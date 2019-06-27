Новые правила госзакупок: больше не получится прописать условия под конкретного поставщика

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) говорят, что менять закон о госзакупках было тяжело. Но они занимают 6% от ВВП страны, а новшества позволят экономить бюджетные деньги и ограничат коррупцию.

- Основная цель изменений - повышение гласности и прозрачности госзакупок. Система была очень сложная, мы попытались ее упростить, - пояснил на онлайн-конференции замглавы МАРТ Андрей Картун.

Старая система оставляла пространство для коррупционных схем. Например, участники торгов завышали цены, а требования были прописаны под определенного поставщика.

Новый порядок проведения госзакупок вступит в силу 1 июля (но те, кто начал процедуру раньше, закончат ее по старым правилам). Что изменится?

Закупки и жалобы - в электронной форме

С 1 июля запустят в тестовом режиме портал gias.by. А с 1 января 2020 года процедуры закупки из одного источника и процедуры малых закупок (от 30 до 500 базовых) будут проходить только в электронном виде. На этом сайте поставщик сможет подать заявку, заказчик - разместить закупку, дождаться предложений или выбрать из имеющихся.

Каждый участник сможет отследить процесс госзакупок на сайте, а если увидит что-то неладное - обратиться с электронной жалобой в МАРТ, подтвердив ее фактами.

- Мы думаем, что количество жалоб уменьшится. Раньше 40% жалоб были: «Мои права нарушены, разберитесь с этим!» Теперь они станут более обоснованными, - отметили в МАРТ. К примеру, в 2018 году было 800 жалоб на процесс госзакупок, из них 40% необоснованные, 60% - обоснованные.

Даже если жалобу отозвали (а такое часто бывает), ее все равно рассмотрят, раньше такого предусмотрено не было.

Электронные договоры можно заключать и с нерезидентами страны. Нужно лишь получить электронную цифровую подпись в Национальном центре электронных услуг.

- Беларусь единственная страна, которая выдает электронные цифровые подписи нерезидентам, - говорят в МАРТ.

Изменение цены и товара должно быть обоснованным

Раньше стороны могли заключить договор, а потом с помощью допсоглашений менять цену. Теперь для этого нужно будет обоснование. Например, изменить пропорционально увеличению объема поставок, но не более чем на 10%. То же касается предмета договора: его можно изменить, если производитель снял товар с производства.

Важно: с 1 июля понадобится резервирование средств под каждую закупку, система должна подтвердить наличие средств на счету покупателя.

Сроки многих процедур уменьшатся

Много было жалоб на долгий процесс госзакупок (до года!). Теперь многие сроки снизились почти в два раза. Например, для подготовки и подачи предложений понадобится не 30, а 15 календарных дней (для участников открытого конкурса), а для участников запроса ценовых предложений - не 10, а 5 рабочих дней.

Прописать требования под конкретного поставщика не получится

Раньше перечень требований заканчивался словами «и т. д.». То есть их могли добавлять так, что в итоге под них подпадал тот участник, с которым была договоренность. Например, для поставщика бумаги могли потребовать срока ведения бизнеса не менее 5 лет и определенных размеров и плотности бумаги.

Теперь перечень требований станет закрытым. Это, например, отсутствие задолженности по налогам и отсутствие в списке недобросовестных поставщиков.

- Поучаствовать в процедуре госзакупок смогут молодые предприятия, - считает Андрей Картун.

Заказчик будет не вправе предъявить дополнительные требования. В МАРТ отметили, что список будет дополняться логичными требованиями. Пока что временной ценз (минимум три года работы) установлен только для столовых и буфетов, которые хотят участвовать в закупках услуг по питанию школьников и студентов.

- Мы понимаем, для того чтобы кормить детей или студентов, нужен определенный опыт, - говорит Андрей Картун.

Важно: ответственность за подтверждение требований теперь будет нести участник закупки, а не заказчик.

Госпредприятиям можно будет выбрать не самое дешевое

Ранее госпредприятия, опасаясь проверок КГК, брали у поставщиков то, что дешевле, иногда - несмотря на плохое качество. Теперь можно будет выбрать более качественный товар, хоть и немного дороже. Критерии, по которым должен определяться победитель конкурса на госзакупки, установит Совмин.

- Это будет нехитрая формула, которая упростит жизнь. Не нужно будет гнаться за ценой, есть же еще качественные характеристики, - отметил Андрей Картун.

Председатель комиссии - только руководитель или его зам

Раньше создание комиссии по госзакупкам было хаотическим процессом. С 1 июля председателем комиссии по госзакупкам может стать только руководитель или его заместитель. Кроме того, желательно, чтобы в комиссиях состояли люди, которые прошли дополнительные образовательные программы в этой сфере, отметил Картун.

Пополнять список нечестных поставщиков можно будет быстрее

Напомним, внесение в этот список на 2 года запрещает участие в процедурах закупок. Раньше это было возможно только после решения суда, и за это время недобросовестный участник мог провернуть еще пару нечестных дел. Теперь МАРТ сам будет пополнять список на основании заявления заказчика о недобросовестности поставщика. Такое заявление станет обязанностью, раньше было только правом.