вершине. Марина родом из деревни Сотничи Петриковского района, а Ольга Худенко - из Хойников.

- Венгерки на вашем фоне сегодня потерялись… Что вы с ними сегодня сделали?

- Забрали свое у себя дома, - ответила Ольга.

- … и не отдадим это, будем стараться, - добавила Марина.

Соперницы из Венгрии чувствовали, что им придется в Минске непросто.

- Давно не помню, чтобы Данута Козак выходила на разминку, видно, мы ее заставили волноваться после предварительного заезда. Это значит, что нас уважают, что мы выросли и поумнели, - сказала Ольга Худенко.

В августе предстоит лицензионный чемпионат мира, где будут разыгрываться путевки на Олимпиаду-2020.

- Мы меньше работать не будем, это однозначно. Вот только недельку передохнем. Целую неделю нам дадут отдыха! - радуется Марина. - Наконец-то побуду с сыном (Эльдару полтора года. - Ред.). Но будет, скорее всего, так: через три дня нашего отдыха Николаевич (тренер Галицкий. - Ред.) скажет, мол, выйдите, девчонки, покатайтесь, зайдите в зал и т. п.