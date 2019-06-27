«С февраля на улицу не выходила»: как выживает минская многоэтажка, в которой не работают лифты

Девятиэтажный дом на проспекте Любимова в Минске сдали еще в декабре 1982 года. Ключи тогда получили молодые новоселы, большинство из которых сейчас - пенсионеры. С 11 февраля 2019 года многие из них стали заложниками в собственных квартирах. Для пожилых людей единственным способом выбраться на улицу были лифты. Но их отключили 11 февраля сразу во всех 12 подъездах многоэтажки. Для пенсионеров, инвалидов и колясочников ежедневный спуск и подъем стал невозможен.

Лифт уже давно стоит на первом этаже. Но не работаетФото: Павел МАРТИНЧИК

Итак, 11 февраля в жилом доме №34 по проспекту Любимова отключили лифты. Подъемники отслужили людям больше 35 лет, и подошел плановый срок их замены. Заказчиком работ выступил КУП «ЖКХ №1 Московского района г. Минска». Генподрядчик - ГП «Изолиткоммунпром». После остановки лифта на двери подъезда №4 появилось объявление.

Объявление на двери подъезда Татьяна сфотографировала еще зимой

Жильцы многоэтажки набрались терпения и стали ждать 30 апреля - дня пуска новых кабин. Но заказчик обещания не выполнил: лифты не поехали даже через месяц после истечения срока. В некоторых подъездах их подключили лишь в июне, а еще почти половина дома до сих пор надеется на чудо.

- Последний раз я выходила на улицу в начале февраля. Спуститься и уж тем более подняться на 6-й этаж я не могу - болят суставы. Продукты мне заказывают дети через интернет, врача приходится вызывать на дом. Уже скоро полгода, как я вижу улицу только через окно. Мы просидели дома все праздники: ни на Радуницу к родственникам не съездили, ни на День Победы из дома не вышли, - рассказывает местная жительница Мария.

Мария не выходит на улицу с зимыФото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы живем на восьмом этаже, моим соседям за 80 лет, очень слабенькие. Дед недавно пережил инсульт. Когда лифт встал, они оказались заперты дома. Поэтому как потеплело, дети решили вывезти родителей на дачу, на воздух. Кровью сердце обливалось, когда они спускались! Старушка-жена несет стульчик, а ее муж один лестничный пролет спустится - садится и отдыхает. И так 8 этажей, - подключается к беседе Анастасия.

Анастасия много куда жаловалась. Но ее не услышалиФото: Павел МАРТИНЧИК

В мае жильцы поняли, что лифты им включать не собираются. И стали искать ответы по номерам, указанным в объявлении, а потом - обзванивать всех, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к их проблеме.

- В райисполкоме мне сказали: «Не можем включить лифт, потому что телевизионные кабеля висят над дверями. Пусть «Космос ТВ» приезжает и наводит порядок». А на 115 ответили, что наши лифты включены еще в апреле. У них там отмечено. Ой, что творится: перекладывают вину друг на друга, а лифт так и стоит, - рассказывает Валентин Яковлевич.

Лифт не работает с февраля, а деньги за его эксплуатацию брали до мая.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А я звонила в «Изолиткоммунпром». Там мне сказали, что компания устранила все недоделки и теперь нужно ждать, пока ЖЭС вызовет Госпромнадзор, а тот даст добро. Ни про какие кабеля не говорили, - вторит ему Татьяна.

Дом давно требует капремонта. Лифтовую заливает дождьФото: Павел МАРТИНЧИК

Пока жильцы добивались справедливости, в доме умер мужчина. Соседи не исключают, что ситуация с лифтами могла повлиять на его смерть.

- Константину было лет 60 всего, он на 8-м этаже жил. У него с сердцем были проблемы, физические нагрузки запретили. По полчаса поднимался на свой этаж. И вот пару недель назад, когда такая жара стояла, он поднялся домой и вскоре умер, - рассказал «Комсомолке» Валентин Яковлевич, сосед умершего.

Пока жильцы продолжают стучаться в закрытую дверь справедливости. И надеются, что скоро смогут выйти на улицу.

Хуже всего приходится пенсионерам и родителям маленьких детейФото: Павел МАРТИНЧИК

ОФИЦИАЛЬНО

«Люди стали заложниками организации, выполняющей монтаж»

- Люди стали заложниками неквалифицированных действий организации, выполняющей монтаж. Госпромнадзор выезжает на техническое освидетельствование по окончании всех работ по заявке заказчика. Техническое освидетельствование лифтов на проспекте Любимова, 34/1 выявило ряд недостатков, влияющих на их безопасность при эксплуатации. Мы выдали КУП «ЖКХ №1 Московского района г. Минска» акты несоответствия с указанием выявленных нарушений. По информации заказчика, монтажная организация устранила эти замечания и подала заявку на повторное техническое освидетельствование. В согласованные сроки эксперт снова выедет по указанному адресу для проведения повторной проверки. Безопасностью людей мы рисковать не будем.

Что делать людям? На несоблюдение сроков сдачи лифтов можно жаловаться заказчику - КУП «ЖКХ №1 Московского района г. Минска», с которым у монтажной организации заключен договор, в котором прописаны и сроки и качество выполнения работ. А если мы идем на повторное освидетельствование о каком качестве можно говорить?, – объяснил заместитель начальника управления - начальник отдела экспертизы Минского городского управления Госпромнадзора Сергей Федотов.

- Проблема в том, что подрядчик некачественно сделал строительно-монтажные работы, - прокомментировали ситуацию в ЖКХ №1 Московского района Минска. - Из-за этого Госпромнадзор выдвинул нам ряд замечаний. Чтобы ввести лифты в эксплуатацию, нарушения нужно устранить, а подрядчик пока не может этого сделать. В компании острая нехватка рабочей силы, а сам директор находится на больничном. Когда вопрос решится, мы сказать не можем.

- Монтажные работы мы выполнили в срок. Сейчас работаем над сдачей лифтов в эксплуатацию. Устраняем замечания Госпромнадзора, что требует времени. Часть проблем мы уже устранили, запущены лифты в первых трех подъездах. Я уверен, что в конце этой - начале следующей недели лифты заработают во всех подъездах, - сообщил представитель подрядчика, заместитель директора по производству «Изолиткоммунпрома» Полюхович Сергей Николаевич.